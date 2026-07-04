Putin ignoră penuria de combustibil din Rusia și intensifică atacurile împotriva Ucrainei. Efectele atacurilor asupra rafinăriilor

În ciuda penuriei severe de combustibil din întreaga Rusie, preşedintele Vladimir Putin pare să nu fie deranjat de atacurile tot mai frecvente ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din ţara sa, arată o analiză AP.

El a minimizat acest revers suferit de una dintre cele mai importante naţiuni producătoare de petrol din lume, calificându-l drept „necritic”, a respins propunerile de încetare a focului şi a insistat că războiul va continua până când îşi va atinge obiectivele.

Putin a descris atacurile asupra sectorului energetic rus ca fiind o încercare a Ucrainei de a distrage atenţia de la pierderile suferite pe câmpul de luptă, deşi analiştii afirmă că înaintarea forţelor ruse a fost blocată în ultimele luni. Liderul rus pare să creadă că guvernul său poate împiedica criza combustibililor să-i submineze autoritatea şi sprijinul pentru războiul pe care l-a declanşat în urmă cu mai bine de patru ani.

Armata rusă a lansat un baraj masiv de focuri de artilerie, care a durat 11 ore, asupra capitalei ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, soldat cu moartea a cel puţin 30 de persoane. A fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Kievului de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă.

Penuria de gaze din Rusia se agravează

De la începutul lunii martie, au fost raportate peste 50 de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol şi a altor instalaţii energetice din Rusia şi din Crimeea ocupată - o serie de atacuri despre care liderii ucraineni au afirmat că are scopul de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

Cel puţin, atacurile au făcut ca războiul să fie resimţit şi mai acut de milioane de ruşi, zdruncinând naraţiunea lui Putin conform căreia conflictul nu afectează vieţile oamenilor obişnuiţi din ţara sa.

Se estimează că o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost oprită, potrivit lui Chris Weafer, director general al firmei de consultanţă Macro-Advisory. Atacurile au provocat daune de durată, a căror remediere va fi costisitoare.

În ciuda sistemelor semnificative de apărare aeriană care protejează capitala Rusiei, o rafinărie importantă din Moscova a fost lovită de două ori. Al doilea atac, din 18 iunie, a provocat un incendiu, avariind echipamente esenţiale, a căror reparare va dura, potrivit unor surse, până la sfârşitul anului.

Având în vedere că producţia de benzină din Rusia a scăzut cu aproximativ 17%, ajungând la 850.000 de barili pe zi, conform statisticilor guvernamentale, în multe regiuni s-a introdus raţionalizarea, iar şoferii au fost nevoiţi să aştepte la coadă ore întregi pentru a-şi alimenta maşinile.

În încercarea de a atenua deficitul de combustibil, guvernul a autorizat producţia de benzină de calitate inferioară, cu un conţinut mai ridicat de sulf, până la sfârşitul anului.

Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal de la Ucraina în 2014, s-a confruntat cu cele mai grave penurii de combustibil. Vânzările de benzină către persoane fizice au fost periodic suspendate complet în această regiune.

Putin minimizează impactul atacurilor ucrainene

Putin a prezidat o şedinţă cu oficiali guvernamentali la sfârşitul săptămânii trecute pentru a discuta despre penuria de combustibil.

În declaraţiile televizate, el a recunoscut că ţara traversează o „perioadă dificilă”. El s-a angajat să accelereze reparaţiile instalaţiilor energetice şi a afirmat că Rusia va lua în considerare importul de benzină pentru a compensa ceea ce a descris drept penurii „temporare”. De asemenea, el a spus că industria de armament a Rusiei va spori producţia de sisteme de apărare aeriană pentru a respinge viitoarele atacuri ucrainene.

Putin a prezentat atacurile ucrainene ca pe o încercare de a diviza societatea rusă, de a opri ofensiva Moscovei şi de a forţa Kremlinul să intre în negocieri în „condiţii avantajoase pentru adversarul nostru”.

„Nu le vom oferi această şansă”, a spus el.

În timp ce Putin a afirmat că atacurile ucrainene de lungă distanţă asupra instalaţiilor petroliere ruseşti „nu au absolut niciun efect asupra situaţiei de pe front”, analiştii militari occidentali susţin că atacurile de distanţă medie asupra armatei ruse din ultimele luni au afectat logistica militară şi au încetinit ritmul avansului acesteia, ducând la o situaţie de impas pe câmpul de luptă.

Vineri, Putin a vizitat cartierul general militar rus care coordonează operaţiunile din Ucraina pentru a primi un raport privind cucerirea oraşului Kostiantinivka, după săptămâni de lupte intense pe străzi. El a salutat acest eveniment ca pe un pas esenţial către cucerirea oraşelor învecinate Sloviansk şi Kramatorsk, ultimele bastioane cheie din aşa-numita „centură forestieră” a oraşelor puternic fortificate din regiunea Doneţk care se află încă sub controlul Ucrainei.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea oficialilor ucraineni cu privire la afirmaţia Rusiei. Vineri dimineaţă, Statul Major al armatei ucrainene a anunţat că a respins 24 de atacuri ruseşti în apropierea localităţii Kostiantinivka şi a altor aşezări.

Putin a avertizat, de asemenea, vineri că „cu cât Kievul lansează mai multe atacuri asupra instalaţiilor noastre civile... cu atât va fi mai mare zona de securitate pe care va trebui să o creăm” în Ucraina.

Cucerirea localităţii Kostiantinivka, un important nod de transport şi industrial, are o „importanţă strategică majoră”, a declarat Putin, îmbrăcat în uniformă militară, într-o intervenţie televizată.

Putin respinge ofertele de încetare a focului din partea Ucrainei

Preşedintele rus a răspuns la oferta preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni, provocându-l să vină la Moscova, o propunere inacceptabilă pentru Ucraina.

Putin a respins armistiţiul propus de Kiev şi aliaţii săi occidentali. El susţine că acesta nu ar face decât să le ofere forţelor ucrainene timp să se odihnească şi să se regrupeze.

El a condiţionat orice încetare a focului de retragerea Ucrainei din partea regiunii Doneţk pe care o controlează încă, cerinţă respinsă de Ucraina. Putin a afirmat că un acord de pace definitiv trebuie să oblige Ucraina să renunţe la intenţia de a adera la NATO, să-şi reducă forţele armate şi să protejeze limba şi cultura rusă.

În interviul de duminica trecută, Putin a afirmat că Ucraina s-a oferit să limiteze luptele din cele patru regiuni pe care Rusia le-a anexat, dar pe care nu le-a capturat niciodată în întregime: Doneţk, Luhansk, Herson şi Zaporojie. El a spus că a respins propunerea deoarece aceasta ar fi eliberat forţele ucrainene din alte zone în care trupele ruse au avansat şi le-ar fi permis să se concentreze pe respingerea atacurilor ruse în cele patru regiuni din sud-est.

„Confruntate cu o penurie catastrofală de personal, forţele armate ale Ucrainei par să creadă că aceasta ar putea fi salvarea lor”, a declarat Putin. „Salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre”.

Kremlinul a afirmat că oferta a fost făcută prin canale confidenţiale; oficialii ucraineni nu au discutat public despre o astfel de propunere.

Putin a respins, de asemenea, o propunere ucraineană de a înceta reciproc atacurile adânc pe teritoriul celeilalte părţi. Atacurile ruseşti adânc pe teritoriul Ucrainei sunt „mult mai puternice, mai precise şi, sincer vorbind, mai distructive”, a afirmat el.

În cadrul atacului sângeros de joi asupra Kievului, Rusia a lovit din nou zone rezidenţiale, chiar dacă a susţinut că viza obiective militare. În schimb, marea majoritate a atacurilor ucrainene din Rusia au vizat instalaţii petroliere, fabrici de arme şi alte ţinte militare.

Conform datelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, peste 16.000 de civili ucraineni şi-au pierdut viaţa în război.

Editor : I.B.