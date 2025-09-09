Live TV

Racheta lui Putin care a lovit clădirea guvernului de la Kiev nu a explodat. Incendiul a pornit de la combustibilul proiectilului

Data publicării:
ramasite ale unei rachete iskander
Resturile rachetei Iskander care a lovit sediul guvernului din Kiev. Foto: Katarina Maternova / Facebook
Din articol
„Putin știe exact ce face” „Este timpul să acționăm”

Lovitura de duminică asupra clădirii guvernului din Kiev nu a fost efectuată cu o dronă Shahed, ci cu o rachetă de croazieră Iskander-K, al cărei focos nu a detonat, relatează Kyiv Post.

Racheta, parte a celui mai mare atac aerian al Rusiei de până acum, a lovit clădirea Radei Supreme a Ucrainei din centrul Kievului, avariind părțile care găzduiesc birourile guvernului.

Potrivit Defense Express, clădirea guvernamentală din centrul Kievului a fost lovită de o rachetă de croazieră 9M727 Iskander în timpul atacului combinat al Rusiei, în primele ore ale zilei de 7 septembrie.

Focosul de 450 kg al rachetei nu a explodat, după cum a confirmat o analiză a fragmentelor găsite la fața locului, se arată în raport.

În schimb, incendiul care a izbucnit la etajele superioare a fost cauzat de aprinderea rezervoarelor de combustibil ale rachetei.

Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat nouă rachete de croazieră Iskander, dintre care patru au fost interceptate. Racheta 9M727 este una dintre cele trei tipuri de rachete proiectate pentru sistemul Iskander, alături de 9M728 și 9M729.

Denumită și „Iskander-K” sau R-500, se crede că 9M727 este o variantă lansată de la sol a rachetei 3M-14 Kalibr. Armata rusă a folosit-o frecvent împotriva orașelor ucrainene, inclusiv într-un atac din 2023 asupra unui teatru din Cernihiv.

Defense Express scrie că, la fel ca multe arme rusești, racheta încorporează componente electronice fabricate în Occident și procurate de pe piețele civile, dar și unele produse în China. Publicația a adăugat că, dacă focosul ar fi funcționat corect, distrugerea ar fi fost mult mai mare.

„Putin știe exact ce face”

Luni, ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat, de asemenea, că arma care a lovit sediul guvernului nu a fost o dronă Shahed.

„Putin știe exact ce face. Racheta balistică Iskander care a lovit clădirea Cabinetului de Miniștri a fost îndreptată exact acolo – chiar spre inima guvernului ucrainean”, a scris ea, publicând fotografii cu epava pe Facebook.

Deși Rusia ține secrete detaliile despre cele mai recente sisteme Iskander-K, surse deschise indică faptul că variantele anterioare a R-500 au aproximativ 6,2 metri lungime, 0,5 metri diametru, o anvergură a aripilor de 3,08 metri și o greutate de lansare de aproximativ 2.000 kg. Acestea pot transporta focoase de până la 500 kg și au o rază de acțiune declarată de până la 500 km.

„Este timpul să acționăm”

Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a arătat duminică distrugerile din interiorul clădirii guvernului, după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian din istorie asupra țării, lovind inima Kievului și ucigând patru persoane.

Ea a spus că este prima dată de la începutul invaziei la scară largă când clădirea Cabinetului, unde își desfășoară activitatea guvernul, a fost lovită direct. Sviridenko a adăugat că nimeni din interior nu a fost rănit și că incendiul a fost stins de echipele de intervenție.

Spunând că atacul reprezintă o dovadă că Moscova „nu vrea pace”, ea i-a îndemnat pe partenerii Ucrainei să își mărească ajutorul militar și să înăsprească sancțiunile, în special în apropierea iernii.

„Este timpul să acționăm. Ucraina are nevoie de mai multă apărare aeriană pentru a ne proteja cerul și infrastructura energetică, mai ales că se apropie iarna. Consolidați sancțiunile împotriva Rusiei pentru a limita resursele care alimentează mașina sa de război. Totul este posibil - capacitatea este în mâinile dumneavoastră”, a spus Sviridenko.

Serviciile de urgență au raportat peste 44 de persoane rănite în atacurile de peste noapte, care au avariat și clădiri rezidențiale înalte din Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că atacul nu va face decât să prelungească războiul.

