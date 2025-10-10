Live TV

Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia își va consolida sistemele de apărare aeriană ca reacție la posibilele livrări de rachete americane Tomahawk către Ucraina, potrivit agenției de presă Interfax, TV Dozhd și Jerusalem Post. Declarațiile au fost făcute după ce Putin a fost întrebat dacă Moscova a pregătit un răspuns la eventualele transferuri de armament american către Kiev, mai exact rachetele Tomahawk. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia testează noi arme.

El a spus că răspunsul Rusiei la rachetele Tomahawk va fi consolidarea sistemului său de apărare aeriană. Putin a anunțat, de asemenea, apariția unor noi arme în Federația Rusă, și nu e vorba despre rachetele balestice Oreșnik, notează Nexta.

Putin a avertizat că, în cazul în care Ucraina va folosi rachete Tomahawk împotriva țintelor ruse, acest lucru ar putea deteriora grav relațiile dintre Moscova și Washington.

„Dacă aceste rachete vor fi utilizate împotriva noastră, va afecta inevitabil relațiile ruso-americane”, a spus liderul rus.

La sfârșitul lunii septembrie, The Telegraph a relatat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite rachete de croazieră Tomahawk, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, la New York.

Ulterior, Zelenski a confirmat că a discutat cu Trump despre posibilitatea furnizării de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, precizând că o cerere oficială, însoțită de detalii tehnice și ilustrații, a fost transmisă Casei Albe.

Vladimir Putin afirmă că Rusia și SUA „rămân în cadrul acordurilor din Alaska”, exprimându-și compasiunea pentru președintele american Donald Trump, pentru că nu a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Putin este încrezător că Trump caută sincer o soluție în Ucraina și face multe pentru a rezolva crize care durează de zeci de ani.

„Rusia va dezvălui în curând noile sale arme. În ceea ce privește amenințările lui Volodimir Zelenski, de a lovi Kremlinul cu rachete Tomahawk, acestea nu sunt doar șantaj, ci și o formă de a se da mare”, a adăugat el.

Președintele rus a declarat că Moscova este deja angajată într-o cursă a înarmării nucleare cu marile puteri mondiale, inclusiv Statele Unite, scrie Jerusalem Post.

Capacitățile de descurajare nucleară ale Rusiei erau mai mari decât oriunde altundeva în lume, a afirmat Putin.

Întrebat dacă Rusia ar fi gata să testeze o armă nucleară în cazul în care SUA ar face acest lucru, Putin a răspuns că unele țări iau în considerare testarea unor astfel de arme și că Rusia ar fi gata să efectueze și ea un test dacă alte țări ar face acest lucru.

El a adăugat că Rusia dezvoltă noi arme de descurajare, ceea ce înseamnă că, dacă SUA nu ar dori să prelungească în mod voluntar un tratat cheie de control al armamentului, acest lucru nu ar fi critic pentru Rusia.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Digi Sport
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote false 100 euro prop copy
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită...
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
alegeri locale stampila vot
Guvernul și AEP, date în judecată: „Interimatul de la Primăria...
Ultimele știri
Anchetă la Nobelul pentru Pace: Sunt investigate pariuri suspecte plasate înainte de anunțarea câștigătoarei Maria Corina Machado
Proiectul grandios plănuit de Trump la Washington. Președintele SUA, inspirat de împăratul Napoleon Bonaparte
Alexandru Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii. Stocurile sunt suficiente
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Explozie la o fabrică de explozibili militari din SUA. Foto- captură video
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor
Session of the Sejm of the 10th term in Warsaw on 24.09.2025
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Putin îl consolează pe Trump că a pierdut Nobelul pentru Pace. Ce spune liderul de la Kremlin despre râvnitul premiu
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Bărbații au pensia cu 1.600 lei mai mare decât femeile. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu