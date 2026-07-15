Live TV

Rachete SCALP, sisteme SAMP/T și avioane Rafale. Parteneriat istoric între Franța și Ucraina

Data publicării:
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
Volodimir Zelenski (stânga) și Emmanuel Macron (dreapta). Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe Telegram că Ucraina și Franța au ajuns la un acord strategic în domeniul apărării, care prevede producerea sub licență a rachetelor SCALP, livrarea de sisteme antiaeriene SAMP/T și achiziția a 16 avioane de luptă Rafale. Potrivit liderului ucrainean, acordul reprezintă un pas major în consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și în cooperarea militară cu Franța.

Potrivit unei postări publicate de Volodimir Zelenski pe Telegram, Ucraina va obține licențe pentru producerea unor arme de înaltă precizie, inclusiv rachete SCALP, bombe AASM și, în cooperare cu Italia, rachete Aster 30. Totodată, Franța va colabora cu Ucraina și cu alți parteneri în cadrul programului antirachetă FREYJA, pe care liderul ucrainean l-a descris drept un element-cheie al viitoarelor capacități de apărare ale țării, transmite tvrmoldova.

Zelenski a mai anunțat că Ucraina va deveni primul stat care va primi noile sisteme franco-italiene de apărare antiaeriană și antirachetă SAMP/T NG. În plus, Franța va livra în acest an încă două sisteme SAMP/T, iar Franța și Italia vor accelera livrările de rachete Aster 30, care ar urma să fie finalizate până în luna octombrie.

Șeful statului ucrainean a precizat că acordul prevede și achiziția primelor 16 avioane de luptă Rafale, împreună cu armamentul aferent. Instruirea piloților și a mecanicilor ucraineni în Franța va începe în cursul acestui an, iar după finalizarea pregătirii, primele patru aeronave Rafale vor fi livrate Forțelor Armate ale Ucrainei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709
Freyja, scutul care poate schimba aritmetica războiului
Imagine din portul Novorossiisk
Imagini din satelit confirmă distrugerea navei ruse Izumrud, după un atac ucrainean cu dronă Sargan-3000
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Primul pas pentru desecretizarea ajutoarelor acordate Ucrainei de statul român. APADOR-CH a câștigat procesul cu Guvernul
A military strike drone attacks an industrial oil refinery engulfed in fire and thick puffs of black smoke
O rafinărie Gazprom e în flăcări, după un atac al dronelor ucrainene, la 1.400 de kilometri de linia frontului ucrainean
Donald Trump
Donald Trump a informat Congresul american cu privire la un nou război împotriva Iranului. Care sunt consecințele
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică...
Meteorologii anunță un nou val de căldură și nopți tropicale. În mai...
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
Adrian Țuțuianu, șeful AEP, spune că se pot organiza anticipate, dar...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat...
Ultimele știri
CM 2026. Presa internaţională, după prima semifinală: „Cea mai nesemnificativă echipă a Franței văzută vreodată la Cupa Mondială”
O nouă amânare la CCR în cazul Ordonanței SAFE, după sesizarea lui Grindeanu privind un posibil conflict juridic Guvern-Parlament
CM 2026. Spaniolul Mikel Oyarzabal după calificarea în finală: „Avem un singur obiectiv în minte. A mai rămas doar unul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiul regretatei Mădălina Manole la 17 ani. Fratele artistei a făcut publică o fotografie rară...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
O nouă magie a lui„Harry Potter” Varga? Patronul trebuie să plătească 1.5 milioane euro până la ora 23.59...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială...
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...