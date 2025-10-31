Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)

Vladimir Putin a apărut în uniformă militară pentru a treia oară de la începutul războiului din Ucraina. Aparițiile anterioare sugerează că liderul de la Kremlin are un scop specific pentru apariția sa. Site-ul german Focus încearcă trei variante de explicație pentru aceste apariții.

Duminica trecută, șeful Kremlinului, Vladimir Putin, a anunțat la o întâlnire cu Statul Major General rus că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”. Într-o înregistrare video a întâlnirii publicată de Kremlin, Putin i-a cerut șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, să facă toate pregătirile necesare pentru desfășurarea noii arme.

Ceea ce este deosebit de remarcabil la întâlnire nu este doar conținutul discutat, ci și modul în care liderul Rusiei și anturajul său de reprezentanți militari s-au prezentat în fața camerelor de filmat. Putin a intrat în sala de ședințe în uniformă militară – o imagine rară care a atras atenția și analiștilor militari. Experții în conflicte de la think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au descris apariția lui Putin de duminică drept „remarcabilă”. „Aceasta a fost doar a treia oară de la începutul invaziei la scară largă când a purtat o uniformă la un eveniment public”, au remarcat analiștii.

Putin în uniformă militară: Trei încercări de explicație

Oricine urmărește înregistrarea video a ședinței generale a personalului va avea probabil sentimentul, în primele minute, că este vorba de o demonstrație de forță bine pusă în scenă. Mobilierul din sala de ședințe pare să fi fost aranjat cu grijă.

Șeful Kremlinului și Gherasimov își prezintă rapoartele de război într-un mod aproape rigid. Și Putin însuși, în uniforma sa de camuflaj, prezintă o imagine neobișnuită. Dar de ce apare bărbatul de 73 de ani în uniformă militară chiar acum?

Mai jos, trei explicații posibile, în opinia Focus.

Exprimarea superiorității militare

Putin ar putea încerca să demonstreze o superioritate și o dominație militară rusească în războiul în desfășurare din Ucraina, purtând uniforma sa militară, o dominație care pur și simplu nu există. În timp ce liderul de la Kremlin stă la biroul său și citește cu voce tare realizările armatei ruse și cerințele sale către Statul Major General, lângă el se află o hartă deschisă.

Gherasimov, la rândul său, enumeră pur și simplu succesele recente raportate de trupele sale. El afirmă că s-au înregistrat progrese semnificative în orașele Pokrovsk, Kupiansk și Vovceansk, precum și în alte câteva orașe și regiuni mai mici.

Cu toate acestea, bloggerii de război și analiștii militari independenți au respins în mare măsură aceste afirmații de succes. ISW, de exemplu, a concluzionat: „Putin și Gherasimov continuă să facă afirmații exagerate despre victoriile pe câmpul de luptă”.

Între timp, bloggerul despre război „Informator militar” speculează pe Telegram că Gherasimov „se grăbește din nou” și speră că realitatea de pe teren „va ajunge în curând din urmă rapoartele sale”.

Semnul lui Putin: „Sunt unul de-al vostru”

Totuși, apărând în uniformă militară, liderul de la Kremlin ar putea încerca să transmită și un sentiment de accesibilitate. Afișându-se într-un camuflaj neobișnuit, Putin le demonstrează atât poporului său, cât și soldaților săi: „Sunt unul de-ai voștri”.

La reuniunea Statului Major General privind situația din războiul din Ucraina, șeful Kremlinului a anunțat în repetate rânduri și cu emfază că „siguranța soldaților noștri are prioritate absolută”. Potrivit lui Putin, protecția populației civile are acum și ea prioritate absolută: „Trebuie făcut tot ce se poate pentru a garanta siguranța populației civile”.

Sprijin în rândul populației ruse și loialitate față de soldații din prima linie

Liderul Rusiei s-ar putea să fi vrut, de asemenea, să se folosească de apariția sa pentru a reafirma sprijinul populației ruse și loialitatea soldaților săi din prima linie. La urma urmei, având în vedere situația economică precară a țării și un deficit bugetar îngrozitor, șeful Kremlinului este acum mai dependent ca niciodată de bunăvoința poporului său.

După cum a relatat duminică ISW în raportul său privind situația războiului din Ucraina, Moscova intenționează să reducă și mai mult plățile unice către rușii care semnează contracte cu Ministerul Apărării din Rusia. Analiștii interpretează aceste reduceri bugetare ca un indicator al faptului că Rusia ar putea începe în curând recrutarea forțată la scară largă a rezerviștilor.

Faptul că Putin și Gherasimov au anunțat duminică testarea cu succes a noii lor rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, sugerează că Putin a dorit în primul rând să se prezinte la ședința Statului Major General ca factor de decizie și comandant suprem al forțelor armate - și nu ca cineva care doar guvernează dintr-un birou. Când șeful Kremlinului a intrat în sala de ședințe în uniforma sa militară, cu steagul rusesc clar vizibil pe braț, a fost întâmpinat în picioare de Statul Major General, care i s-a adresat în repetate rânduri cu „Tovarășe, Comandante-Șef!”.

Rusia se prezintă în mod repetat ca o forță nucleară extrem de puternică, care nu ar ezita să folosească arme nucleare în caz de escaladare. Cu toate acestea, NATO, aliații Ucrainei și analiștii militari acuză în mod repetat Moscova că se angajează în atacuri nucleare cu scop exclusiv de descurajare.

ISW a clasificat raportul lui Gerasimov, conform căruia Burevestnik avea o rază de acțiune „nelimitată” și se presupunea că avea „precizie garantată împotriva țintelor extrem de protejate la orice distanță”, drept o „campanie cu zăngănit de săbii nucleare”.

„Putin și Gherasimov au evidențiat presupusele capacități tehnice ale rachetelor de croazieră, care ar putea întări și mai mult aceste amenințări nucleare”, scriu analiștii.

Potrivit grupului de experți, prezentarea Burevestnik a avut ca scop principal subminarea sprijinului occidental pentru Ucraina. „Rusia încearcă să facă presiuni asupra Statelor Unite pentru a face concesii în ceea ce privește războiul folosind o combinație de stimulente și amenințări”, au speculat în continuare analiștii.

Concluzie: De ce Putin ar fi putut purta camuflaj

În ceea ce privește cele două apariții anterioare ale lui Putin în uniformă militară, ISW a relatat că șeful Kremlinului ar fi putut dori să demonstreze „puterea militară a Rusiei” și să se prezinte drept un „lider de război dedicat” prin ținuta sa.

Șeful Kremlinului ar putea dori să le dea reprezentanților guvernului occidental impresia, în ținuta sa militară, că de data aceasta nu mai este vorba doar de o simplă lovitură de sabie, ci că este îmbrăcat corespunzător în echipament de luptă, hotărât și pregătit pentru orice, pe termen lung.

Editor : Marina Constantinoiu