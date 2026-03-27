Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura

vladimir putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin declară că Rusia nu exclude o apropiere de ţările europene, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Susţinând vineri un discurs la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a declarat, conform unei transcrieri emise de Kremlin, că "nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relaţii, nici restabilirea" lor.

El a invocat în repetate rânduri înlăturarea preşedintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, în urma protestelor de masă din 2014 din Ucraina, drept cauza rupturii.

Putin a vorbit despre o lovitură de stat care fusese susţinută de SUA şi de mai multe state europene. Acest lucru a marcat începutul "lanţului de evenimente tragice care se desfăşoară încă în Ucraina", a afirmat el.

În 2014, Putin a răspuns vidului de putere de la Kiev prin anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi lansarea unei operaţiuni militare mascate în estul Ucrainei.

În 2022, el a ordonat o invadare a ţării vecine. După patru ani, această invazie rămâne într-un impas militar. Cu toate acestea, Moscova îşi menţine obiectivele de război şi a respins până acum orice implicare europeană într-un acord de pace.

Consiliul de Securitate al Rusiei ar trebui să abordeze starea relaţiilor cu statele europene, în special cu Uniunea Europeană, a declarat Putin.

Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a oferit o evaluare a acestor relaţii în cadrul reuniunii, însă remarcile sale nu au fost citate de Kremlin.

Editor : M.C

