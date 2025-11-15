Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul.

Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul de deţinuţi, potrivit Reuters preluată de Agerpres.

De asemenea, Putin şi Netanyahu au discutat în detaliu situaţia din jurul programului nuclear al Iranului.

O altă temă a fost facilitarea stabilizării ulterioare în Siria.

Cu ocazia convorbirii, cei doi lideri au reafirmat importanţa continuării dialogului pentru rezolvarea problemelor regionale complexe, se mai spune în comunicatul Kremlinului.

