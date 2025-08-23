Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există „o luminiţă de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska. De partea cealaltă, președintele american Donald Trump a amenințat din nou Rusia cu „sancţiuni majore sau tarife enorme” în urma atacurilor împotriva Ucrainei, inclusiv asupra unei fabrici deținute de o firma americană.

Răspunzând la întrebări în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Vladimir Putin a fost laudativ la adresa lui Donald Trump şi s-a declarat sigur că, prin calităţile sale de lider, preşedintele american va contribui la restabilirea relaţiilor bilaterale, după recentele tensiuni.

„Odată cu venirea preşedintelui Trump, cred că s-a ivit în sfârşit o luminiţă la capătul tunelului. Şi acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă şi sinceră în Alaska”, a declarat Putin, referindu-se la summitul de săptămâna trecută.

„Următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că abilităţile de lider ale actualului preşedinte, preşedintele Trump, sunt o garanţie bună că relaţiile vor fi restabilite”, a declarat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Comentariile sale au semnalat optimismul Rusiei că poate repara relaţiile cu SUA şi încheia acorduri comerciale, în ciuda lipsei unor progrese clare în direcţia soluționării conflictului din Ucraina la summitul din 15 august cu Trump.

Putin vrea să facă afaceri cu SUA în Arctica și Alaska

Putin nu a dat detalii despre o posibilă cooperare între SUA şi Rusia în Arctica, dar a spus că în regiune există rezerve minerale „enorme” şi a menţionat că Novatek, compania rusă de gaze naturale lichefiate, deja operează acolo.

„Discutăm, apropo, cu partenerii americani despre posibilitatea de a colabora în acest domeniu. Şi nu numai în zona noastră arctică, ci şi în Alaska. În acelaşi timp, tehnologiile pe care le deţinem astăzi nu sunt deţinute de nimeni altcineva. Acest lucru este de interes pentru partenerii noştri, inclusiv cei din Statele Unite”, a afirmat el.

Atât Rusia, cât şi Statele Unite au declarat că văd oportunităţi economice enorme dacă vor reuşi să-şi normalizeze relaţiile după ce acestea au atins un nivel minim post-Războiul Rece din cauza conflictului din Ucraina.

Trump amenință cu „sancţiuni majore”

Tot vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore, sau tarife enorme, sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că «Este lupta voastră»”, a declarat Donald Trump, arătând o aparentă frustrare faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska, potrivit unei relatări The Guardian, preluată de News.ro.

Preşedintele american a spus că este nemulţumit de atacul rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina săptămâna aceasta, care a provocat un incendiu şi a rănit o parte dintre angajaţi.

Zelenski vrea să se întâlnească cu Putin

Preşedintele ucrainean a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica o întâlnire între el şi Putin.

Trump afirmase că a început pregătirile pentru o întâlnire Putin - Zelenski după un apel telefonic cu liderul rus de luni, care a urmat reuniunii lor din Alaska, în timp ce Zelenski a cerut în repetate rânduri ca Putin să se întâlnească cu el, spunând că aceasta este singura cale de a negocia încheierea războiului.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC că nu există nicio întâlnire planificată, dar că Putin este „gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Şi această agendă nu este deloc pregătită.”

Declaraţia, care reia retorica Moscovei despre faptul că o întâlnire a liderilor este imposibilă fără îndeplinirea unor condiţii, a fost un eşec pentru Trump, care petrecuse săptămâna declarând că a obţinut un progres diplomatic în încercarea sa de a apropia Moscova şi Kievul de pace.

Trump vrea să-l invite pe Putin la CM 2026

Chiar şi în timp ce şi-a exprimat frustrarea faţă de lipsa progresului în privinţa unui potenţial acord de pace, Trump le-a arătat reporterilor de la Casa Albă o fotografie de la întâlnirea sa cu Putin pe covorul roşu din Alaska şi a spus că Putin doreşte să participe la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, din SUA.

„Am să-i semnez această fotografie. Dar mi s-a trimis una şi m-am gândit că aţi vrea să o vedeţi, este un om pe nume Vladimir Putin, care cred că va veni, în funcţie de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, depinde de ce se va întâmpla”, a spus Trump.

Comentariile sale nu au abordat faptul că Rusia a fost interzisă de la competiţiile internaţionale, precum Cupa Mondială, după invadarea Ucrainei din 2022 şi nu a participat la calificările pentru turneul din 2026, care va fi găzduit de SUA, Canada şi Mexic.

Editor : B.P.