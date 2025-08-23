Live TV

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”

Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images
Din articol
Putin vrea să facă afaceri cu SUA în Arctica și Alaska Trump amenință cu „sancţiuni majore” Zelenski vrea să se întâlnească cu Putin Trump vrea să-l invite pe Putin la CM 2026

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există „o luminiţă de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska. De partea cealaltă, președintele american Donald Trump a amenințat din nou Rusia cu „sancţiuni majore sau tarife enorme” în urma atacurilor împotriva Ucrainei, inclusiv asupra unei fabrici deținute de o firma americană. 

Răspunzând la întrebări în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Vladimir Putin a fost laudativ la adresa lui Donald Trump şi s-a declarat sigur că, prin calităţile sale de lider, preşedintele american va contribui la restabilirea relaţiilor bilaterale, după recentele tensiuni.

„Odată cu venirea preşedintelui Trump, cred că s-a ivit în sfârşit o luminiţă la capătul tunelului. Şi acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă şi sinceră în Alaska”, a declarat Putin, referindu-se la summitul de săptămâna trecută.

„Următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că abilităţile de lider ale actualului preşedinte, preşedintele Trump, sunt o garanţie bună că relaţiile vor fi restabilite”, a declarat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Comentariile sale au semnalat optimismul Rusiei că poate repara relaţiile cu SUA şi încheia acorduri comerciale, în ciuda lipsei unor progrese clare în direcţia soluționării conflictului din Ucraina la summitul din 15 august cu Trump.

Putin vrea să facă afaceri cu SUA în Arctica și Alaska

Putin nu a dat detalii despre o posibilă cooperare între SUA şi Rusia în Arctica, dar a spus că în regiune există rezerve minerale „enorme” şi a menţionat că Novatek, compania rusă de gaze naturale lichefiate, deja operează acolo.

„Discutăm, apropo, cu partenerii americani despre posibilitatea de a colabora în acest domeniu. Şi nu numai în zona noastră arctică, ci şi în Alaska. În acelaşi timp, tehnologiile pe care le deţinem astăzi nu sunt deţinute de nimeni altcineva. Acest lucru este de interes pentru partenerii noştri, inclusiv cei din Statele Unite”, a afirmat el.

Atât Rusia, cât şi Statele Unite au declarat că văd oportunităţi economice enorme dacă vor reuşi să-şi normalizeze relaţiile după ce acestea au atins un nivel minim post-Războiul Rece din cauza conflictului din Ucraina.

Trump amenință cu „sancţiuni majore”

Tot vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore, sau tarife enorme, sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că «Este lupta voastră»”, a declarat Donald Trump, arătând o aparentă frustrare faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska, potrivit unei relatări The Guardian, preluată de News.ro.

Preşedintele american a spus că este nemulţumit de atacul rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina săptămâna aceasta, care a provocat un incendiu şi a rănit o parte dintre angajaţi.

Zelenski vrea să se întâlnească cu Putin

Preşedintele ucrainean a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica o întâlnire între el şi Putin.

Trump afirmase că a început pregătirile pentru o întâlnire Putin - Zelenski după un apel telefonic cu liderul rus de luni, care a urmat reuniunii lor din Alaska, în timp ce Zelenski a cerut în repetate rânduri ca Putin să se întâlnească cu el, spunând că aceasta este singura cale de a negocia încheierea războiului.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC că nu există nicio întâlnire planificată, dar că Putin este „gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Şi această agendă nu este deloc pregătită.”

Declaraţia, care reia retorica Moscovei despre faptul că o întâlnire a liderilor este imposibilă fără îndeplinirea unor condiţii, a fost un eşec pentru Trump, care petrecuse săptămâna declarând că a obţinut un progres diplomatic în încercarea sa de a apropia Moscova şi Kievul de pace.

Trump vrea să-l invite pe Putin la CM 2026

Chiar şi în timp ce şi-a exprimat frustrarea faţă de lipsa progresului în privinţa unui potenţial acord de pace, Trump le-a arătat reporterilor de la Casa Albă o fotografie de la întâlnirea sa cu Putin pe covorul roşu din Alaska şi a spus că Putin doreşte să participe la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, din SUA.

„Am să-i semnez această fotografie. Dar mi s-a trimis una şi m-am gândit că aţi vrea să o vedeţi, este un om pe nume Vladimir Putin, care cred că va veni, în funcţie de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, depinde de ce se va întâmpla”, a spus Trump.

Comentariile sale nu au abordat faptul că Rusia a fost interzisă de la competiţiile internaţionale, precum Cupa Mondială, după invadarea Ucrainei din 2022 şi nu a participat la calificările pentru turneul din 2026, care va fi găzduit de SUA, Canada şi Mexic.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Donald Trump a primit în Biroul Oval unul dintre cele dorite obiecte din lume, dar toți s-au uitat la cuvintele de pe șapca sa
Digi Sport
Donald Trump a primit în Biroul Oval unul dintre cele dorite obiecte din lume, dar toți s-au uitat la cuvintele de pe șapca sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o...
Screenshot 2025-08-23 085758
Doi oameni care se plimbau cu caiacul au murit după ce au fost prinși...
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan merge azi în vizită de lucru în Republica Moldova...
studenti cu joburi
Ministrul Educației trimite studenții la muncă. Paradoxul care a...
Ultimele știri
Şeful serviciului de informaţii militare al SUA a fost demis. Cu ce l-a supărat Jeffrey Kruse pe Trump
Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului
Un scafandru croat a doborât recordul pentru cea mai lungă respirație ținută sub apă. Cât a rezistat fără aer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
evgheni prigojin
Dezvăluiri neașteptate despre fostul șef al Wagner. Mama lui Evgheni Prigojin rupe tăcerea: „Era condamnat, iar eu l-am avertizat”
President Donald J Trump welcomes Prime Minister Mark Carney of Canada to the White House
Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie
TOS-1 Aruncător de flăcări
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
zelenski rutte
Concluziile întâlnirii Zelenski-Rutte: aliații Kievului trebuie să ofere garanții credibile de securitate. Apelul făcut de șeful NATO
tulsi gabbard langa donald trump
Tulsi Gabbard blochează accesul partenerilor SUA la secretele despre războiul Rusia-Ucraina: „Se spune că e puternic prorusă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Pro FM
Sting și soția lui au sărbătorit 33 de ani de căsnicie și o iubire care a trecut testul timpului. Trudie e...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
1.281 lei pensie pentru o singură zi muncită. Cum s-a produs eroarea legislativă? Cine a beneficiat?
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Ce spune culoarea dinților despre sănătatea ta, potrivit științei: "Dantura poate dezvălui ceea ce corpul nu...
Digi Animal World
VIDEO Imagini spectaculoase cu un râs, surprinse în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului
Film Now
Dezvăluiri despre divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren. Regulile stricte pe care și le-au impus după...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...