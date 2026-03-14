Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA

vladimir putin si donald trump
Colaj foto: Profimedia Images
„Preşedintele nu face acorduri proaste” „Avem opţiuni”

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică în această săptămână, să mute uraniul îmbogăţit al Iranului în Rusia, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului. Trump a respins propunerea, au declarat surse pentru Axios, potrivit News.ro.

Asigurarea celor 450 de kilograme de uraniu iranian îmbogăţit la 60% - care poate fi transformat la nivel de armament în câteva săptămâni şi este suficient pentru mai mult de 10 bombe nucleare - reprezintă unul dintre obiectivele-cheie de război ale SUA şi Israelului, notează Axios.

În teorie, oferta lui Putin ar putea facilita eliminarea stocului nuclear al Iranului fără prezenţa militară la sol a SUA sau a Israelului.

Rusia este deja o putere nucleară şi a depozitat anterior uraniul iranian slab îmbogăţit în cadrul acordului nuclear din 2015, fiind una dintre puţinele ţări cu capacitatea tehnică de a accepta acest material.

Putin a evocat mai multe variante pentru încheierea războiului dintre SUA şi Iran, în convorbirea sa cu Trump de luni. Propunerea privind uraniul a fost una dintre ele.

„Nu este prima dată când a fost avansată. Nu a fost acceptată. Poziţia SUA este că trebuie să vedem uraniul securizat”, a declarat pentru Axios un oficial american.

„Preşedintele nu face acorduri proaste”

Rusia a avansat propuneri similare şi în timpul negocierilor nucleare dintre SUA şi Iran, în luna mai a anului trecut - înainte ca SUA şi Israelul să atace instalaţiile nucleare iraniene în iunie -, precum şi în săptămânile dinaintea începerii actualului război.

În ultima rundă de negocieri înainte de război, Iranul a respins ideea transferului şi a propus diluarea uraniului în propriile instalaţii, sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Nu este clar dacă Iranul ar accepta acum propunerea.

„Preşedintele vorbeşte cu toată lumea - Xi, Putin, europenii - şi este întotdeauna dispus să încheie un acord. Dar trebuie să fie un acord bun. Preşedintele nu face acorduri proaste”, a spus oficialul american.

SUA şi Israelul au discutat trimiterea unor forţe speciale în Iran pentru a securiza stocul nuclear într-o etapă ulterioară a războiului, după cum a relatat anterior Axios.

„Avem opţiuni”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că SUA „au o gamă de opţiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului iranian puternic îmbogăţit.

Hegseth a spus că una dintre opţiuni ar fi ca Iranul să predea voluntar stocul, lucru pe care SUA „l-ar saluta”.

„Nu au fost dispuşi să facă asta în negocieri. Nu aş spune niciodată acestui grup sau lumii ce suntem dispuşi să facem sau până unde suntem dispuşi să mergem, dar avem opţiuni, cu siguranţă”, a adăugat el.

Într-un interviu la Fox News Radio, Trump a sugerat că securizarea uraniului puternic îmbogăţit nu este în prezent o prioritate majoră: „Nu ne concentrăm pe asta, dar la un moment dat s-ar putea să o facem”, a declarat el.

Trump a recunoscut pentru prima dată că Rusia ajută Iranul în război, după mai multe zile de relatări potrivit cărora Moscova ar furniza informaţii pentru a viza forţele americane.

„Cred că (Putin) s-ar putea să îi ajute puţin, da. Şi probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i aşa?”, a spus Trump în interviul pentru Fox.

„Aşa că el spune asta, iar China ar spune acelaşi lucru. E ca şi cum: ei fac asta şi noi facem asta, ca să fim corecţi”, a conchis Trump.

Editor : B.P.

A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Fanatik.ro
Cunoscutul artist din România este convins: „FCSB nu este Steaua! E o mânărie”. Video
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
În ce afacere s-a lansat Ana Bogdan. Jucătoarea de tenis e mândră de reușita sa
Adevărul
Al-Qaida vede într-un posibil „al Treilea Război Mondial” o oportunitate de extindere
Playtech
Cum va fi redusă factura la întreţinere dacă nu ai căldura în apartament. Explicaţii importante pentru...
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Un avion Ryanair a fost sechestrat după ce compania a refuzat să plătească 900 de euro despăgubiri unui...
Newsweek
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică