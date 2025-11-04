Putin laudă din nou armele nucleare de ultimă generație ale Rusiei: „Toate planurile noastre sunt îndeplinite”

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre „cele mai noi” arme ale Rusiei, inclusiv despre racheta cu rază medie de acțiune Oreșnik. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate dezvoltatorilor rachetei de croazieră Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon, relatează RBC Ukraine.

Putin susține că Moscova își îndeplinește toate planurile de „dezvoltare a sistemelor de arme avansate și extindere a complexului industrial de apărare”.

În acest sens, el a anunțat că Rusia „a pus în serviciul de luptă cel mai recent sistem strategic de rachete Avangard”.

„Am creat și am pus în funcțiune sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik și am început producția în serie a acestuia”, a adăugat el.

În același timp, Putin a afirmat că rachetele balistice intercontinentale și rachetele lansate de pe submarine „au fost echipate cu sisteme moderne pentru a depăși apărarea antirachetă”.

Putin s-a lăudat, de asemenea, că anul viitor Rusia va pune în funcțiune sistemul de rachete balistice intercontinentale Sarmat, cunoscute în terminologia NATO sub denumirea de „Satan 2”.

„În cele din urmă, Rusia achiziționează atât racheta de croazieră cu rază nelimitată Burevestnik, cât și drona subacvatică fără pilot Poseidon, echipată cu un sistem de propulsie nuclear. Toate planurile noastre sunt îndeplinite”, a mai anunțat președintele rus.

Putin a menționat în repetate rânduri „cele mai noi” arme ale Rusiei în ultimele săptămâni. Inițial, el a vorbit despre racheta de croazieră Burevestnik, despre care a afirmat că „ este un produs unic, fără egal în lume”, care poate acoperi „distanțe extrem de mari”.

Câteva zile mai târziu, șeful Kremlinului a declarat că Rusia a efectuat teste „reușite” cu drona subacvatică Poseidon.

În ceea ce privește Oreșnik, este de remarcat faptul că șeful Kremlinului susține că racheta se află în producție de serie din 2024, notează presa ucraineană.

Cu toate acestea, Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, explica într-un interviu pentru BBC că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”.

Atât Poseidon, cât și Burevestnik sunt arme de ripostă, de a doua lovitură, și nici măcar cei mai înverșunați propagandiști ai Kremlinului nu sugerează că cineva se pregătește să lanseze atacuri asupra Rusiei, a spus Galeotti.

David Heathcote, șeful serviciilor de informații la McKenzie Intelligence Services, consideră că anunțurile despre Burevestnik și Poseidon ar trebui considerate o reflectare a slăbiciunii forțelor lor convenționale.

Rusia nu face parte oficial din nicio alianță militară care ar putea servi ca factor de descurajare în cazul în care se află în defensivă, iar armata sa este blocată și sub presiune în Ucraina. Iar în aceste cazuri, spune Heathcote, „rușii reacționează întotdeauna cu amenințări inutile și exagerate”.

