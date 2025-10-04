Live TV

Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO, avertizează un oficial ucrainean. Ce spune despre planul Rusiei în Europa

Data publicării:
soldați pe front în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Rusia este deja în război cu Europa, a declarat sâmbătă viceministrul ucrainean de Externe, Serhii Kyslytsia, într-un interviu acordat publicației The Guardian, citat de Kyiv Independent. El avertizează că, prin recentele provocări, președintele rus Vladimir Putin încearcă să „mute liniile roșii” ale NATO. 

Kyslytsia a avertizat că Europa trebuie să „ia în serios” amenințarea existențială reprezentată de Rusia, argumentând că recentele incursiuni ale dronelor în țările UE au fost o încercare deliberată să „mute liniile roșii”. 

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian al cel puțin opt țări europene. Valul a început cu 19 drone care au traversat teritoriul polonez la începutul lunii septembrie.

De atunci, au fost raportate alte incidente în Danemarca, Lituania, Finlanda, Estonia, România, Germania, cel mai recent în Belgia, unele dintre ele provocând închiderea spațiului aerian și întârzieri ale zborurilor.

Dacă Rusia nu se va confrunta cu o reacție fermă din partea SUA și a UE, Putin va continua „escaladarea”, întreprinzând mai multe acțiuni pentru a perturba și paraliza Occidentul, avertizează oficialul ucrainean.

„Sunt sigur că Putin obține satisfacție emoțională umilind Occidentul, prin demonstrarea a ceea ce el percepe ca fiind superputerea sa”, susține el.

Putin a glumit, joi, în cadrul Forumului anual al Clubului de Discuții Valdai din Rusia, pe seama suspiciunilor UE că Moscova ar fi responsabilă de recentele apariții ale unor drone neidentificate în blocul comunitar.

Când a fost întrebat „de ce a trimis atât de multe drone în Danemarca?”, el a râs și a răspuns: „Nu o voi mai face”.

Mai mult, Putin a negat implicarea Rusiei în recentele activități cu drone și a comparat aparițiile acestora cu rapoartele despre OZN-uri.

În Danemarca, drone au fost observate în apropierea mai multor instalații militare, inclusiv baza aeriană Karup. Un incident a forțat închiderea aeroportului Aalborg pentru aproape o oră. Scene similare s-au petrecut în Germania și Lituania, unde trei drone în apropierea aeroportului din Vilnius au cauzat întârzieri la mai multe zboruri.

În Finlanda, o dronă a survolat o centrală electrică din Rovaniemi. Oficialii danezi au luat chiar în considerare invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, o clauză utilizată atunci când un membru consideră că integritatea sa teritorială este amenințată.

Citește și: Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței

 

 

Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
