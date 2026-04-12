Putin își oferă serviciile de mediator între SUA și Iran, după blocajul negocierilor

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis duminică omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că este dispus să participe la o mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț al Kremlinului, scrie News.ro.

În cadrul unei convorbiri telefonice, Vladimir Putin „a subliniat că este gata să continue să faciliteze căutarea unei soluții politice și diplomatice la conflict și să servească drept mediator în eforturile de a ajunge la o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Anunțul vine după ce negocierile directe dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad cu medierea Pakistan, au eșuat sâmbătă, în ciuda celor 21 de ore de discuții.

