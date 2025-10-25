Live TV

„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.” Avertismentul unui expert după pana de curent de la centrala Zaporojie

profimedia-0783574544
Centrala nucleară de la Zaporojie, Ucraina, cea mai mare din Europa, este în prezent aflată sub controlul armatei ruse. Foto: Profimedia Images
O pană de curent la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care a ținut o lună, este doar un preambul a ceea ce ar putea să urmeze, avertizează experții. Ei spun că încercările repetate ale Moscovei de a „deturna” energia produsă la Zaporojie către Rusia „prezintă riscuri extraordinare” și că „Putin se joacă cu focul nuclear”.

Pana de curent de o lună la centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia în primele zile ale războiului, s-a încheiat pe 23 octombrie, după ce un presupus sabotaj rus a deconectat-o de la rețeaua electrică a Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Însă experții consultați de publicația menționată spun că centrala ar fi putut fi reparată de Moscova în câteva zile și au avertizat asupra riscurilor viitoare, afirmând că Moscova ar putea planifica noi sabotaje pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei.

Trupele ruse ar fi lovit o linie electrică pe 23 septembrie, întrerupând conexiunea centralei la rețeaua electrică a Ucrainei. Drept urmare, centrala a fost nevoită să se bazeze pe generatoare diesel de rezervă pentru a menține funcțiile de siguranță și pentru a furniza energie electrică.

Cele șase reactoare nucleare ale centralei au fost oprite la o lună după începerea războiului, în martie 2022, dar instalația are în continuare nevoie de energie electrică pentru a menține funcția de răcire și pentru a preveni un incident nuclear.

„Există un risc real”

Un expert nuclear al organizației Greenpeace, Jan Vande Putte, a declarat că, deși situația este în prezent sub control, acest lucru nu înseamnă că Rusia nu va agrava și mai mult situația la centrală, întrucât intenționează în continuare să o conecteze la rețeaua electrică a Rusiei.

Potrivit lui Vande Putte, linia Dniprovska, care a fost reparată, „a fost doar ușor avariată în urma unei acțiuni precise de sabotaj, nu distrusă” și ar fi putut fi reconectată la centrala electrică „în orice moment, rapid”.

O altă linie, Ferosplavna, a fost bombardată de Rusia și se află încă în reparații. Aceasta este grav avariată, iar restaurarea ei va necesita timp.

„Există un risc real ca Rusia să împiedice sau să evite reconectarea acestei linii duble”, a spus Vande Putte.

„Îngrijorarea noastră este că vor dori să mențină conexiunea centralei electrice dependentă de o singură linie, pentru a o întrerupe din nou în următoarele câteva luni, când vor vedea următoarea oportunitate de a întrerupe conexiunea și de a se conecta la rețeaua rusă”, a adăugat el.

„Demilitarizare completă”

Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk, a condamnat pe 23 octombrie acțiunile Rusiei, afirmând că acestea „reprezintă o amenințare fără precedent la adresa siguranței nucleare și radiologice, nu numai în Ucraina, ci și pe întreg continentul european”.

„Singura modalitate de a asigura siguranța nucleară pe termen lung este demilitarizarea completă, eliberarea centralei nucleare de la Zaporojie și revenirea acesteia sub controlul legal deplin al operatorului ucrainean Energoatom”, a adăugat ea.

Riscuri viitoare

Referindu-se la posibila conectare a centralei la rețeaua electrică a Rusiei, Najmedin Meshkati, profesor de inginerie civilă/de mediu, inginerie industrială și de sisteme și relații internaționale la Universitatea din California de Sud, a declarat pentru Kyiv Independent că „consecințele vor fi grave”.

„Repornirea și exploatarea centralei sub presiunea și controlul Rusiei, având în vedere starea de deteriorare a instalației după trei ani și șapte luni de ocupație, prezintă riscuri extraordinare”, a spus Meshkati.

„Domnul Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde grav pe el însuși, pe Rusia și ar putea cuprinde întreaga regiune și Europa”, a adăugat el.

Acuzații la adresa AIEA

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a declarat pe 23 octombrie că centrala nucleară de la Zaporojie „a fost reconectată cu succes la rețeaua electrică a Ucrainei (...) în urma reparațiilor efectuate sub protecția unui armistițiu local negociat de AIEA și supravegheat de echipele sale de pe teren”.

O misiune de monitorizare a AIEA este staționată la fața locului din septembrie 2022, dar autoritățile ruse i-au restricționat frecvent accesul.

Vande Putte a declarat că Grossi a susținut dezinformarea rusă, afirmând că repararea liniei nu era posibilă fără un armistițiu din partea ambelor părți.

„Nu există două părți, ci doar agresiunea rusă, iar Ucraina nu a atacat niciodată această linie. Imaginile publicate de AIEA (pe 23 octombrie) confirmă analiza noastră conform căreia avarierea liniei Dniprovska din 23 septembrie a fost cauzată de sabotajul rus”, a declarat Vande Putte.

Grossi a fost la Moscova

„Îl îndemnăm pe domnul Grossi să înceteze să se joace cu cărțile Rusiei, deoarece, procedând astfel, nu numai că a ținut centrala electrică de la Zaporojie în afara rețelei timp de 30 de zile, dar riscă, în plus, să stimuleze o mișcare similară sau mai gravă din partea Rusiei în lunile următoare.”

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a vizitat Moscova pe 26 septembrie pentru a participa la Săptămâna Mondială a Energiei Atomice din Rusia – care a marcat cea de-a 80-a aniversare a industriei nucleare ruse – și s-a întâlnit cu șeful agenției nucleare ruse Rosatom.

Cu doar câteva zile înainte de eveniment, Truth Hounds și Greenpeace Ucraina au publicat o cercetare despre complicitatea Rosatom la crime de război, inclusiv detenția și torturarea personalului centralei nucleare, ceea ce sporește riscul unei catastrofe nucleare.

Citește și: ANALIZĂ Ne apropiem de un dezastru nuclear? Ce se întâmplă la cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată ilegal de armata lui Putin

