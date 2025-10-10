Putin spune că Moscova este gata să efectueze teste nucleare: Rusia este angajată într-o cursă a înarmării cu marile puteri

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia își va consolida sistemele de apărare aeriană ca reacție la posibilele livrări de rachete americane Tomahawk către Ucraina, potrivit agenției de presă Interfax, TV Dozhd și Jerusalem Post. Declarațiile au fost făcute după ce Putin a fost întrebat dacă Moscova a pregătit un răspuns la eventualele transferuri de armament american către Kiev, mai exact rachetele Tomahawk. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia testează noi arme.

El a spus că răspunsul Rusiei la rachetele Tomahawk va fi consolidarea sistemului său de apărare aeriană. Putin a anunțat, de asemenea, apariția unor noi arme în Federația Rusă, și nu e vorba despre rachetele balestice Oreșnik, notează Nexta.

Putin a avertizat că, în cazul în care Ucraina va folosi rachete Tomahawk împotriva țintelor ruse, acest lucru ar putea deteriora grav relațiile dintre Moscova și Washington.

„Dacă aceste rachete vor fi utilizate împotriva noastră, va afecta inevitabil relațiile ruso-americane”, a spus liderul rus.

La sfârșitul lunii septembrie, The Telegraph a relatat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite rachete de croazieră Tomahawk, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, la New York.

Ulterior, Zelenski a confirmat că a discutat cu Trump despre posibilitatea furnizării de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, precizând că o cerere oficială, însoțită de detalii tehnice și ilustrații, a fost transmisă Casei Albe.

Vladimir Putin afirmă că Rusia și SUA „rămân în cadrul acordurilor din Alaska”, exprimându-și compasiunea pentru președintele american Donald Trump, pentru că nu a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Putin este încrezător că Trump caută sincer o soluție în Ucraina și face multe pentru a rezolva crize care durează de zeci de ani.

„Rusia va dezvălui în curând noile sale arme. În ceea ce privește amenințările lui Volodimir Zelenski, de a lovi Kremlinul cu rachete Tomahawk, acestea nu sunt doar șantaj, ci și o formă de a se da mare”, a adăugat el.

Președintele rus a declarat că Moscova este deja angajată într-o cursă a înarmării nucleare cu marile puteri mondiale, inclusiv Statele Unite, scrie Jerusalem Post.

Capacitățile de descurajare nucleară ale Rusiei erau mai mari decât oriunde altundeva în lume, a afirmat Putin.

Întrebat dacă Rusia ar fi gata să testeze o armă nucleară în cazul în care SUA ar face acest lucru, Putin a răspuns că unele țări iau în considerare testarea unor astfel de arme și că Rusia ar fi gata să efectueze și ea un test dacă alte țări ar face acest lucru.

El a adăugat că Rusia dezvoltă noi arme de descurajare, ceea ce înseamnă că, dacă SUA nu ar dori să prelungească în mod voluntar un tratat cheie de control al armamentului, acest lucru nu ar fi critic pentru Rusia.

