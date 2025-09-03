Live TV

Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri

Data publicării:
China's President Xi Jinping (C), North Korea's leader Kim Jong Un (3rd R) and Russia's President Vladimir Putin (2nd L) arrive for a reception in the Great Hall of the People in Beijing
Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși vorbind cu microfonul deschis. Foto: Profimedia
Din articol
„Organele umane pot fi transplantate continuu” Xi: Lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”

În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin mergea miercuri alături de preşedintele chinez Xi Jinping, un microfon rămas deschis i-a surprins pe cei doi lideri discutând despre transplanturi de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Momentul s-a produs în timp ce Putin şi Xi, ambii septuagenari, se deplasau alături de mult mai tânărul lider nord-coreean Kim Jong Un în fruntea unei delegaţii de peste 20 de lideri străini pentru a urmări parada militară de la Beijing, pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Momentul a fost transmis în direct de postul de televiziune de stat CCTV către alte mass-media, între care postul de televiziune de stat chinez CGTN şi agenţiile de presă AP şi Reuters, scrie Agerpres. Administraţia de radio şi televiziune din China a declarat că evenimentul acoperit de către CCTV a fost vizionat de 1,9 miliarde de ori online şi de peste 400 de milioane la televizor.

„Organele umane pot fi transplantate continuu”

În timp ce Putin şi Xi se îndreptau spre tribuna din Piaţa Tiananmen, unde au urmărit parada alături de Kim, traducătorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare”.

Traducătorul a adăugat, după un pasaj neinteligibil: „Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăieşti mai mult, cu atât devii mai tânăr şi (poţi) chiar să obţii nemurirea”.

În replică, Xi, care era în afara cadrului camerei de luat vederi, poate fi auzit răspunzând în chineză: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Kim zâmbea şi privea în direcţia lui Putin şi Xi, dar nu era clar dacă conversaţia a fost tradusă şi pentru el. Putin nu poate fi auzit vorbind clar în rusă în clipul difuzat de CCTV.

Guvernul rus nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters, şi nici Ministerul Afacerilor Externe din China şi CCTV.

În timp ce Xi a început să vorbească, camera de luat vederi a fost mutată pentru a reda o imagine panoramică a Pieţei Tiananmen, iar sunetul s-a estompat.

Treizeci de secunde mai târziu, Xi, Putin şi Kim au reapărut în cadru, în timp ce mergeau pe treptele care duceau la platforma de pe care au urmărit parada militară.

Xi: Lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”

La eveniment, Xi a declarat unei mulţimi de peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”, în timp ce inspecta trupele şi echipamentele militare de ultimă generaţie, între care rachete hipersonice şi drone navale.

Putin a sosit duminică în China pentru a participa la un summit organizat de Beijing, care a reunit peste 20 de lideri ai unor ţări non-occidentale, între care prim-ministrul indian Narendra Modi.

Preşedinţii rus şi chinez au semnat peste 20 de acorduri, de la energie la inteligenţă artificială, şi au convenit să construiască o nouă conductă majoră de gaze, fără a anunţa detalii importante privind finanţarea sau preţul gazelor care vor fi trimise în China.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
5
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
viorica dancila
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
viorica dancila si adrian nastase la beijing
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui...
Ultimele știri
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință”
Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nastase profimedia
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping
scaun
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin
adrian nastase da mana cu xi jinping
Oana Țoiu, reacție după ce Năstase s-a pozat cu dictatorii lumii: România nu este reprezentată de politicieni care se aşază lângă Putin
Vladimir Putin-Kim Jong Un meeting in Beijing
„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două...
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Când este valabil testamentul de mână sau olograf? Condiţiile pentru a fi considerat legal
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...