Putin se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa cu privire la Groenlanda. De ce, totuși, Rusia ar trebui să se îngrijoreze

Kremlinul a declarat că Trump va intra în istorie dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez. Trimisul special al preşedintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a salutat „prăbuşirea uniunii transatlantice”. Iar fostul preşedinte Dmitri Medvedev a glumit pe seama sărăcirii Europei.

Rusia priveşte cu bucurie cum eforturile preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda adâncesc diviziunile cu Europa, chiar dacă acţiunile sale ar putea avea consecinţe grave asupra securităţii Moscovei, care râvneşte la propria prezenţă în Arctica, scrie Reuters, informează News.ro.



Criticile la adresa lui Trump cu privire la Groenlanda au lipsit în mod notabil într-un moment în care Rusia doreşte să-l menţină de partea sa pentru a se asigura că orice final al războiului din Ucraina va fi în condiţiile impuse de Moscova, în timp ce aliaţii tradiţionali ai Rusiei, Venezuela şi Iran, se află şi ei în vizorul Washingtonului.

„Există experţi internaţionali care consideră că, prin rezolvarea problemei încorporării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie. Şi nu numai în istoria Statelor Unite, ci şi în istoria mondială”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”, a adăgat el.

Bucurie la Moscova

Ziarul Moskovski Komsomoleţ a scris că este o plăcere să vezi Europa „complet pierdută” după ce Trump a spus că va aplica tarife mai mari pentru mărfurile importate din unele ţări europene până când Statele Unite vor putea să achiziţioneze Groenlanda.

„Make America Great Again (Să facem America măreaţă din nou - n.r.) (MAGA) = Make Danmark Small Again (Să facem Danemarca mică din nou - n.r.) (MDSA) = Make Europe Poor Again (Să facem Europa săracă din nou - n.r.) (MEPA). V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?”, a scris fostul preşedinte Dmitri Medvedev, care este acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi a devenit una dintre cele mai radicale voci a propagandei Kremlinului.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin care participă la discuţiile cu SUA despre războiul din Ucraina, i-a ironizat pe liderii europeni în postări pe reţelele sociale. „Prăbuşirea uniunii transatlantice. În sfârşit, ceva care merită discutat la Davos”, a spus Dmitriev, care urmează să se întâlnească cu reprezentanţii SUA în staţiunea elveţiană, în această săptămână, pentru a discuta despre Ucraina. Dmitriev a spus pe X că „Putin înţelege raţionamentul SUA cu privire la Groenlanda”, el făcând referire la un discurs în care Putin a spus că planurile SUA cu privire la Groenlanda au rădăcini istorice adânci.

Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina.

Un articol din Rossiiskaia Gazeta, ziarul oficial al guvernului rus, se întreabă dacă diferenţele de opinie cu privire la Groenlanda vor însemna sfârşitul NATO.

Serghei Markov, fost consilier al Kremlinului, a declarat că Moscova ar trebui să-l ajute pe Trump să-şi realizeze ambiţiile „deoarece aproape toţi duşmanii lui Trump sunt şi duşmanii Rusiei”.

Poziție delicată pentru Rusia

În ciuda satisfacţiei sale, Moscova este într-o poziţie delicată, deoarece acţiunile lui Trump ar putea avea un impact asupra ambiţiilor proprii ale Moscovei în Arctica, o regiune bogată în resurse naturale şi considerată de Rusia ca fiind importantă din punct de vedere strategic.

Rusia s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda – parte din raţionamentul său pentru a dori controlul SUA asupra insulei – evitând însă să-i menţioneze numele în criticile sale.

Ministerul de Externe a declarat săptămâna trecută că este inacceptabil ca Occidentul să continue să acuze Rusia şi China că reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda.

Însă Ucraina este o prioritate mai importantă pentru Rusia decât Groenlanda, unde SUA are deja o prezenţă militară.

O ruptură transatlantică în privinţa Groenlandei, care implică ţări care au finanţat şi înarmat Kievul, ar putea juca în favoarea Rusiei, posibil risipindu-se în alte domenii politice şi eclipsând evenimentele din Ucraina.

Unii comentatori ruşi au sugerat că Trump inaugurează o nouă ordine mondială fără reguli, ceea ce ar putea fi în avantajul Moscovei. Alţii, însă, au tras un semnal de alarmă cu privire la imprevizibilitatea comportamentului său, citând recenta capturare a lui Nicolas Maduro din Venezuela.

Ei au avertizat, de asemenea, că Trump, care afirmă că SUA îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, nu s-a arătat dispus să accepte ca alte ţări să aibă propriile sfere de influenţă.

„Rusia poate avea propria sferă de influenţă doar prin forţă”, consideră Markov.

