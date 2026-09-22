Putin și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, mesaj comun privind strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb

Preşedintele rus Vladimir Putin a avut marţi o convorbire telefonică cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în cadrul căreia cei doi au subliniat necesitatea unei navigaţii sigure prin strâmtorile Ormuz şi Bab el-Mandeb, două rute maritime strategice pentru fluxurile comerciale, a anunţat Kremlinul.

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre situaţia din Orientul Mijlociu şi au subliniat că o soluţie politică şi diplomatică rămâne singura cale de urmat, potrivit Agerpres.

Ei au „subliniat totodată importanţa unei încetări rapide a ostilităţilor” în Yemen, pe fondul deteriorării situaţiei militare şi politice din această ţară.

„A fost subliniată importanţa asigurării trecerii sigure şi neîngrădite a navelor prin căile navigabile internaţionale din regiune, inclusiv prin strâmtorile Bab el-Mandeb şi Ormuz”, a transmis Kremlinul.

Deoarece două dintre rutele sale principale de export de petrol, strâmtorile Ormuz şi Bab el-Mandeb, sunt perturbate de Iran şi de militanţii houthi aliaţi Teheranului, Arabia Saudită este nevoită să recurgă la exportul de petrol prin Canalul Suez din Egipt.

Statele Unite, care au bombardat gruparea houthi timp de două luni anul trecut, au respins până acum solicitările repetate ale prinţului moştenitor saudit de a se alătura din nou luptei împotriva acestei grupări.

Cotidianul The New York Times a relatat că preşedintele american Donald Trump a anulat duminică în ultimul moment loviturile americane împotriva grupării Houthi, după ce trupele SUA începuseră deja încărcarea bombelor pe avioane.

Editor : M.I.