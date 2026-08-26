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Rachete antitanc camuflate ca echipament NATO, descoperite în Italia. Un francez a fost arestat

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Foto care are caracter ilustrativ / Profimedia Images
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Un cetăţean francez a fost arestat în Italia pentru trafic de arme după ce, în urma unui control de rutină al poliţiei, au fost descoperite trei rachete antitanc şi alte echipamente militare în camioneta sa, au anunţat miercuri autorităţile.

Bărbatul, identificat ca fiind Régis N., în vârstă de 46 de ani, a fost reţinut în luna iunie în oraşul portuar Bari, din sudul ţării, şi se află de atunci în arest preventiv, în aşteptarea finalizării anchetei, au declarat procurorii pentru AFP, scrie News.ro.

Această arestare, care a fost dezvăluită săptămâna aceasta, a avut loc în timp ce poliţia inspecta camioneta suspectului la coborârea acestuia de pe un feribot provenind din portul grecesc Patras.

Autorităţile au descoperit trei rachete antitanc portabile Akeron şi o a patra rachetă de antrenament fără ogivă, potrivit deciziei judecătoreşti prin care s-a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv, consultată de AFP.

Armele fuseseră camuflate ca echipament de antrenament al NATO prin acoperirea cu bandă adezivă albastră a benzilor galbene şi negre care indicau prezenţa unui focos cu putere explozivă ridicată, precizează documentul. Rachetele inerte utilizate pentru exerciţiile NATO poartă în mod normal benzi albastre.

Régis N. a declarat că transporta acest echipament în numele MBDA France, producătorul rachetelor Akeron. Conform mandatului de arestare, bărbatul a declarat anchetatorilor că rachetele fuseseră reparate pe insula grecească Creta şi că le ducea înapoi la producător.

Solicitată să comenteze, MBDA France nu a răspuns imediat.

Autorităţile au dispus continuarea anchetei din cauza unor neconcordanţe în documentele de însoţire.

Potrivit site-ului web al MBDA, Akeron este o rachetă de luptă terestră şi navală de a cincea generaţie, concepută pentru luptele în câmp deschis sau în mediul urban.

Editor : Ana Petrescu

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