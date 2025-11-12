Live TV

Video Rachetă sol-aer, evitare, pierderea controlului: Ipoteze după prăbușirea avionului turc în Georgia. Ciudatele cuvinte ale lui Erdogan

Data publicării:
Turkish Air Force Lockheed C-130E Hercules (L-382) (Reg.: 63-13187) taking off from runway 13.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Pierderea controlului Rachetă sol-aer Problema încărcăturii

Un avion de marfă C-130 s-a prăbușit marți în estul Georgiei, la scurt timp după ce a părăsit Azerbaidjanul, cu 20 de militari la bord, care și-au pierdut viața. Misterul planează încă asupra accidentului. Cotidianul francez Le Parisien încearcă să găsească explicație pentru această tragedie aeriană.

Scena a tulburat liniștea câmpiei din regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei: un avion cargo militar a căzut învârtindu-se în aer, lăsând în urma sa un nor de fum alb, înainte de a se prăbuși în depărtare, emanând un nor gros de fum negru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aeronava este un Hercules C-130, un avion turbopropulsor cu patru motoare de concepție americană, aparținând aviației turce. Acesta a decolat din Gandja, în vestul Azerbaidjanului, potrivit serviciului georgian de navigație aeriană Sakaeronavigatsia. Obiectivul său era să ajungă în Turcia, având la bord 20 de militari și membri ai echipajului.

Potrivit Sakaeronavigatsia, avionul a dispărut de pe ecranele radar la câteva minute după intrarea în spațiul aerian georgian, fără a emite semnal de ajutor. S-a prăbușit la doar cinci kilometri după ce a trecut granița. Lăsând în urma sa multe întrebări fără răspuns.

Pierderea controlului

Pe imagini, aparatul pare deja parțial dezintegrat în momentul prăbușirii. Cabina de pilotaj pare să cadă lângă avion. „Se pare că avionul și-a pierdut întregul fuselaj. Un aparat care se dezintegrează în acest fel este ceva nemaivăzut”, estimează Xavier Tytelman, fost aviator militar.

Același expert respinge ipoteza unei dezintegrări în zbor a avionului proiectat în anii 1950: „O simplă uzură nu ar provoca astfel de daune unui aparat conceput pentru accelerații puternice și aterizări pe terenuri accidentate”, asigură el. Fără a mai pune la socoteală multiplele verificări de siguranță efectuate în mod obișnuit.

„Dacă imaginile difuzate pe rețelele sociale sunt corecte, este vorba de un avion care a intrat în vrie în timpul zborului de croazieră”, presupune Michel Polacco, specialist în probleme de aeronautică și apărare. Potrivit lui, echipajul pare să fi pierdut controlul asupra avionului C-130, un avion „cunoscut, testat și, a priori, robust”, care echipează numeroase armate, printre care și cea franceză.

Rachetă sol-aer

În aceste condiții, pierderea controlului este extrem de rară. „În general, aceasta este mai degrabă legată de un fenomen extern decât de un incident intern”, indică Michel Polacco. Potrivit acestui expert, rotirea aparatului și fumul care iese din extremitățile aripilor ar putea corespunde cu o lovitură de apărare sol-aer.

O ipoteză menționată și de Xavier Tytelman, care precizează că amenințarea atacurilor nu mai este reală în această zonă, marcată mult timp de tensiuni la frontieră și rivalități militare. „Grupurile rebele sau teroriste nu ar reuși să distrugă un astfel de avion. Pentru asta, ar fi nevoie de un sistem de apărare mult mai puternic, precum Buk-ul rusesc”, analizează Tytelman.

Echipamente pe care numai statele le au la dispoziție. Este posibil ca eventualul tir să fi fost accidental? La sfârșitul anului 2024, un avion al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit în Kazahstan, cel mai probabil doborât accidental de o rachetă a apărării antiaeriene rusești.

Problema încărcăturii

O manevră de evitare ar fi putut, de asemenea, să ducă la prăbușire. „Dacă avionul transportă o masă foarte grea, cum ar fi un tanc, și această masă se deplasează, riscul este ridicat”, notează fostul aviator. Acesta a fost, de exemplu, cazul în aprilie 2013 în Afganistan, când încărcătura prost fixată a unui Boeing 747 a distrus sistemul de comandă și a dus la explozia aeronavei.

Încărcătura militară a avionului, potențial foarte inflamabilă, ar fi putut duce la pierderea acestuia. „Un obuz, un percutor sau o baterie pot exploda în zbor. Acest lucru poate duce la o depresurizare explozivă sau la un incendiu, care ar duce la pierderea comenzilor”, presupune Bertrand Vilmer, expert în aeronautică și fost pilot de încercare. „Dacă avionul era încărcat cu muniție, riscul unei explozii era de zece ori mai mare”, adaugă el.

Toate aceste ipoteze rămân de clarificat, în timp ce Ministerul de Interne georgian a promis publicarea în curând a „informațiilor detaliate despre incident”, ale cărui cauze nu au fost precizate. După prăbușire, autoritățile turce, azere și georgiene au lansat imediat operațiuni de salvare și căutare.

Soarta pasagerilor și a membrilor echipajului nu era cunoscută la începutul serii. „Dumnezeu să aibă milă de martirii noștri”, a spus președintele Recep Tayyip Erdogan, într-o formulare ciudată a unui omagiu adus unor militari decedați, după cum apreciază Le Parisien.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
buletin de vot introdus in urna
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între...
Ukraine: Meeting of Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine Was Held
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză
Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill
Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion cargo al fortelor aeriene turce
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat
Pod China
Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu,
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Vicepreședintele SUA, JD Vance
Statele Unite presează aliații NATO să nu mai cumpere energie din Rusia. Turcia, luată în vizor (Bloomberg)
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Ce rol au 'aripioarele de rechin' de pe mașini și de ce nu sunt doar un detaliu de design
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Dan Alexa, "salvat" de sfatul lui Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...