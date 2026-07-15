Rachete SCALP, sisteme SAMP/T și avioane Rafale. Parteneriat istoric între Franța și Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe Telegram că Ucraina și Franța au ajuns la un acord strategic în domeniul apărării, care prevede producerea sub licență a rachetelor SCALP, livrarea de sisteme antiaeriene SAMP/T și achiziția a 16 avioane de luptă Rafale. Potrivit liderului ucrainean, acordul reprezintă un pas major în consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și în cooperarea militară cu Franța.

Potrivit unei postări publicate de Volodimir Zelenski pe Telegram, Ucraina va obține licențe pentru producerea unor arme de înaltă precizie, inclusiv rachete SCALP, bombe AASM și, în cooperare cu Italia, rachete Aster 30. Totodată, Franța va colabora cu Ucraina și cu alți parteneri în cadrul programului antirachetă FREYJA, pe care liderul ucrainean l-a descris drept un element-cheie al viitoarelor capacități de apărare ale țării, transmite tvrmoldova.

Zelenski a mai anunțat că Ucraina va deveni primul stat care va primi noile sisteme franco-italiene de apărare antiaeriană și antirachetă SAMP/T NG. În plus, Franța va livra în acest an încă două sisteme SAMP/T, iar Franța și Italia vor accelera livrările de rachete Aster 30, care ar urma să fie finalizate până în luna octombrie.

Șeful statului ucrainean a precizat că acordul prevede și achiziția primelor 16 avioane de luptă Rafale, împreună cu armamentul aferent. Instruirea piloților și a mecanicilor ucraineni în Franța va începe în cursul acestui an, iar după finalizarea pregătirii, primele patru aeronave Rafale vor fi livrate Forțelor Armate ale Ucrainei.

Editor : A.R.