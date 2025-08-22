Live TV

Video „Putin nu își dorește să oprească acest război", spune Maia Sandu despre negocierile privind Ucraina

Data publicării:
maia sandu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-și dorește să pună capăt războiului din Ucraina. Potrivit acesteia, în aceste condiții, situația devine mai complicată, chiar dacă se fac eforturi din partea Occidentului, scrie Newsmaker.

În cadrul unui podcast, Maia Sandu a fost întrebată dacă s-a gândit la scenariul în care Putin pune condiția pe masa de negocieri ca să obțină controlul asupra Republicii Moldova ca sferă de influență, pe modelul sovietic. „Din câte cunoaștem noi, Republica Moldova nu este pe masa negocierilor. Negocierile acum sunt pe încetarea războiului. E clar că rușii cred că pot obține controlul asupra Republicii Moldova și nu doar în regiunea transnistreană, dar în general – în toată țara, prin aceste metode de război hibrid. A înțeles care este capacitatea propriei armate în Ucraina, în acești trei ani și jumătate, și acum Kremlinul este determinat să folosească instrumentele pe care le resimțim noi în fiecare zi, această presiune, pentru ca totuși să preia controlul asupra puterii”, a comunicat Maia Sandu.

”Restabilirea păcii ar fi și pentru noi cea mai bună garanție de securitate”

Întrebată dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina ar putea proteja și Republica Moldova, Maia Sandu a răspuns: „Restabilirea păcii în Ucraina ar fi și pentru noi cea mai bună garanție de securitate. Umbrela serioasă de securitate ar fi calitatea de membru în Uniunea Europeană, dar și dincolo de asta noi trebuie să continuăm să construim o societate unită”.

„Nu am văzut prea multe informații despre garanțiile de securitate. M-a bucurat discuția de la Casa Albă, a președintelui Trump cu mai mulți lideri europeni, cu președintele Zelenski, dar nu cred că este ușor. Părerea mea este că Putin nu își dorește să oprească acest război și de aceea va fi mai complicat, chiar daca eforturile din partea Occidentului se fac și sper că vor fi eforturi susținute în continuare în următoarele săptămâni și luni”, a spus Maia Sandu.

Trei lideri europeni, la Chișinău

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk se deplasează la Chişinău miercuri, 27 august, pentru o vizită de sprijin pentru Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunţat vineri preşedinţia franceză, citată de AFP, preluată de Agerpres.

La invitaţia preşedintei proeuropene Maia Sandu, cei trei lideri vor călători la Chişinău cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenţei Republicii Moldovei pentru a "reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea şi parcursul european al Republicii Moldovei".

Maia Sandu acuză Rusia de interferență

Sandu, care a câştigat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 şi care sprijină Ucraina, a acuzat Rusia la sfârşitul lunii iulie că a desfăşurat o operaţiune complexă şi coordonată de interferenţă "fără precedent" pentru a atrage Republica Moldova proeuropeană în tabăra sa în perspectiva alegerilor legislative din 28 septembrie.

Moscova vrea să "controleze din toamnă" această ţară, care se învecinează cu Uniunea Europeană (UE) şi Ucraina, prin mecanisme de cumpărare de voturi şi finanţare cu "criptomonede", "100 de milioane de euro" fiind alocaţi în acest scop, a denunţat ea, arătând că în acest demers şi reţeaua de socializare Telegram are o responsabilitate.

Maia Sandu a acuzat cele două forţe principale de opoziţie că exploatează acest plan pentru a o priva de o majoritate parlamentară care ar aduce mai aproape fosta republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se află în frunte în ceea ce priveşte intenţiile de vot (39%) în cel mai recent sondaj de la mijlocul lunii iulie.

În timpul unei întâlniri cu Maia Sandu la Palatul Elysee, la 10 martie, Emmanuel Macron a denunţat "încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiţie ale Rusiei de a destabiliza" Republica Moldova şi "instituţiile sale democratice".

Cu acel prilej, Macron şi-a exprimat dorinţa de "a ne consolida în continuare cooperarea pentru a creşte rezistenţa Moldovei la interferenţele străine".

R.Moldova este considerată deosebit de vulnerabilă de către occidentali, de la invazia Rusiei în Ucraina. Frontierele sale recunoscute la nivel internaţional includ Transnistria, o regiune separatistă prorusă, aminteşte AFP.

 

 

