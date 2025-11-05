Live TV

Putin vrea ca și Rusia să reia testele nucleare, după anunțul lui Trump. Ce ordin a dat în Consiliul de Securitate

Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Teste nucleare ruse în Arctica?

Liderul rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru. Anunțul vine după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului rus de Securitate, Vladimir Putin a însărcinat autorităţile competente să „depună toate eforturile pentru a colecta informaţii suplimentare cu privire la această chestiune (...) şi să prezinte propuneri concertate privind eventuala lansare a activităţilor pregătitoare în vederea efectuării de teste nucleare”, potrivit declaraţiilor transmise la televiziune, citate de News.ro. 

Vladimir Putin a calificat drept „o chestiune serioasă” declaraţiile lui Donald Trump, care a asigurat că Statele Unite vor „efectua teste, pentru că şi alţii efectuează teste”, însă a rămas vag în privinţa detonării propriu-zise a unei încărcături nucleare, pe care Statele Unite nu au mai practicat-o din 1992.

Ultimul test nuclear al Moscovei datează din 1990, cu puţin înainte de căderea URSS. Cu toate acestea, Rusia testează în mod regulat, la fel ca alte ţări, vectori care nu transportă încărcături nucleare, printre care, recent, drona subacvatică Poseidon şi racheta Burevestnik.

Vladimir Putin a asigurat miercuri că Rusia „şi-a respectat întotdeauna cu stricteţe obligaţiile care îi revin în temeiul Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare”, dar a adăugat că „dacă Statele Unite sau alte state părţi la tratat vor efectua astfel de teste, Rusia va fi obligată să ia măsuri de retorsiune adecvate”.

Teste nucleare ruse în Arctica?

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a declarat la rândul său că el „consideră oportună începerea imediată a pregătirilor pentru teste nucleare la scară largă”, menţionând arhipelagul Novaia Zemlia din Arctica ca potenţial teren de testare.

Potrivit acestuia, planurile americane „sporesc considerabil nivelul ameninţării militare pentru Rusia”.

„Trebuie să ne menţinem potenţialul nuclear pentru a fi pregătiţi să provocăm daune inacceptabile inamicului în orice circumstanţe”, a adăugat el.

Şeful serviciilor de informaţii externe ruse (SVR), Serghei Narîşkin, a declarat că diplomaţii ruşi au cerut omologilor lor americani să „clarifice conţinutul acestor declaraţii foarte mediatizate ale preşedintelui american Donald Trump” cu privire la testele nucleare.

Luni, preşedintele finlandez Alexander Stubb afirmase că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare.

Nicio putere nu a mai efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii, cu excepţia Coreei de Nord (de şase ori între 2006 şi 2017). Rusia (pe atunci în Uniunea Sovietică) nu a mai efectuat astfel de teste din 1990, iar China din 1996.

Duminică, Trump a afirmat că Beijingul şi Moscova efectuează teste nucleare fără a le dezvălui publicului – ceea ce China a negat luni – iar Statele Unite vor face acelaşi lucru.

