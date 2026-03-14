Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică în această săptămână, să mute uraniul îmbogăţit al Iranului în Rusia, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului. Trump a respins propunerea, au declarat surse pentru Axios, potrivit News.ro.

Asigurarea celor 450 de kilograme de uraniu iranian îmbogăţit la 60% - care poate fi transformat la nivel de armament în câteva săptămâni şi este suficient pentru mai mult de 10 bombe nucleare - reprezintă unul dintre obiectivele-cheie de război ale SUA şi Israelului, notează Axios.

În teorie, oferta lui Putin ar putea facilita eliminarea stocului nuclear al Iranului fără prezenţa militară la sol a SUA sau a Israelului.

Rusia este deja o putere nucleară şi a depozitat anterior uraniul iranian slab îmbogăţit în cadrul acordului nuclear din 2015, fiind una dintre puţinele ţări cu capacitatea tehnică de a accepta acest material.

Putin a evocat mai multe variante pentru încheierea războiului dintre SUA şi Iran, în convorbirea sa cu Trump de luni. Propunerea privind uraniul a fost una dintre ele.

„Nu este prima dată când a fost avansată. Nu a fost acceptată. Poziţia SUA este că trebuie să vedem uraniul securizat”, a declarat pentru Axios un oficial american.

„Preşedintele nu face acorduri proaste”

Rusia a avansat propuneri similare şi în timpul negocierilor nucleare dintre SUA şi Iran, în luna mai a anului trecut - înainte ca SUA şi Israelul să atace instalaţiile nucleare iraniene în iunie -, precum şi în săptămânile dinaintea începerii actualului război.

În ultima rundă de negocieri înainte de război, Iranul a respins ideea transferului şi a propus diluarea uraniului în propriile instalaţii, sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Nu este clar dacă Iranul ar accepta acum propunerea.

„Preşedintele vorbeşte cu toată lumea - Xi, Putin, europenii - şi este întotdeauna dispus să încheie un acord. Dar trebuie să fie un acord bun. Preşedintele nu face acorduri proaste”, a spus oficialul american.

SUA şi Israelul au discutat trimiterea unor forţe speciale în Iran pentru a securiza stocul nuclear într-o etapă ulterioară a războiului, după cum a relatat anterior Axios.

„Avem opţiuni”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că SUA „au o gamă de opţiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului iranian puternic îmbogăţit.

Hegseth a spus că una dintre opţiuni ar fi ca Iranul să predea voluntar stocul, lucru pe care SUA „l-ar saluta”.

„Nu au fost dispuşi să facă asta în negocieri. Nu aş spune niciodată acestui grup sau lumii ce suntem dispuşi să facem sau până unde suntem dispuşi să mergem, dar avem opţiuni, cu siguranţă”, a adăugat el.

Într-un interviu la Fox News Radio, Trump a sugerat că securizarea uraniului puternic îmbogăţit nu este în prezent o prioritate majoră: „Nu ne concentrăm pe asta, dar la un moment dat s-ar putea să o facem”, a declarat el.

Trump a recunoscut pentru prima dată că Rusia ajută Iranul în război, după mai multe zile de relatări potrivit cărora Moscova ar furniza informaţii pentru a viza forţele americane.

„Cred că (Putin) s-ar putea să îi ajute puţin, da. Şi probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i aşa?”, a spus Trump în interviul pentru Fox.

„Aşa că el spune asta, iar China ar spune acelaşi lucru. E ca şi cum: ei fac asta şi noi facem asta, ca să fim corecţi”, a conchis Trump.

