Un avion de marfă C-130 s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp după ce a părăsit Azerbaidjanul, cu 20 de militari la bord, care și-au pierdut viața. Misterul planează încă asupra accidentului. Cotidianul francez Le Parisien încearcă să găsească explicație pentru această tragedie aeriană.

Scena a tulburat liniștea câmpiei din regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei: un avion cargo militar a căzut învârtindu-se în aer, lăsând în urma sa un nor de fum alb, înainte de a se prăbuși în depărtare, emanând un nor gros de fum negru.

Aeronava este un Hercules C-130, un avion turbopropulsor cu patru motoare de concepție americană, aparținând aviației turce. Acesta a decolat din Gandja, în vestul Azerbaidjanului, potrivit serviciului georgian de navigație aeriană Sakaeronavigatsia. Obiectivul său era să ajungă în Turcia, având la bord 20 de militari și membri ai echipajului.

Potrivit Sakaeronavigatsia, avionul a dispărut de pe ecranele radar la câteva minute după intrarea în spațiul aerian georgian, fără a emite semnal de ajutor. S-a prăbușit la doar cinci kilometri după ce a trecut granița. Lăsând în urma sa multe întrebări fără răspuns.

Pierderea controlului

Pe imagini, aparatul pare deja parțial dezintegrat în momentul prăbușirii. Cabina de pilotaj pare să cadă lângă avion. „Se pare că avionul și-a pierdut întregul fuselaj. Un aparat care se dezintegrează în acest fel este ceva nemaivăzut”, estimează Xavier Tytelman, fost aviator militar.

Același expert respinge ipoteza unei dezintegrări în zbor a avionului proiectat în anii 1950: „O simplă uzură nu ar provoca astfel de daune unui aparat conceput pentru accelerații puternice și aterizări pe terenuri accidentate”, asigură el. Fără a mai pune la socoteală multiplele verificări de siguranță efectuate în mod obișnuit.

„Dacă imaginile difuzate pe rețelele sociale sunt corecte, este vorba de un avion care a intrat în vrie în timpul zborului de croazieră”, presupune Michel Polacco, specialist în probleme de aeronautică și apărare. Potrivit lui, echipajul pare să fi pierdut controlul asupra avionului C-130, un avion „cunoscut, testat și, a priori, robust”, care echipează numeroase armate, printre care și cea franceză.

Rachetă sol-aer

În aceste condiții, pierderea controlului este extrem de rară. „În general, aceasta este mai degrabă legată de un fenomen extern decât de un incident intern”, indică Michel Polacco. Potrivit acestui expert, rotirea aparatului și fumul care iese din extremitățile aripilor ar putea corespunde cu o lovitură de apărare sol-aer.

O ipoteză menționată și de Xavier Tytelman, care precizează că amenințarea atacurilor nu mai este reală în această zonă, marcată mult timp de tensiuni la frontieră și rivalități militare. „Grupurile rebele sau teroriste nu ar reuși să distrugă un astfel de avion. Pentru asta, ar fi nevoie de un sistem de apărare mult mai puternic, precum Buk-ul rusesc”, analizează Tytelman.

Echipamente pe care numai statele le au la dispoziție. Este posibil ca eventualul tir să fi fost accidental? La sfârșitul anului 2024, un avion al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan, cel mai probabil doborât accidental de o rachetă a apărării antiaeriene rusești.

Problema încărcăturii

O manevră de evitare ar fi putut, de asemenea, să ducă la prăbușire. „Dacă avionul transportă o masă foarte grea, cum ar fi un tanc, și această masă se deplasează, riscul este ridicat”, notează fostul aviator. Acesta a fost, de exemplu, cazul în aprilie 2013 în Afganistan, când încărcătura prost fixată a unui Boeing 747 a distrus sistemul de comandă și a dus la explozia aeronavei.

Încărcătura militară a avionului, potențial foarte inflamabilă, ar fi putut duce la pierderea acestuia. „Un obuz, un percutor sau o baterie pot exploda în zbor. Acest lucru poate duce la o depresurizare explozivă sau la un incendiu, care ar duce la pierderea comenzilor”, presupune Bertrand Vilmer, expert în aeronautică și fost pilot de încercare. „Dacă avionul era încărcat cu muniție, riscul unei explozii era de zece ori mai mare”, adaugă el.

Toate aceste ipoteze rămân de clarificat, în timp ce Ministerul de Interne georgian a promis publicarea în curând a „informațiilor detaliate despre incident”, ale cărui cauze nu au fost precizate. După prăbușire, autoritățile turce, azere și georgiene au lansat imediat operațiuni de salvare și căutare.

Soarta pasagerilor și a membrilor echipajului nu era cunoscută la începutul serii. „Dumnezeu să aibă milă de martirii noștri”, a spus președintele Recep Tayyip Erdogan, într-o formulare ciudată a unui omagiu adus unor militari decedați, după cum apreciază Le Parisien.

