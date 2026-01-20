Live TV

Putin se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa cu privire la Groenlanda. De ce, totuși, Rusia ar trebui să se îngrijoreze

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump
REUTERS/Kevin Lamarque
Din articol
Bucurie la Moscova Poziție delicată pentru Rusia

Kremlinul a declarat că Trump va intra în istorie dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez. Trimisul special al preşedintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a salutat „prăbuşirea uniunii transatlantice”. Iar fostul preşedinte Dmitri Medvedev a glumit pe seama sărăcirii Europei.

Rusia priveşte cu bucurie cum eforturile preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda adâncesc diviziunile cu Europa, chiar dacă acţiunile sale ar putea avea consecinţe grave asupra securităţii Moscovei, care râvneşte la propria prezenţă în Arctica, scrie Reuters, informează News.ro.

Criticile la adresa lui Trump cu privire la Groenlanda au lipsit în mod notabil într-un moment în care Rusia doreşte să-l menţină de partea sa pentru a se asigura că orice final al războiului din Ucraina va fi în condiţiile impuse de Moscova, în timp ce aliaţii tradiţionali ai Rusiei, Venezuela şi Iran, se află şi ei în vizorul Washingtonului.

„Există experţi internaţionali care consideră că, prin rezolvarea problemei încorporării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie. Şi nu numai în istoria Statelor Unite, ci şi în istoria mondială”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”, a adăgat el.

Bucurie la Moscova

Ziarul Moskovski Komsomoleţ a scris că este o plăcere să vezi Europa „complet pierdută” după ce Trump a spus că va aplica tarife mai mari pentru mărfurile importate din unele ţări europene până când Statele Unite vor putea să achiziţioneze Groenlanda.

„Make America Great Again (Să facem America măreaţă din nou - n.r.) (MAGA) = Make Danmark Small Again (Să facem Danemarca mică din nou - n.r.) (MDSA) = Make Europe Poor Again (Să facem Europa săracă din nou - n.r.) (MEPA). V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?”, a scris fostul preşedinte Dmitri Medvedev, care este acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi a devenit una dintre cele mai radicale voci a propagandei Kremlinului.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin care participă la discuţiile cu SUA despre războiul din Ucraina, i-a ironizat pe liderii europeni în postări pe reţelele sociale. „Prăbuşirea uniunii transatlantice. În sfârşit, ceva care merită discutat la Davos”, a spus Dmitriev, care urmează să se întâlnească cu reprezentanţii SUA în staţiunea elveţiană, în această săptămână, pentru a discuta despre Ucraina. Dmitriev a spus pe X că „Putin înţelege raţionamentul SUA cu privire la Groenlanda”, el făcând referire la un discurs în care Putin a spus că planurile SUA cu privire la Groenlanda au rădăcini istorice adânci.

Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina.
Un articol din Rossiiskaia Gazeta, ziarul oficial al guvernului rus, se întreabă dacă diferenţele de opinie cu privire la Groenlanda vor însemna sfârşitul NATO.

Serghei Markov, fost consilier al Kremlinului, a declarat că Moscova ar trebui să-l ajute pe Trump să-şi realizeze ambiţiile „deoarece aproape toţi duşmanii lui Trump sunt şi duşmanii Rusiei”.

Poziție delicată pentru Rusia

În ciuda satisfacţiei sale, Moscova este într-o poziţie delicată, deoarece acţiunile lui Trump ar putea avea un impact asupra ambiţiilor proprii ale Moscovei în Arctica, o regiune bogată în resurse naturale şi considerată de Rusia ca fiind importantă din punct de vedere strategic.

Rusia s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda – parte din raţionamentul său pentru a dori controlul SUA asupra insulei – evitând însă să-i menţioneze numele în criticile sale.

Ministerul de Externe a declarat săptămâna trecută că este inacceptabil ca Occidentul să continue să acuze Rusia şi China că reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda.
Însă Ucraina este o prioritate mai importantă pentru Rusia decât Groenlanda, unde SUA are deja o prezenţă militară.

O ruptură transatlantică în privinţa Groenlandei, care implică ţări care au finanţat şi înarmat Kievul, ar putea juca în favoarea Rusiei, posibil risipindu-se în alte domenii politice şi eclipsând evenimentele din Ucraina.

Unii comentatori ruşi au sugerat că Trump inaugurează o nouă ordine mondială fără reguli, ceea ce ar putea fi în avantajul Moscovei. Alţii, însă, au tras un semnal de alarmă cu privire la imprevizibilitatea comportamentului său, citând recenta capturare a lui Nicolas Maduro din Venezuela.

Ei au avertizat, de asemenea, că Trump, care afirmă că SUA îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, nu s-a arătat dispus să accepte ca alte ţări să aibă propriile sfere de influenţă.

„Rusia poate avea propria sferă de influenţă doar prin forţă”, consideră Markov.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pedestrians are seen navigating a darkened underground passage in Kyiv, Ukraine, during a power outage
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump privind Groenlanda împing UE spre un răspuns economic fără precedent
A black silhouette of an armed military man with a rifle against the background of the flag of Greenland
„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda
Generalul Oleksandr Sîrski.
Ucraina se pregătește să lanseze noi ofensive. Generalul Sîrski: „Nu poți câștiga un război doar prin apărare”
Nuuk groenlanda
„Nu punem mare preț pe bani, buze tip Kardashian sau sâni falși”. Reacția unor locuitori din Groenlanda la amenințările lui Trump
Recomandările redacţiei
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și...
angajati fabrica
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își...
Germany: Stalled Labor Market Shapes Daily Life In Berlin
UE riscă să rateze proiectele de transport pentru 2030. Consecințe...
Ultimele știri
Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei”
Când sunt Floriile în 2026: Sărbătoarea marchează începutul Săptămânii Mari și coincide cu Paștele catolic
Luptătorii străini care au transformat războiul din Ucraina: „Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva, dar s-a întâmplat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”