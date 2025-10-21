Live TV

Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului

Data publicării:
Hyunmoo - 5
Un lansator care transportă rachetele balistice Hyunmoo-5 este prezentat în cadrul unei ceremonii care marchează cea de-a 76-a Zi a Forțelor Armate, organizată la Baza Aeriană din Seul. Foto: Profimedia
Din articol
Integrată deja în forțele armate

Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.

Hyunmoo-5, pe care mass-media sud-coreeană o numește „racheta monstru”, a fost prezentată pentru prima dată în cadrul Zilei Forțelor Armate în 2024. Racheta este o rachetă sol-sol cu motor cu combustibil solid pentru lansare rapidă. Conform datelor preliminare, masa sa este de aproximativ 36 de tone, lungimea de aproximativ 16 m, iar diametrul de 1,6 m.

Caracteristica cheie a rachetei Hyunmoo-5 este capacitatea sa de a transporta o ogivă supergreuă cu o greutate de aproximativ 8-9 tone, special concepută pentru a lovi și distruge buncărele subterane adânci (peste 100 m) și centrele de comandă din Coreea de Nord. Deși cu un focos atât de greu, raza sa de acțiune este estimată la aproximativ 300 km, există o variantă cu un focos mai ușor (aproximativ 1 tonă) care, conform unor rapoarte, ar putea avea o rază de acțiune de peste 3.000-5.500 km, ceea ce o face o rachetă balistică cu rază intermediară.

Hyunmoo - 5
Foto Profimedia

Integrată deja în forțele armate

Potrivit lui Ahn Gyu-bak, racheta este în prezent integrată în forțele armate și va fi gata de utilizare până la sfârșitul anului. Ministrul a menționat că o salvă de 15-20 de astfel de rachete ar putea provoca distrugeri comparabile ca amploare sau chiar mai mari decât consecințele unui atac nuclear tactic. El a subliniat că Hyunmoo-5 este o armă capabilă să ofere un nivel de descurajare comparabil cu cel al armelor nucleare.

Sistemul face parte din programul coreean de pedepsire și represalii în masă (KMPR), care este unul dintre cele trei elemente cheie ale strategiei naționale de descurajare, alături de Lanțul de distrugere și sistemul coreean de apărare aeriană și antirachetă (KAMD).

Șeful departamentului de apărare a comentat, de asemenea, acțiunile recente ale Coreei de Nord, în special demonstrația rachetei balistice intercontinentale Hwasong-20. Potrivit acestuia, există semne de pregătiri pentru lansarea sa de testare în decursul unui an, deși producția în serie a acestei rachete balistice intercontinentale nu a fost încă înregistrată.

Ministrul a subliniat că Seulul intenționează să crească în continuare raza de acțiune și sarcina utilă a sistemelor sale de rachete, ca parte a strategiei de îmbunătățire a capacității de apărare. El a spus că Coreea de Sud va continua să-și consolideze pregătirea de apărare prin extinderea numărului de sisteme de nouă generație.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
2
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
3
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
4
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce...
Destinații de Halloween în România. Foto Getty Images
Orașe din România, pe primul loc în clasamentul european al...
Rafinărie rusă atacată de dronă
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în...
Ultimele știri
O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak
Șahistul Daniel Naroditsky a murit. Marele maestru american avea 29 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zona de granita dintre coreea de nord si coree de sud
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume
incendiu la bordul avionului, colaj
Momente de groază la bordul unui avion: O baterie din bagaje a luat foc în timpul zborului
lansare rachetă Iskander
Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina
Aftermath of Russian missile and drone strikes, in Kyiv
Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump
buncar
Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...