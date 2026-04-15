Putin își pregăteşte o lege care îi va permite să trimită „legal” trupe în alte ţări. Care este pretextul invocat

Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat în prima lectură un proiect de lege care îi va permite președintelui Vladimir Putin să trimită „legal” trupe în alte state, sub pretextul „apărării drepturilor cetăţenilor Federaţiei Ruse”.

Şeful Comisiei pentru apărare din Duma de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov, a declarat că proiectul de lege va asigura protecţia drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale ruşilor, precum şi ale organizaţiilor ruse „împotriva încălcărilor ilegale din străinătate”.

În total, legile ruse trec prin trei lecturi, potrivit News.ro, care preia The Moscow Times.

În nota explicativă a proiectului de lege se menţionează că acesta a fost elaborat „în scopul protejării drepturilor cetăţenilor Federaţiei Ruse în cazul arestării, reţinerii, urmăririi penale sau a altor forme de persecuţie a acestora”.

Este vorba despre măsurile luate de instanţele din alte ţări, precum şi de organele judiciare internaţionale pe care Moscova nu le recunoaşte („a căror competenţă nu se bazează pe un tratat internaţional al Federaţiei Ruse sau pe o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în cadrul exercitării competenţelor prevăzute la capitolul VII din Statutul ONU”, se menţionează în text).

„Faza zero” a unui posibil conflict

Proiectul de lege a fost depus la Duma de Stat după ce NATO şi servicii de informaţii europene avertizaseră deja în numeroase rânduri cu privire la o posibilă pregătire a Rusiei pentru un conflict cu una sau mai multe ţări ale alianţei.

În vara anului 2025, şeful serviciului de informaţii german BND a avertizat asupra riscului de provocări în ţările baltice, după modelul scenariului din Crimeea, iar şeful Statului Major General al Franţei, generalul Fabien Mandon, a îndemnat la pregătirea pentru o confruntare cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Potrivit experţilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), „faza zero” a unei astfel de pregătiri în Rusia a început deja: se reorganizează districtele militare, se creează baze la graniţa cu Finlanda, iar în Europa se înregistrează sabotaje, bruiaj GPS şi alte provocări.

