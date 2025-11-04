Live TV

Putin laudă din nou armele nucleare de ultimă generație ale Rusiei: „Toate planurile noastre sunt îndeplinite”

Data publicării:
Russian President Putin Presents State Awards In Kremlin Palace Ceremony
Vladimir Putin. Sursa: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți despre „cele mai noi” arme ale Rusiei, inclusiv despre racheta cu rază medie de acțiune Oreșnik. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii dedicate dezvoltatorilor rachetei de croazieră Burevestnik și a dronei subacvatice Poseidon, relatează RBC Ukraine

Putin susține că Moscova își îndeplinește toate planurile de „dezvoltare a sistemelor de arme avansate și extindere a complexului industrial de apărare”.

În acest sens, el a anunțat că Rusia „a pus în serviciul de luptă cel mai recent sistem strategic de rachete Avangard”.

„Am creat și am pus în funcțiune sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik și am început producția în serie a acestuia”, a adăugat el.

În același timp, Putin a afirmat că rachetele balistice intercontinentale și rachetele lansate de pe submarine „au fost echipate cu sisteme moderne pentru a depăși apărarea antirachetă”.

Putin s-a lăudat, de asemenea, că anul viitor Rusia va pune în funcțiune sistemul de rachete balistice intercontinentale Sarmat, cunoscute în terminologia NATO sub denumirea de „Satan 2”.

„În cele din urmă, Rusia achiziționează atât racheta de croazieră cu rază nelimitată Burevestnik, cât și drona subacvatică fără pilot Poseidon, echipată cu un sistem de propulsie nuclear. Toate planurile noastre sunt îndeplinite”, a mai anunțat președintele rus.

Putin a menționat în repetate rânduri „cele mai noi” arme ale Rusiei în ultimele săptămâni. Inițial, el a vorbit despre racheta de croazieră Burevestnik, despre care a afirmat că „ este un produs unic, fără egal în lume”, care poate acoperi „distanțe extrem de mari”.

Câteva zile mai târziu, șeful Kremlinului a declarat că Rusia a efectuat teste „reușite” cu drona subacvatică Poseidon.

În ceea ce privește Oreșnik, este de remarcat faptul că șeful Kremlinului susține că racheta se află în producție de serie din 2024, notează presa ucraineană. 

Cu toate acestea, Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, explica într-un interviu pentru BBC că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”.

Atât Poseidon, cât și Burevestnik sunt arme de ripostă, de a doua lovitură, și nici măcar cei mai înverșunați propagandiști ai Kremlinului nu sugerează că cineva se pregătește să lanseze atacuri asupra Rusiei, a spus Galeotti.

David Heathcote, șeful serviciilor de informații la McKenzie Intelligence Services, consideră că anunțurile despre Burevestnik și Poseidon ar trebui considerate o reflectare a slăbiciunii forțelor lor convenționale.

Rusia nu face parte oficial din nicio alianță militară care ar putea servi ca factor de descurajare în cazul în care se află în defensivă, iar armata sa este blocată și sub presiune în Ucraina. Iar în aceste cazuri, spune Heathcote, „rușii reacționează întotdeauna cu amenințări inutile și exagerate”.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sebastian vladescu
Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în...
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile...
Ultimele știri
La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună”
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
xi jinping - vladimir putin
Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina
putin
Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”
guvern republica moldova fb
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat
vladimir putin
Vladimir Putin vrea ca Rusia să intre în cursa pentru supremația mineralelor rare: a cerut un „plan de acțiune” până la 1 decembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de...
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”