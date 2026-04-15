Live TV

Putin își pregăteşte o lege care îi va permite să trimită „legal” trupe în alte ţări. Care este pretextul invocat

Data publicării:
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Din articol
Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat în prima lectură un proiect de lege care îi va permite președintelui Vladimir Putin să trimită „legal” trupe în alte state, sub pretextul „apărării drepturilor cetăţenilor Federaţiei Ruse”.

Şeful Comisiei pentru apărare din Duma de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov, a declarat că proiectul de lege va asigura protecţia drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale ruşilor, precum şi ale organizaţiilor ruse „împotriva încălcărilor ilegale din străinătate”.

În total, legile ruse trec prin trei lecturi, potrivit News.ro, care preia The Moscow Times.

În nota explicativă a proiectului de lege se menţionează că acesta a fost elaborat „în scopul protejării drepturilor cetăţenilor Federaţiei Ruse în cazul arestării, reţinerii, urmăririi penale sau a altor forme de persecuţie a acestora”.

Este vorba despre măsurile luate de instanţele din alte ţări, precum şi de organele judiciare internaţionale pe care Moscova nu le recunoaşte („a căror competenţă nu se bazează pe un tratat internaţional al Federaţiei Ruse sau pe o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în cadrul exercitării competenţelor prevăzute la capitolul VII din Statutul ONU”, se menţionează în text).

„Faza zero” a unui posibil conflict

Proiectul de lege a fost depus la Duma de Stat după ce NATO şi servicii de informaţii europene avertizaseră deja în numeroase rânduri cu privire la o posibilă pregătire a Rusiei pentru un conflict cu una sau mai multe ţări ale alianţei.

În vara anului 2025, şeful serviciului de informaţii german BND a avertizat asupra riscului de provocări în ţările baltice, după modelul scenariului din Crimeea, iar şeful Statului Major General al Franţei, generalul Fabien Mandon, a îndemnat la pregătirea pentru o confruntare cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Potrivit experţilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), „faza zero” a unei astfel de pregătiri în Rusia a început deja: se reorganizează districtele militare, se creează baze la graniţa cu Finlanda, iar în Europa se înregistrează sabotaje, bruiaj GPS şi alte provocări.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir surprinde: „Ianis Hagi e bun, dar nu foarte bun!”. Cum va arata naționala cu Gică Hagi
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Elevele din România, performanță impresionantă la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026: au...
Digi FM
Anna Széles, adevărul despre momentul în care Florin Piersic și Nicu Ceaușescu s-ar fi „bătut” pentru ea: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Hansi Flick și-a decis viitorul, imediat după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid din UCL
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
De ce a fost Orban sprijinit de Putin și de Trump? Explicațiile unui fost secretar de stat american
Newsweek
„Bătaie mare” pe biletele de tratament la pensie. Când încep înscrierile? Cât costă biletul?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...