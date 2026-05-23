Qatar avertizează Iranului că libertatea de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz nu este „negociabilă”

Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i-a transmis, sâmbătă, ministrului iranian de Externe, Abbas Araghchi, că navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz nu este „negociabilă” şi a avertizat că blocarea în continuare a acestei căi maritime vitale „ar putea agrava criza” în Golful Persic, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat al diplomaţiei de la Doha, premierul Bin Abdulrahman Al Thani, în acelaşi timp ministru de externe, a făcut această declaraţie într-o convorbire telefonică cu Araghchi pe fondul unor contacte diplomatice intense ale mediatorilor pentru a se ajunge la un acord între SUA şi Iran, notează Agerpres. 

Premierul qatarez a subliniat că „libertatea de navigaţie este un principiu fundamental şi care nu este negociabil şi că închiderea Strâmtorii Ormuz sau utilizarea ei ca monedă de schimb nu va face decât să agraveze criza şi va pune în pericol interesele vitale ale ţărilor din regiune”, se afirmă în comunicat.

Înaltul oficial qatarez a subliniat, de asemenea, „importanţa respectării dreptului internaţional şi a principiilor bunei vecinătăţi, precum şi a acordării priorităţii intereselor regiunii şi ale locuitorilor săi, ceea ce poate contribui la consolidarea securităţii şi stabilităţii regionale şi internaţionale şi să sprijine eforturile de reducere a tensiunilor”, potrivit textului.

Această convorbire telefonică se înscrie în seria numeroaselor contacte diplomatice din ultimele ore privind negocierile de pace între Iran şi SUA, mediate de Pakistan şi menite să pregătească terenul pentru un acord care să pună capăt războiului, început la sfârşitul lunii februarie, şi să deblocheze Strâmtoarea Ormuz.

Qatar şi alte ţări arabe vecine Iranului au cerut în repetate rânduri să facă parte din discuţiile privind viitorul Golfului, în special în ceea ce priveşte gestionarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze.

Editor : C.L.B.

