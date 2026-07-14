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Putin „va deveni foarte periculos” pentru alte țări dacă nu învinge Ucraina, avertizează Zelenski

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Iunie 2026, luna cu cele mai multe victime civile în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge la o escaladare și mai mare a conflictului și ar putea ataca alte țări dacă nu își va atinge obiectivele în războiul împotriva Ucrainei, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului BFMTV, citat de RBC Ukraine

Potrivit președintelui ucrainean, dacă Moscova nu va reuși să obțină victoria în Ucraina, liderul rus „va deveni foarte periculos, și nu doar pentru țara sa”.

„Va încerca să ocupe un alt teritoriu, să atace alți oameni și să ucidă din nou”, a avertizat Zelenski.

El a adăugat că Rusia ar putea încerca, de asemenea, să atragă și alte țări în conflict.

În ce privește un armistițiu, Zelenski a afirmat că acesta este posibil, însă va fi extrem de greu de realizat în acest moment.

„Trebuie să punem capăt acestui război. Dar Rusia nu dorește acest lucru”, susține liderul ucrainean.

Publicația ucraineană amintește că Rusia a făcut recent din nou referire la un Al Treilea Război Mondial și la armele nucleare ca fiind „atuurile ” sale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este pregătită să folosească arme nucleare în cazul în care existența sa este amenințată.

Iunie 2026, luna cu cele mai multe victime civile în Ucraina

Iunie 2026 a fost luna cu cele mai multe victime în rândul civililor din Ucraina din aprilie 2022, la peste patru ani de la începerea invaziei ruse, potrivit unui raport publicat de ONU, relatează AFP.

„După o creştere accentuată înregistrată în mai, numărul victimelor în rândul civililor a continuat să se mărească, atingând cel mai mare număr de civili ucişi şi răniţi din aprilie 2022”, a declarat Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) într-un comunicat, precizând că „cel puţin 293 de civili au fost ucişi şi 1.990 au fost răniţi în Ucraina” în iunie 2026.

Conform raportului, 45% dintre civili au fost victime ale atacurilor cu rachete şi drone cu rază lungă de acţiune, loviturile afectând în principal oraşe departe de linia frontului, inclusiv Kiev (centru) şi Dnipro (centru-est).

Această evoluţie reflectă „utilizarea din ce în ce mai frecventă a armelor puternice, care sunt extrem de mortale atunci când sunt utilizate în zone urbane dens populate”, a subliniat Danielle Bell, reprezentanta HRMMU.

„Riscurile cu care se confruntă civilii nu numai că persistă, dar se agravează atât ca amploare, cât şi prin complexitate”, a adăugat ea.

În ultimele luni, Rusia şi-a intensificat atacurile, în special cu rachete balistice pe care apărarea ucraineană depune eforturi să le intercepteze din cauza lipsei de muniţie antiaeriană suficientă.

În acest context, nouă ţări europene au lansat luni o coaliţie „pur defensivă”, menită să consolideze „capacităţile antibalistice” în Europa, care constituie în prezent o lipsă acută a Kievului în faţa atacurilor aeriene ale Rusiei.

Raportul menţionează, de asemenea, un număr record de atacuri cu drone explozive de-a lungul liniei frontului de la începutul invaziei, pe 24 februarie 2022, soldate cu 89 de civili ucişi şi 588 de răniţi.

Utilizarea sistematică a acestor drone de către ambele părţi beligerante a contribuit la transformarea liniei de contact într-o „zonă mortală” care se întinde pe zeci de kilometri.

 

Editor : C.L.B.

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