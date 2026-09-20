Afirmațiile exagerate ale Ministerului Apărării din Rusia privind capturarea teritoriului ucrainean fac parte din strategia Kremlinului de a convinge Ucraina și partenerii săi de o presupusă înfrângere inevitabilă. Amploarea reală a avansurilor rusești este semnificativ mai mică decât cea raportată, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Conform evaluării ISW, declarația Ministerului rus al Apărării face parte dintr-o strategie pe termen lung a Kremlinului de a folosi date exagerate privind avansurile de pe linia frontului pentru a convinge Ucraina și partenerii săi că apărarea ucraineană se află în pragul colapsului și ar trebui să capituleze în fața așa-zisei victorii inevitabile a Rusiei.

Analiștii observă că această retorică s-a intensificat în special în perioada de vârf a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei și în ajunul deschiderii Adunării Generale a ONU de la New York. Adică exact atunci când atenția comunității internaționale asupra acestei chestiuni este la apogeu.

Pe 19 septembrie, Ministerul rus al Apărării a afirmat că, de la începutul anului 2026, trupele ruse ar fi capturat peste 5.300 de kilometri pătrați și peste 220 de localități în Ucraina, inclusiv peste 670 de kilometri pătrați și 27 de localități numai în luna septembrie.

Potrivit analiștilor, în realitate, rușii au capturat doar 147,7 kilometri pătrați și 40 de localități în acest an, pierzând în total 20 de localități. Chiar și luând în calcul teritoriile în care forțele ruse au pătruns, dar pe care nu le controlează, cifra totală se ridică la 718,8 kilometri pătrați, ceea ce este semnificativ mai puțin decât susține Kremlinul.

Zeci de localități eliberate de armata ucraineană

Între timp, conform estimărilor ISW, forțele ucrainene au eliberat cel puțin 972,56 kilometri pătrați și 60 de localități în acest an.

Analiștii observă că această exagerare poate proveni și dintr-o cultură a minciunii constante, răspândită în cadrul armatei ruse. Adică, nu este vorba doar de propagandă deliberată, ci și de o problemă sistemică de raportare, potrivit RBC Ukraine.

Potrivit ISW, realitatea este exact opusă: forțele ucrainene dețin efectiv inițiativa strategică și operațională încă de la sfârșitul anului 2025. Rușii nu au înregistrat practic niciun avans din martie 2026, în timp ce Ucraina a desfășurat contraatacuri de succes în sectoarele Kupiansk, Oleksandrivka și Lyman.

În cadrul Operațiunii Vivaldi, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat deja noi localități din nordul regiunii Donețk și își continuă ofensiva, eliberând teritoriul.

Anterior, Corpul III de Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei a lansat Operațiunea Vivaldi în nordul regiunii Donețk. La acel moment, au apărut rapoarte privind eliberarea mai multor localități.

Editor : C.L.B.