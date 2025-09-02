Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei.

Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor europeni conform cărora Rusia va ataca într-o zi mai adânc în Europa sunt „isterie” şi „poveşti de groază”.

„În ceea ce priveşte planurile agresive ale Rusiei faţă de Europa, vreau să subliniez încă o dată că acestea sunt o absurditate completă şi nu au absolut nicio bază”, a insistat Putin la începutul întâlnirii de la Beijing, transmisă în direct la televiziunea rusă, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Putin i-a acuzat pe europeni, pe care i-a numit „specialişti în filme de groază”, că încearcă în mod continuu să stârnească „isterie pe seama faptului că Rusia ar plănui să atace Europa”.

„Cred că pentru o persoană înţeleaptă, aceasta este o provocare clară sau (un caz de) incompetenţă totală (...) Rusia nu a avut niciodată, nu are şi nu va avea niciodată dorinţa de a ataca pe cineva”, a afirmat el.

„Nu ne-am opus niciodată” aderării Ucrainei la UE

În privinţa invadării Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Putin a afirmat că Rusia a fost forţată să reacţioneze la ceea ce a numit încercarea Occidentului, cu ajutorul alianţei militare NATO, de „a absorbi practic întregul spaţiu postsovietic”, care include Ucraina, având în vedere implicaţiile de securitate pentru Moscova. „A trebuit să reacţionăm”, a susţinut preşedintele rus.

Putin a subliniat că, pentru Rusia, aderarea Ucrainei la NATO este „inadmisibilă”.

„În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată la aceasta”, i-a spus Putin prim-ministrului slovac Robert Fico, în timpul unor convorbiri în China. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”, a adăugat el.

„Securitatea” Rusiei nu ar trebui să fie compromisă de un acord de pace cu Ucraina, a continuat el. Ucraina solicită garanţii de securitate pentru a descuraja Moscova de la o nouă invazie, aminteşte AFP.

„Este decizia Ucrainei cum să îşi asigure securitatea”, a declarat Putin. „Dar securitatea sa (...) nu poate fi asigurată în detrimentul celei a altor ţări, inclusiv a Rusiei”, a subliniat el.

Putin a lăudat Slovacia

Putin a amintit că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul său din 15 august din Alaska cu preşedintele american Donald Trump.

„Există opţiuni pentru asigurarea securităţii Ucrainei în cazul încheierii conflictului”, a declarat Putin. „Şi mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici”, a insistat el.

În fine, Putin a mai declarat că a apreciat „foarte mult” diplomaţia „independentă” a Slovaciei, la întâlnirea sa cu premierul slovac Robert Fico, cunoscut pentru poziţia sa prorusă.

„Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o urmaţi dumneavoastră şi echipa dumneavoastră”, a declarat Putin.

În calitate de membru al UE, Slovacia este puternic dependentă de gazul rus, iar Fico a criticat în repetate rânduri sprijinul acordat de Bruxelles Ucrainei de la începutul invaziei Rusiei din 2022, aminteşte AFP.

Fico: „Mă vor întreba: Ce ţi-a spus Putin?”

La rândul său, Fico, i-a cerut marţi preşedintelui rus Vladimir Putin să transmită un mesaj liderilor europeni înainte de reuniunea pe care premierul slovac o va avea vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pot să transmit mesajul dumneavoastră colegilor mei (din Uniunea Europeană)?”, l-a întrebat Fico pe liderul de la Kremlin.

Prim-ministrul slovac, singurul lider al UE prezent la parada programată pentru miercuri la Beijing, şi-a exprimat convingerea că, după întâlnirea de marţi, liderii europeni îl vor suna pentru a-l întreba ce i-a spus Putin.

„Mă vor suna şi mă vor întreba: Ce ţi-a spus Putin? Ar fi bine dacă am putea face schimb de opinii pe această temă”, a insistat Fico.

Premierul slovac a afirmat că nu înţelege anumite decizii ale UE privind războiul din Ucraina şi că este hotărât să continue cooperarea dintre Bratislava şi Moscova.

„Uniunea Europeană este incapabilă să reacţioneze la mişcările globale”, a spus el, adăugând că ţara sa va vota împotriva planului european de abandonare a hidrocarburilor ruseşti înainte de 2027.

În acelaşi timp, Fico a salutat recentul summit dintre liderii Rusiei şi SUA din Alaska, care a reprezentat, în opinia sa, „un mare pas înainte”.

Referitor la viitoarea sa întâlnire cu Zelenski, premierul slovac a dat asigurări că va discuta, în special, atacurile asupra infrastructurii petroliere efectuate de forţele ucrainene.

„Reacţionăm ferm la aceste atacuri”, a spus politicianul slovac.

Fico: „Ucraina nu poate fi membru NATO”

Livrările de gaze ruse către Slovacia prin conducta TurkStream cresc treptat şi se apropie de 4 miliarde de metri cubi, a mai spus în acest context Fico, care i-a mulţumit lui Putin „pentru livrările sigure şi regulate de gaze pe care le primim prin TurkStream”.

Premierul slovac a vorbit, de asemenea, cu Putin despre planurile ţării sale de a aproba aderarea Ucrainei la UE.

„În ceea ce priveşte aderarea la UE, suntem pregătiţi să cooperăm cu Ucraina”, a declarat el, adăugând că Kievul trebuie să îndeplinească mai întâi o serie de cerinţe.

În acelaşi timp, Fico a subliniat că Slovacia, în calitate de stat membru al NATO, se opune aderării Ucrainei la acest bloc.

„Subliniez ceea ce am spus de la început: Ucraina nu poate fi membru NATO”, i-a repetat Fico lui Putin.

