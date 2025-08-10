Live TV

Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump vladimir putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Din articol
Teritorii ocupate de Rusia în Ucraina „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina”

Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta la întâlnirea din 15 august, care va avea loc în Alaska, despre un plan de pace care prevede ca Ucraina să cedeze noi teritorii către Rusia. Putin i-a transmis planul său lui Trump prin trimisul special Steve Witkoff, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la Moscova, la începutul acestei săptămâni. Potrivit unei surse citate de Kyiv Independent, SUA ar fi acceptat de „facto” propunerea. 

Planul lui Putin prevede retragerea trupelor Kievului din două regiuni ucrainene parțial ocupate – Donețk și Luhansk, susține o sursă din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, care a făcut parte din echipa informată cu privire la discuția pe care Putin a avut-o cu Witkoff.

Iar ca „semn de bunăvoință”, Rusia și-ar retrage trupele din nord-estul regiunilor Harkiv și Sumî, unde Kremlinul deține unele teritorii, a mai declarat sursa sub protecția anonimatului. 

Putin i-ar fi spus lui Witkoff că Rusia e mulțumită cu actuala linie de demarcație din sudul regiunilor Zaporojie și Herson, unde Rusia controlează majoritatea regiunii, dar nu și capitalele regionale.

Potrivit sursei din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, planul ar fi respins categoric de Ucraina.

„Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, a adăugat sursa, care sugerează că anunțul rapid al lui Trump privind întâlnirea cu Putin din 15 august arată că SUA au acceptat „de facto” propunerea.

„Rușii încearcă acum să răspândească vestea că respingem «planul minunat al lui Trump», dar adevărul este că acesta este planul rușilor – teritoriu în schimbul unui armistițiu”, a adăugat sursa.

Trump a anunțat pe 8 august că va avea o întâlnire cu Putin în Alaska pe 15 august. Cu câteva ore înainte de anunț, el a declarat reporterilor că un eventual acord de pace între Moscova și Kiev ar include probabil „un schimb de teritorii”.

„Ei bine, vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. (...)Vor fi unele schimburi de teritorii în beneficiul ambelor părți”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului.

Zelenski a respins ferm ideea cedării oricărui teritoriu ucrainean pentru a pune capăt războiului Rusiei.

„Răspunsul la întrebarea teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate de la aceasta și nimeni nu va putea să o facă. Ucrainenii nu vor dărui pământul lor ocupantului”, a spus Zelenski.

Teritorii ocupate de Rusia în Ucraina

Rusia a declarat ilegal proprietatea asupra Crimeei ucrainene în 2014 și asupra altor patru regiuni, Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, în 2022, după invazia sa pe scară largă.

În august 2025, Rusia controlează aproape întreaga regiune Luhansk și peste 70% din celelalte trei regiuni – Donețk, Zaporojie și Herson. De asemenea, controlează capitala regională, Donețk.

Kremlinul se află în ofensivă din 2023, concentrându-se în principal pe cucerirea orașelor Pokrovsk și Kosteantînivka, din regiunea Donețk.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

„Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina”

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis în noaptea de sâmbătă spre duminică un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump pentru pace, subliniind totodată necesitatea menţinerii sprijinului pentru Ucraina şi a presiunii asupra Rusiei.

„Împărtăşim convingerea că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi Europei”, au spus ei în comunicat.

„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanţii de securitate robuste şi credibile care să permită Ucrainei să îşi apere eficient suveranitatea şi integritatea teritorială”, se arată în comunicat, adăugând: „Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”.

În comunicatul semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi preşedintele finlandez Alex Stubb, liderii europeni afirmă că „rămân angajaţi faţă de principiul conform căruia frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă” şi că „linia de contact actuală (linia frontului) ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri”.

Ei au subliniat că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor.

Citește și: VIDEO Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla” (Surse NBC News)

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
2
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digi Sport
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor...
sociologul gelu duminica in studioul digi24
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al...
hand holding thermometer and heat weather
Cod roșu de caniculă în două județe din țară. ANM a emis noi...
incendiu-chilia
Incendii în Delta Dunării. Pompierii încearcă stingerea focului din...
Ultimele știri
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kirill Dmitriev
Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla” (Surse NBC News)
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie stabilită pentru orice negocieri cu Rusia
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
Vladimir Putin - Steve Witkoff
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Au mers la un festival celebru și au comandat guacamole, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce au...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Fotografia cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu făcută pe ascuns! Ce făceau cei doi preşedinţi când nu credeau că...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, celebra actriță din serialul „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”