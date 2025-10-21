Racheta balistică „monstru” Hyunmoo-5 intră în dotarea armatei din Coreea de Sud până la sfârșitul anului

Coreea de Sud va începe curând utilizarea de balistice Hyunmoo-5, considerate cele mai puternice rachete non-nucleare din lume, până la sfârșitul anului 2025, raportează Defenсe Blog, citând ministrul apărării Ahn Gyu-back.

Hyunmoo-5, pe care mass-media sud-coreeană o numește „racheta monstru”, a fost prezentată pentru prima dată în cadrul Zilei Forțelor Armate în 2024. Racheta este o rachetă sol-sol cu motor cu combustibil solid pentru lansare rapidă. Conform datelor preliminare, masa sa este de aproximativ 36 de tone, lungimea de aproximativ 16 m, iar diametrul de 1,6 m.

Caracteristica cheie a rachetei Hyunmoo-5 este capacitatea sa de a transporta o ogivă supergreuă cu o greutate de aproximativ 8-9 tone, special concepută pentru a lovi și distruge buncărele subterane adânci (peste 100 m) și centrele de comandă din Coreea de Nord. Deși cu un focos atât de greu, raza sa de acțiune este estimată la aproximativ 300 km, există o variantă cu un focos mai ușor (aproximativ 1 tonă) care, conform unor rapoarte, ar putea avea o rază de acțiune de peste 3.000-5.500 km, ceea ce o face o rachetă balistică cu rază intermediară.

Foto Profimedia

Integrată deja în forțele armate

Potrivit lui Ahn Gyu-bak, racheta este în prezent integrată în forțele armate și va fi gata de utilizare până la sfârșitul anului. Ministrul a menționat că o salvă de 15-20 de astfel de rachete ar putea provoca distrugeri comparabile ca amploare sau chiar mai mari decât consecințele unui atac nuclear tactic. El a subliniat că Hyunmoo-5 este o armă capabilă să ofere un nivel de descurajare comparabil cu cel al armelor nucleare.

Sistemul face parte din programul coreean de pedepsire și represalii în masă (KMPR), care este unul dintre cele trei elemente cheie ale strategiei naționale de descurajare, alături de Lanțul de distrugere și sistemul coreean de apărare aeriană și antirachetă (KAMD).

Șeful departamentului de apărare a comentat, de asemenea, acțiunile recente ale Coreei de Nord, în special demonstrația rachetei balistice intercontinentale Hwasong-20. Potrivit acestuia, există semne de pregătiri pentru lansarea sa de testare în decursul unui an, deși producția în serie a acestei rachete balistice intercontinentale nu a fost încă înregistrată.

Ministrul a subliniat că Seulul intenționează să crească în continuare raza de acțiune și sarcina utilă a sistemelor sale de rachete, ca parte a strategiei de îmbunătățire a capacității de apărare. El a spus că Coreea de Sud va continua să-și consolideze pregătirea de apărare prin extinderea numărului de sisteme de nouă generație.

Editor : Sebastian Eduard