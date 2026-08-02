Putin își construiește propriul Starlink. Sateliții ruși Rassvet asigură deja două „ferestre de comunicații” zilnice deasupra Ucrainei

Un lot de 16 sateliți Rassvet, lansați de Rusia în martie 2026, a ajuns pe orbita operațională și asigură în prezent cel puțin două „ferestre de comunicații” zilnice deasupra Ucrainei, fiecare cu o durată de peste o oră, scrie Kyiv Post. Aceste ferestre ar putea permite, teoretic, forțelor ruse să controleze drone navale și drone aeriene cu rază lungă de acțiune, precum cele din seria Geran. Se preconizează că un al doilea lot de 16 sateliți, lansat la mijlocul lunii iulie, va adăuga încă două ferestre zilnice până în octombrie sau noiembrie.

Sateliții ruși Rassvet, dezvoltați de compania aerospațială Bureau 1440, asigură în prezent cel puțin două „ferestre de comunicații” zilnice deasupra Ucrainei, fiecare cu o durată de peste o oră.

Expertul în comunicații prin satelit Volodimir Stepaneț a declarat pentru publicația Militarnyi că, la data de 31 iulie 2026, primul lot operațional de sateliți Bureau 1440, lansat la sfârșitul lunii martie, și-a finalizat în mare parte desfășurarea într-o formație operațională.

12 dintre cei 16 sateliți lansați au atins altitudinea operațională de 550 de kilometri, trei se ridică treptat, iar unul a ars în atmosferă, probabil din cauza unui defect de fabricație.

„Observăm că s-a format deja, practic, un lanț cu o acoperire bună, care asigură această acoperire de aproximativ două ori pe zi”, a spus Stepaneț.

„În realitate, aceste survolări sunt mai numeroase; ceea ce înseamnă că mai multe astfel de lanțuri pot trece peste anumite regiuni la intervale de aproximativ o dată la o oră și jumătate. Dar ceea ce este important este că acești sateliți asigură deja o acoperire destul de densă.”

Conform serviciului de urmărire N2YO, sateliții ruși se află pe orbite care le permit să treacă peste Ucraina de patru ori pe zi. Cu toate acestea, doar în timpul a două sau trei dintre aceste treceri sateliții se ridică suficient de sus deasupra orizontului pentru a asigura o conexiune stabilă cu terminalele de la sol.

În timpul fiecărei treceri, care durează aproximativ o oră până la o oră și jumătate pentru întreaga formație, se creează o „fereastră de comunicație”.

În acest interval, forțele ruse ar putea, teoretic, să utilizeze terminalele satelitare pentru a comunica cu și a controla dronele navale, precum și dronele grele de atac și recunoaștere din seria Geran-2/3/4.

Extinderea constelației de sateliți

La sfârșitul lunii iulie, Rusia a lansat un al doilea lot de 16 sateliți de comunicații pentru proiectul Rassvet. Dacă desfășurarea acestui al doilea grup se va desfășura într-un ritm similar, se preconizează că sateliții vor atinge altitudinile operaționale între octombrie și noiembrie, oferind potențial încă două ferestre de comunicații.

Calendarul oficial al rețelei Rassvet prevede începerea operațiunilor comerciale în 2027. Surse ruse au prezentat anterior planuri de extindere a constelației la 250 de sateliți până în 2027, la 730 până în 2030 și, în cele din urmă, la peste 900 până în 2035.

Terminalele Bureau 1440 au o lungime și o lățime de până la 60 de centimetri și cântăresc mai puțin de 15 kilograme. Fiecare terminal are o lățime de bandă de până la 1 Gbps și este proiectat să funcționeze la temperaturi cuprinse între -40 și +40 de grade Celsius.

La fel ca terminalele Starlink ale SpaceX, dispozitivele rusești utilizează tehnologia antenelor active cu rețea în fază. Acest lucru permite terminalului să localizeze automat un satelit, să stabilească o conexiune și să mențină canalul fără a fi necesară orientarea mecanică a antenei.

Potrivit publicației Militarnyi, aceste terminale ar putea fi amplasate nu numai pe posturi de comandă, vehicule sau nave, ci și integrate în drone de atac și de recunoaștere, inclusiv pe platforme bazate pe seria Geran, Harpi sau alte drone cu rază lungă de acțiune.

Acest canal de comunicații ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru ghidarea rachetelor de croazieră și a bombelor planante.

Editor : B.P.