Qatarul, bănuit că ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului, pentru un acord cu SUA. Ce spune Doha despre zvon

„Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez Majed Al-Ansari a negat marţi că ţara sa ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului pentru a încheia un acord cu SUA, denunţând în acelaşi timp încercările de a „sabota” acest posibil acord şi eforturile diplomatice în curs de desfăşurare, relatează EFE, preluată de Agerpres.



„Informaţiile care sugerează că Qatarul ar fi 'oferit' 12 miliarde de dolari Iranului pentru a asigura un acord nu sunt pur şi simplu adevărate, fiind răspândite de către părţi care încearcă să saboteze acordul şi să submineze eforturile diplomatice în curs de desfăşurare în vederea dezascaladării şi a stabilităţii regionale”, a transmis Al-Ansari într-o postare pe platforma X.



Qatarul joacă un rol diplomatic şi îşi coordonează acţiunile cu partenerii săi regionali, un rol „bine stabilit şi documentat public”, a menţionat el, dezminţind informaţiile apărute în presă, potrivit cărora Doha ar încerca să rezolve războiul început de SUA şi Israel împotriva Iranului prin alte mijloace.



„Astfel de naraţiuni nu sunt decât încercări disperate de a păta reputaţia Qatarului ca facilitator de încredere al păcii internaţionale”, a insistat acelaşi purtător de cuvânt.

Bani din active înghețate

Presa israeliană şi alte surse apropiate unor ţări precum Arabia Saudită au relatat în ultimele ore că negociatorii iranieni ar cere deblocarea imediată a 12 miliarde de dolari reprezentând active îngheţate în Qatar, ca o condiţie prealabilă pentru avansarea discuţiilor cu Washingtonul.



Surse anonime consultate de aceste instituţii media susţin că Teheranul cere ca toate activele sale îngheţate în diferite părţi ale lumii să fie dezgheţate în totalitate, pe fondul unor dezacorduri cu SUA privind unele clauze ale unui posibil acord.



Aceste informaţii au fost publicate la o zi după ce negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, şi ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, au călătorit în Qatar pentru a discuta despre acordul de pace cu SUA, potrivit presei de stat din Republica islamică.



Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, s-a deplasat şi el în Qatar, unde se află o parte din fondurile iraniene îngheţate de SUA, pe care Teheranul le revendică în cadrul negocierilor cu Washingtonul.



Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat marţi că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă "într-o formă sau alta" şi că negocierile cu Iranul continuă, deşi soluţionarea divergenţelor din proiectul iniţial ar putea lua încă "câteva zile".



„Va dura câteva zile până se va ajunge la un acord, chiar şi în cazul dezacordurilor legate de un cuvânt sau o frază. Aşa că va trebui să lucrăm la asta. Dar fie va fi un acord bun, fie nu va fi niciunul”, a declarat Rubio jurnaliştilor în oraşul indian Jaipur.



Secretarul de Stat al SUA a declarat că marţi vor avea loc discuţii în Qatar, în urma apelului telefonic al preşedintelui Donald Trump din weekend cu mai mulţi lideri regionali, ceea ce, potrivit lui Rubio, a permis stabilirea unei alinieri solide în jurul documentului preliminar.

