Putin pune băncile rusești să se apere singure de dronele Ucrainei. Duma de Stat a adoptat legea

Sediu Sberbank. Foto: Profimedia

Rusia a adoptat o lege care le permite Băncii Centrale şi altor instituţii financiare să opereze propriile lor sisteme de apărare şi să îşi înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone, potrivit unui document publicat de Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Ucraina a atacat miercuri birourile Băncii Rusiei din Sevastopol, Crimeea, cu o rachetă, a declarat guvernatorul local Mihail Razvozhaev, susţinând că era vorba de o rachetă Storm Shadow de fabricaţie britanică.

Ucraina atacă în mod frecvent Rusia cu drone de când Moscova a lansat invazia ţării vecine, în februarie 2022, infrastructura energetică rusească fiind frecvent vizată, deoarece Kievul îşi propune să priveze Moscova de venituri pentru a pune capăt conflictului.

Sistemele de apărare împotriva dronelor ar putea fi amplasate lângă Banca Centrală, lângă Sberbank, cea mai mare bancă comercială rusească, şi lângă Asociaţia Rusă de Colectare a Numerarului. De asemenea, personalul acestor instituţii va avea permisiunea de a fi înarmat, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Instituţiile se vor ocupa singure de costul apărării împotriva dronelor, a declarat Anatoli Aksakov, şeful comitetului financiar din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, citat de agenţia de ştiri RBC.

Atacul asupra sediului din Sevastopol al Băncii Rusiei a fost primul asupra unui sediu important al băncii centrale de la începutul războiului. Nu au fost raportate atacuri asupra unor sedii importante ale Sberbank.

Marţi, Alexander Şokhin, şeful celui mai puternic grup de lobby al mediului de afaceri din Rusia, i-a spus preşedintelui Vladimir Putin că firmele ruseşti sunt pregătite să finanţeze achiziţionarea de arme şi sisteme electronice pentru a-şi apăra infrastructura de atacurile cu drone.

