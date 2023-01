În timpul unui discurs ținut la Sankt Petersburg în fața veteranilor ruși din al Doilea Război Mondial, Vladimir Putin a anunțat miercuri că un nou obiectiv pentru „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei este „oprirea ostilităților din Donbas”, scrie agenție rusă de presă Interfax.

Aflat într-o vizită pentru comemorarea a 80 de ani de la spargerea asediului armatei Germaniei Naziste asupra Leningradului, numele din perioada sovietică pentru orașul-port de la Marea Baltică, Putin a declarat că Rusia încearcă să pună capăt „ostilităților” din Donbas, despre care a spus că nu s-au oprit din 2014.

„De fapt, ostilitățile la scară largă în Donbas nu s-au oprit din 2014, cu utilizarea de echipamente grele, artilerie, tancuri și avioane. Tot ceea ce facem astăzi, inclusiv într-o operațiune militară specială, este o încercare de a opri acest lucru”, a declarat Vladimir Putin.

„Acesta este sensul operațiunii noastre. Să ne protejăm poporul care trăiește acolo, în aceste teritorii”, a mai subliniat liderul de la Kremlin. Putin a mai spus că Rusia „nu a putut să nu reacţioneze” la evenimentele care au avut loc în Ucraina din 2014.

„Am îndurat mult timp, am încercat să ajungem la un acord pentru o lungă perioadă de timp. După cum se dovedește acum, am fost pur și simplu duși de nas, înșelați”, a mai ținut să transmită Vladimir Putin. „Nu este prima dată când ni se întâmplă acest lucru. Cu toate acestea, am făcut tot posibilul pentru a rezolva această situație prin mijloace pașnice”, a mai adăugat acesta.

„Acum a devenit evident că acest lucru este, prin definiție, imposibil”, și-ar argumentat Vladimir Putin invazia rusă în Ucraina.

Separatiști pro-ruși din estul Ucrainei au declanșat un conflict secesionist în regiunile Donețk și Lugansk, regiuni aflate în zona cunoscută sub denumirea istorică de Donbas, imediat după ce Moscova a anexat ilegal Crimeea în 2014.

În ciuda numeroaselor dovezi în acest sens, Rusia a negat timp de ani de zile orice legătură sau susținere militară pentru separatiști, afirmând că aceștia sunt doar „patrioți ruși” care luptă pe cont propriu împotriva oprimării Kievului.

La finalul lunii septembrie din 2022, Vladimir Putin a anexat ilegal patru regiuni din Ucraina în urma unor așa-zise referendumuri.

În discursul său în care a anunțat în luna februarie a anului trecut că a ordonat forțelor armate ruse să inițieze o „operațiune militară specială” în Ucraina, președintele Vladimir Putin a spus că obiectivele invaziei sunt însă „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

Editor : M.D.B.