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Putin și Trump au discutat la telefon, anunță Rusia. Președintele rus a spus ce pot face SUA pentru a rezolva situația din Ucraina

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Colaj foto Profimedia
Colaj foto: Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Moscova anunță, prin agenția de presă TASS, că președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, au avut marți o discuție telefonică. În această conversație, „președintele rus Vladimir Putin și-a împărtășit opinia despre ce ar putea face partea americană în mod realist pentru a pune capăt rapid operațiunilor militare din Ucraina”, le-a declarat reporterilor consiliderul prezidențial rus Iuri Ușakov. 

El a subliniat că, în cadrul conversației telefonice, președintele rus a oferit o analiză obiectivă a ceea ce se întâmplă în zona de conflict și a perspectivelor de atingere a obiectivelor acesteia.

„Apropo, s-a subliniat ce ar putea face americanii în mod realist pentru a pune capăt rapid acțiunii militare”, a spus Ușakov, potrivit TASS.

Potrivit lui Ușakov, Putin și Trump au discutat rezultatele vizitei reprezentanților lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova și Kiev, weekendul trecut, în cadrul unei conversații de o oră.

Agențiile de știri rusești relatează că Ușakov a declarat că Trump „a promovat ideea unei încheieri rapide a conflictului ucrainean”, în timp ce Putin i-a explicat în detaliu lui Trump viziunea sa asupra stării de fapt din război, scrie BBC.

Potrivit lui Ușakov, Trump a declarat că încheierea conflictului ar deschide perspective pentru restabilirea legăturilor dintre Rusia și Statele Unite, ceea ce, la rândul său, „promite beneficii enorme pentru ambele țări”.

„Donald Trump a pledat în mod clar pentru o încetare rapidă a conflictului, ceea ce ar deschide imediat perspective impresionante și de anvergură pentru o restabilire completă a relațiilor americano-ruse. În opinia sa, acest lucru ar avea un impact deosebit asupra legăturilor comerciale și economice, care promit beneficii colosale pentru ambele țări. Donald Trump este interesat să realizeze un progres în timpul președinției sale”, a declarat consilierul prezidențial rus.

Editor : M.C

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