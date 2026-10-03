Putin nu vrea să-și recunoască „greşeala”. Unul dintre foştii săi prim-miniştri face un apel către Occident

În ciuda dificultăţilor economice tot mai mari şi a marii nemulţumiri a populaţiei ruse, Vladimir Putin nu reuşeşte să recunoască „greşeala” pe care a comis-o prin invadarea Ucrainei, afirmă Mihail Kasianov, fost prim-ministru rus, într-un interviu acordat sâmbătă AFP.

Prim-ministru între anii 2000 şi 2004, Mihail Kasyanov, care în timpul mandatului său a susţinut apropierea Rusiei de Occident, a devenit, după demiterea sa de către Vladimir Putin, unul dintre cei mai virulenţi critici ai Kremlinului, scrie News.ro.

„A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate”

În opinia sa, preşedintele rus a „comis o greşeală pe care nu reuşeşte să o recunoască” prin invadarea Ucrainei în 2022. „A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate, conform cărora Ucraina era slabă”.

Pentru fostul prim-ministru în vârstă de 68 de ani, care s-a exprimat în marja unei conferinţe organizate de asociaţia franceză „Russie-Libertés”, războiul nu se va încheia în 2027.

Potrivit acestuia, Vladimir Putin este încurajat atât de creşterea preţului petrolului cauzată de războiul dintre Statele Unite şi Iran, cât şi de dezacordurile dintre Statele Unite şi Europa cu privire la modul de abordare a Kremlinului.

„Putin-ul-şi-freacă-mâinile. El crede că poate continua războiul fără a face nici cea mai mică concesie. Şi este convins că este pe cale să câştige războiul de uzură împotriva Ucrainei”, afirmă Kassianov.

Kassianov, care prezice o iarnă deosebit de grea în Ucraina, face apel la ţările occidentale să exercite, în mod concertat, o „presiune psihologică asupra Kremlinului” şi să furnizeze de urgenţă sisteme de interceptare a rachetelor Patriot Ucrainei, care se confruntă cu o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii sale civile.

„Toată lumea vrea ca războiul să se termine”

Kasyanov, care a părăsit Rusia în 2022, trăieşte acum în exil la Riga. În 2023, Rusia l-a desemnat drept „agent străin”. El explică că este încă în contact cu membri ai clasei conducătoare din Rusia. Potrivit lui, în Rusia, „toată lumea vrea ca războiul să se termine. O majoritate covârşitoare, în orice caz”. „Diferenţa ţine de felul în care se va încheia: unii vor ca războiul să se termine cu o victorie, alţii cu înfrângerea lui Putin, iar alţii vor pur şi simplu ca acesta să înceteze, indiferent de rezultat”.

Kasianov spune că nu vede „niciun motiv pentru o revoltă”, în ciuda numeroaselor victime de pe front şi a creşterii preţurilor la alimente.

„Ruşii trăiesc cu o inflaţie puternică de 30 de ani”. „S-au obişnuit să o suporte”. În viziunea sa, în această ţară devenită „practic totalitară”, doar o mobilizare la scară largă ar putea declanşa manifestaţii.

„Există un puternic sentiment de fatalism şi tensiuni mari în societate”, spune el. „Oamenii se retrag în cercul familiei, iar sentimentele negative faţă de ceilalţi cresc”.

El face apel la ţările occidentale, în special la cele europene, să nu se lase intimidate de fanfaronadele lui Vladimir Putin şi nici de ameninţările sale de a folosi arma nucleară. Joi, şeful statului rus a afirmat că Rusia ar lua în considerare utilizarea „tuturor tipurilor de arme” dacă enclava Kaliningrad ar fi atacată.

„Prea multă teamă de Putin”

„Cea mai mare greşeală a occidentalilor şi a europenilor este că se tem prea mult de Putin. El nu este atât de puternic pe cât pare”, a declarat Kasyanov în faţa unei săli pline, în cadrul conferinţei „Rusia Libertăţi”.

„Putin se teme de butonul nuclear, mult mai mult decât europenii”, a adăugat el. Vrea să-i facă pe străini să creadă că este „un psihopat”, în timp ce nu este decât un „cinic foarte calculat”.

În ciuda înmulţirii în Europa a atacurilor atribuite Kremlinului, Kasyanov nu crede că liderul rus este pregătit pentru un conflict deschis cu Europa.

„Ceea ce vrea Putin este respect”, a afirmat el. „Vrea să oblige întreaga Europă să i-l acorde”.

Însă el prevede o intensificare a actelor de război hibrid, considerând că Vladimir Putin, fost ofiţer al serviciului de securitate rus KGB, încearcă să împingă Occidentul să reacţioneze într-un mod pe care îl va putea exploata, prezentându-l ca pe un atac împotriva Rusiei.

„Este un provocator”, a adăugat el. „Singura metodă pe care o înţelege este cea pe care a învăţat-o la academia KGB. Mi-a spus-o chiar el”.

Editor : C.L.B.