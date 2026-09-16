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R. Moldova ar putea primi o foaie de parcurs pentru integrarea în UE. „Este un semnal politic important”

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Cristina Gherasimov
Cristina Gherasimov Foto: Profimedia
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Viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a salutat miercuri mesajul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind pregătirea unor foi de parcurs pentru ţările candidate care avansează rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Este un semnal politic important, care arată că eforturile ţărilor care efectuează reforme sunt recunoscute”, a subliniat oficialitatea moldoveană, citată de Radio Chişinău.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca ţara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate şi predictibilitate şi ne-ar ajuta să ne concentrăm şi mai bine eforturile şi resursele pe realizarea acestui obiectiv naţional”, a afirmat Gherasimov într-o postare pe Facebook.

„Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorităţi clare, termene şi rezultate concrete în implementarea reformelor şi să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabileşte dinainte data aderării şi nici ritmul negocierilor, care rămân legate de progresele şi reformele realizate de fiecare ţară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere a UE”, menţionează viceprim-ministrul moldovean în acelaşi mesaj.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene susţinut în Parlamentul European, că Uniunea trebuie să recâştige „inima europenilor” şi să consolideze sentimentul de apartenenţă la o comunitate europeană mai largă.

Ursula von der Leyen a indicat în mod explicit Republica Moldova, Ucraina şi ţările din Balcanii de Vest ca exemple de state apropiate de Uniunea Europeană pentru care ideea europeană este în continuare vie, notează Radio Chişinău.

Editor : Sebastian Eduard

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