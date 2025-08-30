Atacurile cu drone ucraine au avut un impact major asupra obiceiurilor de călătorie ale lui Vladimir Putin, în contextul în care 400 de pompieri ruși încă se luptă să stingă incendiul de păduri din apropierea localității Krinița, izbucnit de prăbușirea unei drone în apropierea „Palatului lui Putin” de la Marea Neagră. Astfel, acesta nu mai călătorește la Soci, care anterior era una dintre destinațiile sale frecvente. Acest lucru vine pe fondul temerilor pentru siguranța sa, a declarat jurnaliștilor de la site-ul de investigații Proekt o sursă care îl cunoaște personal pe liderul de la Kremlin.

Pompieri ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea „palatului” lui Vladimir Putin la Marea Neagră, relatează AFP, scrie News.ro.

Autorităţile din Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi c, a izbucnit un incendiu într-o pădure, în apropiere de oraşul Ghelendjik, în urma căderii unei drone ucrainene.

Din cauza incendiului, 23 de turişti care se relaxau la malul Mării Negre au rămas blocaţi şi a trebuit să fie evacuaţi cu o şalupă.

În această zonă se află o reşedinţă de lux cunoscută sub numele de „Palatul lui Putin”, despre care liderul de la Kremlin spune că nu îl deține.

Ministerul Situaţiilor de urgenţă a anunţat, sâmbătă, că peste 400 de pompieri continuau să lupte cu flăcările la Ghelendjik.

Nimic nu arată, pentru moment, că incendiul ameninţă în mod direct „Palatul lui Putin”, pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat nicodată în comunicatele oficiale.

Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în circumstanţe suspecte într-o închisoare din Siberia, în luna februarie a anului trecut, a publicat în 2021 o anchetă prin care-l acuza pe Vladimir Putin de faptul că este proprietarul acestui domeniu uriaş situat într-o zonă turistică la malul Mării Negre.

Palatul are piscină interioară și exterioară, SPA și o sală de spectacole, în apropierea palatului a fost construit un patinoar subteran, Putin fiind pasionat de hochei. Jurnaliștii de investigație au obținut și planurile așa-zisului hotel, care demonstrează că palatul este pregătit pentru președintele rus. În palat a fost construit un birou luxos cu o masă exact la fel ca în fiecare dintre birourile lui Putin.

Liderul de la Kremlin a negat mereu că este proprietarul domeniului.

