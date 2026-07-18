Rabinii, noua „armă” a Israelului în lupta împotriva spionajului iranian: „Vă implor, nu există blasfemie mai mare”

Rabinul cu barbă albă a transmis un mesaj neobișnuit adepților săi din Israel. În loc să prezinte o învățătură din Tora, el i-a îndemnat, într-un videoclip difuzat pe scară largă, să evite ispita de a spiona în favoarea Iranului. „Doamne ferește, există oameni care colaborează cu ei”, a declarat Yigal Cohen, membru al Consiliului Rabinic Suprem al Israelului, care se bucură de o prezență semnificativă și influentă pe rețelele sociale, relatează New York Times.

A fost un mesaj neașteptat, dar nicidecum întâmplător. Rabinul Cohen a declarat că oficialii israelieni din domeniul securității l-au contactat și i-au cerut să-i avertizeze pe ascultători că agenții iranieni recrutează persoane în Israel pentru a lucra în numele lor — îndemnându-i pe internet să fotografieze anumite locații, să procure arme și să le ascundă într-un loc prestabilit, și, eventual, chiar să ucidă.

„Vă implor, nu există blasfemie mai mare decât să vezi un evreu credincios, care respectă Tora, trădându-și poporul”, a spus rabinul în videoclip, adăugând că orice contact de acest fel cu agenții iranieni ar duce la închisoare și ar distruge vieți.

Autoritățile israeliene avertizează de mult timp, prin campanii de sensibilizare a opiniei publice, că agenții serviciilor secrete iraniene recrutează informatori și agenți în Israel. Recrutarea lui Cohen și a altor rabini a făcut parte dintr-o serie amplă de contramăsuri pe care Israelul le ia împotriva unui adversar care, potrivit poliției și procurorilor, caută noi modalități de a-și asigura un avantaj.

În ultimele luni, procurorii israelieni au emis acte de acuzare împotriva unor soldați și civili, israelieni religioși și laici, evrei și arabi. În total, procurorii au obținut acte de acuzare în peste 60 de cazuri, a declarat poliția.

„Mai mulți suspecți au fost demascați pentru spionaj în favoarea inamicului”, a declarat Amichai Panetta, anchetator al poliției, într-o declarație dată la sfârșitul lunii trecute, adăugând: „Unii dintre ei și-au desfășurat activitatea în timpul războiului și au ajutat inamicul să-și pună în aplicare planurile pe teritoriul israelian”.

Unul dintre cei mai recenți suspecți, arestat pe 9 iunie, este un cetățean american care studia la un seminar ultraortodox din Ierusalim. Acesta este acuzat că a menținut legătura cu un agent al serviciilor secrete iraniene și că a adus atingere securității statului, după ce a fotografiat obiective sensibile în schimbul unei sume de bani, conform rechizitoriului.

Ambasada SUA la Ierusalim a refuzat să comenteze, invocând „motive legate de confidențialitate și alte considerente”. Reprezentanții guvernului iranian nu au răspuns la solicitările de comentarii trimise prin e-mail.

Iranul s-a concentrat pe recrutarea unor detectivi amatori de nivel inferior încă de la atacul asupra Israelului din octombrie 2023, condus de Hamas, și și-a intensificat aceste eforturi după prima ofensivă a Israelului împotriva Iranului, din iunie 2025, a declarat poliția israeliană. Autoritățile israeliene s-au confruntat cu dificultăți în a ține sub control această problemă.

Agenții iranieni au desfășurat o operațiune de amploare, în special prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, au declarat autoritățile israeliene, folosind nume false și oferind inițial noilor recruți bani pentru sarcini simple, precum realizarea de fotografii sau înregistrări video în cartierul lor. Ulterior, iranienii au intensificat cererile, trecând la misiuni precum culegerea de informații despre infrastructura și sistemele critice, inclusiv despre sistemele de apărare aeriană ale Israelului, au declarat poliția și un fost oficial din domeniul securității.

Cei care au fost prinși sunt reținuți și urmăriți penal. Un tribunal militar a condamnat în această lună un soldat la cinci ani de închisoare după ce acesta a trimis unui agent iranian imagini video care arătau interceptări de rachete în timpul conflictului din iunie 2025, potrivit unui comunicat al armatei.

Unele dintre aceste cazuri fac obiectul unor ordine de confidențialitate și sunt judecate cu ușile închise. La fel ca în multe alte cazuri de acest gen legate de securitate, au fost disponibile puține detalii cu privire la stadiul procedurilor împotriva cetățeanului american.

O analiză a cazurilor aflate în curs de judecare arată că recruții provin din toate straturile sociale ale societății israeliene. În majoritate bărbați, printre aceștia se numără imigranți din fosta Uniune Sovietică, soldați israelieni în activitate și foști soldați, precum și, în cel puțin nouă cazuri, membri ai comunității ultraortodoxe, cunoscuți în ebraică sub denumirea de „haredim”.

Majoritatea bărbaților israelieni ultraortodocși refuză să efectueze serviciul militar, dar mulți dintre ei s-au modernizat și folosesc smartphone-uri cu ajutorul cărora pot avea acces la internet.

Israel Cohen, un comentator haredi de renume și influencer pe rețelele sociale, a sprijinit, de asemenea, autoritățile în campania lor de combatere a recrutării iraniene. El a difuzat avertismente în cadrul emisiunii sale de radio și a pus în legătură reprezentanți ai serviciilor de securitate cu mai mulți rabini, precum și cu personalități publice și formatori de opinie din comunitatea haredi.

Cohen a afirmat că, la început, comunitatea haredi a fost „șocată” de informațiile potrivit cărora unii dintre membrii săi ar fi lucrat pentru Iran. Însă, a adăugat el, comunitatea a „înțeles rapid necesitatea de a avertiza asupra pericolului și de a-l opri” înainte ca acesta să se extindă și mai mult.

Efortul continuă. La începutul lunii iulie, un alt jurnalist haredi și influencer pe rețelele sociale a publicat un nou apel adresat publicului ultraortodox, în limba idiș.

Operațiunile iraniene de nivel inferior nu seamănă deloc cu metodele sofisticate de spionaj folosite de serviciile secrete israeliene. În schimb, acestea par să se bazeze mai mult pe acțiuni de căutare la întâmplare la scară largă și pe noroc, potrivit oficialilor și experților israelieni din domeniul securității.

Într-o noapte din luna mai, de exemplu, în cadrul unei acțiuni de recrutare care nu a fost deloc secretă, mii de israelieni au primit mesaje text prin care erau invitați „să coopereze în domeniul informațiilor” luând legătura cu o ambasadă iraniană din străinătate sau cu un agent cibernetic iranian online.

„Soția mea primește la fiecare două zile un SMS care pretinde că provine de la serviciile secrete iraniene și îi oferă o recompensă substanțială”, a declarat Shalom Ben Hanan, un fost oficial al Shin Bet care este informat periodic cu privire la această chestiune de către agenție. Din miile de încercări, dacă Iranul reușește să recruteze una sau două persoane, „asta înseamnă un succes”, a spus el.

Nu este clar cât de mult rău au provocat Israelului eforturile de recrutare online ale Iranului, în timp ce operațiunile de informații ale Israelului au adus daune considerabile Iranului, contribuind, printre altele, la decapitarea fostei sale conduceri. Cu toate acestea, autoritățile israeliene iau cu siguranță în serios eforturile Iranului.

În luna aprilie, poliția și Shin Bet au arestat un bărbat în vârstă de 22 de ani din Haifa și l-au acuzat de fabricarea de explozivi în cadrul unui complot menit să-l ucidă pe un înalt demnitar politic israelian. Potrivit autorităților, bărbatul acuzat a efectuat experimente cu explozivi într-o parcare și, la indicațiile coordonatorilor săi iranieni, a fotografiat portul din Haifa și locurile de impact ale rachetelor iraniene din timpul celui mai recent război.

Un alt caz care a stârnit îngrijorare a implicat un soldat din rezervă din Ierusalim care a servit în unitatea militară de apărare antirachetă Iron Dome. Acesta a fost acuzat că i-a furnizat coordonatorului său locațiile bateriilor Iron Dome și ale cel puțin șapte baze aeriene. De asemenea, potrivit documentelor juridice, el a furnizat fotografii și înregistrări video cu procedurile operaționale ale sistemului Iron Dome, precum și numele altor potențiali recruți.

De asemenea, armata a arestat doi recruți israelieni care își îndeplineau serviciul militar ca tehnicieni în cadrul forțelor aeriene și care aveau acces la informații sensibile despre avioanele și sistemele radar ale Israelului. Cei doi sergenți au păstrat legătura cu un agent prin intermediul aplicației Telegram timp de aproximativ un an, potrivit unui act de acuzare emis de procurorii militari. Aceștia au fost acuzați de complicitate cu inamicul.

Unul dintre cele mai senzaționale și potențial dăunătoare cazuri din ultima perioadă l-a avut în centrul atenției pe un student la informatică din comunitatea haredi care, cu ajutorul fratelui său mai mare și al inteligenței artificiale, este acuzat că s-a dat drept ofițer în renumita unitate de informații 8200 a armatei.

Conform rechizitoriului din dosarul său, un agent l-a contactat pentru prima dată pe studentul Meir Nahum, în vârstă de 24 de ani, din așezarea haredi Beitar Illit, prin intermediul aplicației Telegram, în luna august. Ulterior, acesta și-a creat un alt profil și a început să corespondeze cu agentul sub identitatea unui ofițer fictiv din unitatea 8200.

Întrebat dacă Israelul a fost implicat în accidentul de elicopter din 2024 în care a murit fostul președinte al Iranului, Ebrahim Raisi, Nahum a răspuns afirmativ. Folosind ChatGPT, el a falsificat un document militar cu sigla unității 8200, care pretindea că oferă mai multe detalii, potrivit rechizitoriului și declarațiilor lui Roi Gavrieli, anchetatorul poliției în acest caz. (Iranul a atribuit accidentul condițiilor meteorologice nefavorabile).

În decembrie, după ce ofițerul de legătură i-a cerut numele iranienilor care colaborau cu Israelul, Nahum a apelat la fratele său pentru ajutor.

Aceștia au găsit datele personale ale unui cetățean iranian ales la întâmplare și le-au transmis coordonatorului, susținând că bărbatul ar fi servit drept paznic în timpul unui atac israelian în urma căruia au fost uciși doi oficiali militari iranieni în luna iunie a anului trecut, potrivit actului de acuzare și declarațiilor făcute de Gavrieli.

În corespondența descoperită ulterior de autoritățile israeliene, coordonatorul iranian a susținut că cetățeanul identificat de frați a fost interogat, apoi eliberat și absolvit de orice suspiciune.

Frații au fost arestați în ianuarie și puși sub acuzare în martie. Poliția a declarat că aceștia au primit, în total, aproximativ 100.000 de shekeli, adică peste 35.000 de dolari, în monedă digitală.

„Singura lor motivație a fost banii”, a declarat Gavrieli la telefon. Nu este clar dacă serviciile secrete iraniene au căzut în capcana înșelătoriei fraților la un moment dat, a spus el. Totuși, a adăugat că simpla afirmație că Israelul ar fi fost implicat în asasinarea președintelui Raisi ar fi putut declanșa atacuri de răzbunare sau chiar să provoace un război.

Ariel Atari, avocatul care îi reprezintă pe frații Nahum, a declarat că aceștia nu neagă faptul că au avut contacte cu un agent iranian – fapt care constituie o infracțiune –, dar a contestat afirmația procuraturii potrivit căreia acțiunile lor ar fi pus în pericol Israelul.

Dimpotrivă, a susținut Atari, frații au ajutat Israelul „obținând bani de la iranieni în schimbul unor informații false”. Autoritățile israeliene nu sunt de aceeași părere. Cei doi frați vor avea o nouă audiere în instanță duminică.

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Editor : A.M.G.