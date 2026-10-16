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Putin recunoaște că nu a anticipat anumite atacuri ale Kievului. „Nu ne-am gândit că le-ar veni o astfel de idee”

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia
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Din articol
„Am început să ripostăm” UE a asigurat Ucraina de sprijinul său continuu

Președintele rus a recunoscut joi, în cadrul unui discurs ținut la congresul organizației patronale ruse „Delovaia Rossia”, că Moscova nu a anticipat atacurile ucrainene împotriva depozitelor platformelor de comerț online Wildberries și Ozon.

După ce fondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a menționat atacurile asupra depozitelor companiei sale, șeful Kremlinului a asigurat că deține controlul și că țara sa a început să riposteze.

„Cunosc problemele despre care ați vorbit, faptul că, din păcate, ne-am confruntat cu acțiunile adversarului împotriva platformelor noastre, Wildberries și Ozon”, a afirmat inițial Vladimir Putin, potrivit unor declarații preluate de mass-media independente rusofone Meduza, cu sediul în Letonia.

Apoi a continuat: „Ei au în mod constant inițiative pe care, sincer, probabil ar fi trebuit să le anticipăm, dar nu ne-am gândit că ar avea ideea să meargă atât de departe”. În cadrul acestei intervenții nu a fost prezentată nicio evaluare în cifre a pagubelor suferite de cele două platforme, subliniază publicația ucraineană specializată United 24.

„Am început să ripostăm”

Președintele rus a afirmat, de asemenea, că a lansat atacuri de represalii. „Ei au făcut primul pas. Am început să ripostăm”, a afirmat el, potrivit Meduza. El a menționat, de asemenea, instalațiile energetice și centrele de date. „Ei au început. Nu trebuiau să înceapă”, a avertizat el.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia lovește aproape zilnic țara vecină. Atacurile s-au intensificat și mai mult începând din această vară, în special împotriva Kievului, pentru a paraliza economia și viața locuitorilor.

În cadrul intervenției sale de joi, Vladimir Putin a minimizat, de asemenea, consecințele ultimelor atacuri ucrainene împotriva rafinăriilor rusești. „Au lovit câteva locuri, dar nimic foarte semnificativ”, a asigurat el.

UE a asigurat Ucraina de sprijinul său continuu

Potrivit United 24, atacurile rusești au avariat, însă, instalațiile de producție a energiei electrice și de încălzire din Kiev și Harkov în noaptea de 13 spre 14 octombrie. Pentru a se proteja mai bine, Ucraina solicită o întărire a sancțiunilor internaționale și sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot.

Un apel auzit la Bruxelles. În timp ce liderii celor 27 de țări membre s-au reunit vineri, Uniunea Europeană a reafirmat că nu se pune problema să-și lase garda jos. „Puteți conta pe noi”, a asigurat președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Un lucru este absolut clar: nu vom ridica nicio sancțiune atât timp cât Rusia nu va pune capăt războiului”, a adăugat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Editor : M.C

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