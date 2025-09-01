Live TV

Putin: „Înţelegerile” la care a ajuns cu Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina

Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului din Alaska, cu preşedintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluţii la criza din Ucraina.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze soluţionarea crizei ucrainene”, a declarat Vladimir Putin la forumul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, desfăşurat la Tianjin.

„Aş dori să menţionez, de asemenea, că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei reuniuni dintre Rusia şi SUA din Alaska vor contribui, sper, la atingerea acestui obiectiv”, a mai spus Putin, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Vladimir Putin a ajuns în China pentru ceea ce Kremlinul a numit o vizită „cu adevărat fără precedent” la cel mai important aliat al său, care are loc într-un moment crucial al discuțiilor privind Ucraina.

În timpul călătoriei, care e de așteptat să se întindă pe aproape o săptămână – neobișnuit de lungă pentru liderul rus – el va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, va purta discuții cu Xi Jinping și va asista la parada militară de Ziua Victoriei de la Beijing, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, unde Putin urmează să fie oaspetele principal alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un și de liderii Iranului și Cubei.

