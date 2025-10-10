Live TV

Putin îl consolează pe Trump că a pierdut Nobelul pentru Pace. Ce spune liderul de la Kremlin despre râvnitul premiu

Data publicării:
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Din articol
Războiul din Ucraina și tensiuni cu Washingtonul

Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times.

La o conferință de presă în Tadjikistan, Putin a afirmat că Trump „face cu siguranță un efort și lucrează la aceste chestiuni, pentru a obține pacea și a rezolva probleme internaționale complexe. Cel mai clar exemplu este situația din Orientul Mijlociu”. 

„Dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel, nu știu. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin a acuzat, de asemenea, Comitetul Nobel că a acordat premiul „oamenilor care nu au făcut nimic pentru pace”, comentarii făcute la câteva ore după ce Comitetul a anunțat că lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, este câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an. „Din punctul meu de vedere, aceste decizii au făcut un rău imens reputației premiului”, a declarat președintele rus. Anterior, consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, spusese pentru mass-media de stat că Moscova ar saluta o eventuală victorie a lui Trump la Nobel.

Războiul din Ucraina și tensiuni cu Washingtonul

Referindu-se la conflictul din Ucraina, Putin a spus că Rusia și SUA „ar putea realiza încă multe” pe baza acordurilor încheiate împreună cu Trump la summitul din 15 august de la Alaska. Întâlnirea fusese prezentată ca o oportunitate de a debloca negocierile pentru pace în Ucraina, dar s-a încheiat fără rezultate concrete.

„Nu am dezvăluit pe deplin ce s-a discutat la Anchorage. Continuăm să acționăm pe baza acelor discuții și nu am făcut nicio schimbare din partea noastră”, a declarat Putin, în contextul unor afirmații contradictorii venite din partea oficialilor ruși despre stadiul negocierilor.

Totuși, liderul rus a transmis și un avertisment Washingtonului. Întrebat despre posibilele planuri ale lui Trump de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina, Putin a spus că Rusia va răspunde prin „consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană” și l-a catalogat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un „show-off” pentru amenințarea cu folosirea armelor cu rază lungă împotriva țintelor din Rusia.

Putin a anunțat că Moscova pregătește o nouă armă pentru forțele sale armate, amintind de momentul de anul trecut, când Kremlinul a prezentat racheta hipersonică experimentală Oreșnik. „Cred că în curând vom avea ocazia să anunțăm o nouă armă pe care am prezentat-o odată. Acum ea se află în faza de testare”, a spus Putin, fără a oferi detalii suplimentare.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tren direct Kiev-București, Prietenia. Foto- Andrei Sîbiha:X
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova
Viktor Orban
Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza
benjamin netanyahu la birou
Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza
Maria Corina Machado
„Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado este anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
donald trump
Donald Trump și acordul Israel-Hamas: cât credit i se cuvine? „Un acord este bun doar atât timp cât durează”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu