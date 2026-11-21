Comportamentul tot mai agresiv al Rusiei față de Occident ar putea provoca o eroare de calcul cu urmări extrem de grave, avertizează șeful serviciilor britanice de informații din domeniul apărării, general-locotenentul Matthew Jones. Acesta susține că Moscova nu urmărește în mod activ declanșarea unui război cu NATO, însă acțiunile tot mai riscante ale Kremlinului ar putea duce la o escaladare neintenționată. Declarațiile vin pe fondul incidentelor din Polonia și al acuzațiilor privind implicarea serviciilor secrete ruse într-o tentativă de asasinat în Danemarca, relatează Agerpres.

Abordarea agresivă a președintelui rus Vladimir Putin față de Occident ar putea duce la o „eroare de calcul semnificativă”, cu consecințe grave, a avertizat șeful serviciilor britanice de informații din domeniul apărării, general-locotenentul Matthew Jones, potrivit PA Media și dpa.

Jones a declarat că nu consideră că Rusia urmărește în mod activ declanșarea unui război cu NATO, însă a subliniat că acțiunile Moscovei devin tot mai nesăbuite.

Declarațiile sale au fost făcute publice sâmbătă, în contextul incidentelor în care rachete și drone rusești ar fi căzut pe teritoriul Poloniei, precum și al acuzațiilor potrivit cărora Moscova s-ar afla în spatele unei tentative de asasinat în Danemarca.

Oficialul britanic a evidențiat un tipar al acțiunilor Rusiei, amintind inclusiv atacul cu agentul neurotoxic Noviciok de la Salisbury, din 2018.

„Cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul”

„Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmărește în mod activ un război cu NATO. Totuși, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative. Putin se află sub presiune, iar acest lucru duce la o abordare mai fermă și mai agresivă, pe măsură ce încearcă să ne sfideze. Există prea multe exemple recente de comportament rusesc nesăbuit în care, dacă incidentul ar fi fost puțin diferit, consecințele ar fi putut fi extrem de grave”, a declarat Jones.

Afirmațiile au fost făcute vineri seară, în cadrul unui seminar dedicat serviciilor de informații, organizat la Cambridge.

Generalul britanic a indicat un atac cu drone asupra aeroportului din orașul german Leipzig drept „cel mai flagrant exemplu recent”.

Totodată, acesta a precizat că experții în informații militare urmăresc cu atenție o serie de incidente în care nave comerciale s-au scufundat în apele teritoriale ale României, stat membru NATO, în Marea Neagră.

Atacuri în Londra, Marea Neagră și cazul Salisbury

În ceea ce privește Regatul Unit, Jones a amintit un atac incendiar asupra unei afaceri ucrainene din estul Londrei, despre care a afirmat că a fost orchestrat cu sprijinul Rusiei.

El a menționat și un incident în care o aeronavă de supraveghere a Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF), de tip Rivet Joint, a fost „aproape doborâtă” deasupra Mării Negre.

Un alt exemplu invocat a fost atacul cu agentul neurotoxic Noviciok de la Salisbury, din 2018, care „a curmat o viață, dar ar fi putut avea consecințe mult mai grave”.

Atacul i-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica acestuia, Iulia. Incidentul a dus însă la moartea lui Dawn Sturgess, după ce femeia a intrat în contact cu substanța neurotoxică aflată într-un flacon de parfum abandonat.

„Vreau să subliniez clar că poziția Regatului Unit este aceea că nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea națională, precum și pe cea a aliaților noștri, ori de câte ori aceasta va fi amenințată”, a declarat Jones.

Marea Britanie, avertizată să fie pregătită de război până în 2030

În contextul amenințărilor de securitate, oficialii britanici au susținut că Regatul Unit trebuie să fie pregătit pentru un eventual război până în anul 2030.

Jones a explicat că această perspectivă nu reprezintă o estimare privind momentul unui posibil atac asupra Marii Britanii sau a aliaților săi.

„Aceasta nu este o predicție cu privire la momentul în care Regatul Unit și aliații săi ar putea fi vizați de un atac militar, însă, având în vedere amenințările existente, o astfel de abordare este pe deplin justificată”, a afirmat acesta.

Un alt incident care a amplificat îngrijorările privind acțiunile Rusiei pe teritoriul statelor NATO este presupusa tentativă de asasinat dejucată de autoritățile daneze.

Danemarca a anunțat că a împiedicat un complot care viza uciderea unui cetățean cu dublă cetățenie, americană și ucraineană, pe teritoriul său. Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, tentativa ar fi fost orchestrată de serviciile de informații ruse.

„Suntem solidari cu Danemarca în fața acestei tentative de asasinat revoltătoare, care a avut loc pe teritoriul unui aliat NATO. Vom continua să colaborăm cu Danemarca și cu ceilalți aliați pentru a descuraja și a contracara încercările statului rus de a submina securitatea noastră colectivă, inclusiv prin amenințări la adresa unor persoane”, a declarat ministrul britanic de externe, potrivit relatării citate.

Vineri dimineață, două rachete și o dronă, despre care există suspiciuni că ar fi de proveniență rusească, au căzut pe teritoriul Poloniei.

Potrivit autorităților de la Varșovia, incidentul ar fi putut reprezenta o provocare sincronizată cu exercițiile militare la care participă trupe din mai multe țări europene, inclusiv militari britanici.

Exercițiile urmăresc pregătirea pentru o eventuală misiune de securitate în Ucraina, după încheierea războiului.

Incidentul a fost calificat drept „absolut inacceptabil” de un oficial britanic, potrivit relatării.

Editor : Ș.A.