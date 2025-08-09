Live TV

Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin

Data publicării:
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Vladimir Putin, la telefon. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului și altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, relatează Kyiv Independent.

Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin. Discuțiile au avut loc în contextul în care președintele american se pregătește să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul de la Kremlin, în ceea ce ar fi primele convorbiri directe între cei doi de la preluarea mandatului de către Trump, pe 20 ianuarie.

Potrivit postului chinez pro-guvernamental CCTV, Putin l-a informat pe Xi despre recentele contacte cu SUA. Liderul chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și și-ar fi reafirmat sprijinul pentru eforturile de soluționare a războiului.

Președintele rus l-a informat și pe Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, despre „negocieri și acorduri” cu SUA, a relatat agenția belarusă de stat Belta.

Pe 8 august, Putin a purtat discuții și cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, potrivit Kremlinului. Liderul rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și energiei.

Separat, Putin a avut și o conversație cu premierul Indiei, Narendra Modi. „I-am mulțumit pentru că a împărtășit cele mai recente evoluții privind Ucraina”, a scris Modi pe X, fără a oferi alte detalii.

Întâlnirea dintre Putin și Trump are loc pe fondul intensificării presiunilor SUA pentru a întrerupe finanțarea războiului Rusiei. Veniturile din petrol reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, iar Washingtonul vizează aceste fluxuri prin tarife secundare.

Președintele american a emis un ultimatum către Moscova pe 28 iulie, cerând un armistițiu în termen de 10 zile, sub amenințarea unor sancțiuni severe. Pe măsură ce se apropia termenul-limită de 8 august, Trump și-a exprimat nerăbdarea și a spus că decizia „depinde acum de Putin”. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a precizat că SUA nu consideră viitorul summit o chestiune de încredere în Rusia, ci o cerință pentru „rezultate concrete”.

China a sprijinit Kremlinul prin comerț și tehnologie cu dublă utilizare, în timp ce SUA au avertizat că achizițiile continue de petrol ar putea declanșa tarife de până la 100% pentru exporturile chineze. 

