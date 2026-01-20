Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, în timp ce țara se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute și o criză energetică tot mai gravă. Kievul traversează în prezent cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului total al Rusiei, provocată de atacurile neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a orașului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, din cauza intensificării atacurilor, relatează Kyiv Independent.

Au fost semnalate întreruperi de curent și de alimentare cu apă în estul Kievului, a declarat primarul Vitali Kliciko.

Explozia a fost auzită în Kiev în jurul orei 02:00 dimineața, au relatat jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. Cam în același timp, Forțele Aeriene au avertizat că rachetele balistice rusești ținteau Capitala.

Rachete balistice în mai multe regiuni

Forțele Aeriene au emis la scurt timp după aceea avertismente suplimentare privind rachetele balistice pentru regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Vinniția. Armata a declarat apoi că Rusia a lansat bombardiere MiG-31, purtătoare de rachete hipersonice Kinjal.

Forțele aeriene au raportat ulterior că un al doilea val de drone rusești a fost văzut apropiindu-se de oraș în jurul orei 05:00 dimineața, ora locală. De asemenea, s-a raportat că mai multe rachete se apropiau de oraș în jurul orei 6:30 dimineața.

Anterior, grupuri de drone rusești au declanșat alerte aeriene în Kiev și în regiunea înconjurătoare, precum și în mai multe alte regiuni ucrainene. De asemenea, s-a raportat că roiuri de drone au vizat orașul Odesa și regiunea înconjurătoare în jurul orei 06:00 dimineața.

O persoană a fost rănită în districtul Dniprovskii al orașului, potrivit lui Kliciko.

Atacurile au avariat până acum clădiri nerezidențiale din același district, a relatat șeful administrației militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko. În altă locație, mai multe vehicule au luat foc în urma atacului.

Modificări ale circulației metroului

Autoritățile locale au anunțat modificări ale serviciului de metrou din cauza unei „situații energetice dificile” în Capitală.

În alte părți ale Ucrainei, au fost raportate explozii și în regiunile Dnipro și Harkov. În orașul Zaporojie, resturile unei drone au provocat un incendiu la o casă, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Atacurile continuă, iar consecințele complete ale atacurilor Rusiei sunt încă în curs de determinare.

La 19 ianuarie, Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac la scară largă împotriva Ucrainei. „În zilele următoare trebuie să rămânem extrem de vigilenți. Rusia s-a pregătit pentru un atac – un atac masiv – și așteaptă momentul potrivit pentru a-l pune în aplicare”, a declarat președintele.

Ministrul Energiei, Denis Șmihal, a declarat că atacul Rusiei va viza infrastructura energetică, inclusiv posibile atacuri asupra instalațiilor care deservesc centralele nucleare din Ucraina.

Pe 17 ianuarie, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a avertizat că Moscova plănuiește să lovească substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active din vestul și sudul Ucrainei, pentru a întrerupe complet furnizarea de căldură și energie electrică către ucraineni.

Capitala Ucrainei, Kiev, cu o populație de peste 3 milioane de locuitori, a fost rareori pregătită pentru iarnă.

Trotuarele înghețate, conductele sparte și colapsul infrastructurii de-a lungul unui an au fost o caracteristică cheie a orașului sub primarul Vitali Kliciko.

Kiev, în întuneric, în urma atacurilor rusești. Foto: X

Kievul a fost împins într-o criză umanitară

Acum, în urma atacului Rusiei din 9 ianuarie, Kievul a fost împins într-o criză umanitară, lăsând locuitorii fără încălzire, apă caldă și electricitate în cea mai rece iarnă din ultimii ani.

Președintele Volodimir Zelenski a fost deschis în privința celor pe care îi consideră responsabili. Zelenski a calificat situația din Kiev ca fiind „deosebit de dificilă”, a criticat autoritățile locale și a comparat gradul de pregătire al capitalei cu cel al altor orașe – printre care și Harkov, puternic bombardat – afirmând că acestea erau mai bine echipate pentru a face față consecințelor atacurilor rusești.

„Din păcate, Kievul a făcut mult mai puțin – s-au făcut prea puține lucruri în Capitală. Și chiar și în ultimele zile, nu am văzut eforturi suficiente – toate acestea trebuie corectate urgent”, a declarat Zelenski pe 14 ianuarie.

Kliciko a ripostat, respingând acuzațiile ca fiind „nefondate” și politizate. El a afirmat că guvernul nu a coordonat nicio reacție comună la criză.

Experții, care au vorbit cu Kyiv Independent, au spus că, deși Capitala a fost prost administrată în ansamblu, responsabilitatea pentru criza actuală revine atât autorităților centrale, cât și celor locale.

„Orașul nu era pregătit”, a declarat Victoria Voițițka, membră a consiliului de supraveghere al grupului de reflecție We Build Ukraine, pentru Kyiv Independent.

Reacțiile lui Zelenski erau de așteptat. Președintele și primarul se află într-un conflict politic deschis din 2019.

Luptă pentru putere asupra Capitalei Ucrainei

Observatorii consideră că această dispută este o luptă pentru putere asupra Capitalei Ucrainei și a finanțelor sale, indicând totodată ambițiile prezidențiale ale lui Kliciko, scrie Kyiv Independent.

Influența lui Zelenski asupra orașului provine din statutul unic al Kievului, atât ca oraș, cât și ca regiune. Primarul este ales și este numit de președinte pentru a conduce Administrația Orașului Kiev.

În timp ce Kliciko deține ambele funcții, în timpul războiului total, Zelenski l-a numit pe Timur Tkacenko să conducă Administrația Militară a Kievului. Împărțirea neclară a puterilor între cei doi subminează guvernarea eficientă a orașului. Kliciko l-a acuzat pe Tkacenko că încearcă să preia puterile primarului.

Frecușurile dintre Kliciko și Zelenski se desfășoară în contextul în care Kievul se confruntă cu o situație gravă.

Zelenski a declarat că conducerea Kievului a „pierdut timp prețios” și a însărcinat guvernul să se ocupe de rezolvarea consecințelor crizei energetice din capitală și de remedierea situației.

Apărarea rețelei energetice a țării, o prioritate

De când Rusia a început campania sa consecventă împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei în 2022, apărarea rețelei energetice a țării a devenit o prioritate, autoritățile raportând construirea de structuri de protecție pentru instalațiile energetice.

„Având în vedere faptul că suntem o țară în război, cred că, în primul rând, era responsabilitatea guvernului central să-și asume întreaga responsabilitate pentru pregătirea țării pentru ce este mai rău”, a declarat Voițițka.

„Deja de câțiva ani ne aflăm într-o stare de urgență în sectorul energetic, așa că ar fi trebuit să schimbăm status quo-ul privind modul de gestionare a acestei situații cu mult timp în urmă.”

Potrivit lui Oleksii Kuleba, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării comunității și teritoriilor, autoritățile din Kiev nu au reușit să implementeze în mod corespunzător un sistem de alimentare cu energie de rezervă, infrastructura critică nu dispunea de surse de energie de rezervă și nu a existat o comunicare publică cu locuitorii cu privire la ce trebuie făcut în cazul întreruperilor de energie electrică.

În luna mai, Kuleba a preluat conducerea grupului de lucru care pregătește țara pentru sezonul de încălzire, coordonând acțiunile autorităților centrale și locale. El conduce, de asemenea, grupul de lucru dedicat protejării infrastructurii energetice.

Kievul are cel mai mare buget local dintre orașele ucrainene, cu un excedent. Voițițka susține că guvernul ar fi putut revizui cheltuielile locale, contribuind la o mai bună prioritizare a cheltuielilor. Cu toate acestea, în ciuda excedentului, Kliciko „a cheltuit fondurile în mod iresponsabil”, inclusiv pentru renovarea parcurilor, a spus ea.

Tensiuni între Zelenski și Kliciko

Autoritățile locale se pot confrunta în continuare cu obstacole birocratice, necesitând aprobarea guvernului central pentru a lua anumite decizii. Dar tensiunile dintre Zelenski și Kliciko par să perturbe comunicarea.

„Este păcat că, în loc să-l sprijinim (pe primar), ne distrugem reciproc”, a declarat consilierul lui Kliciko pentru Kyiv Independent, sub condiția anonimatului.

Voițițka sugerează că Klitschko ar fi trebuit să abordeze mai devreme problemele legate de criza energetică a orașului și problemele cu care se confruntă cu guvernul central. Primarul Kievului a declarat că nu a avut nicio întâlnire personală cu Zelenski de la începutul războiului total.

În ultimii patru ani, orașul a primit și asistență substanțială din partea donatorilor. Olena Pavlenko, președinta și cofondatoarea grupului de reflecție ucrainean DiXi Group, a declarat că multe proiecte internaționale „au contribuit semnificativ la aprovizionarea cu energie termică a orașului Kiev, cu generatoare și alte echipamente”.

„Întrebarea este cât din aceste echipamente au fost instalate și dacă au fost distruse sau nu”, a declarat ea pentru Kyiv Independent.

În ciuda popularității sale în străinătate, Kliciko se confruntă adesea cu critici în țara sa pentru modul în care administrează orașul, reputația sa fiind afectată și mai mult de acuzațiile de construcții ilegale și corupție care implică aliații săi.

De la începutul mandatului său prezidențial, Zelenski a căutat un loial care să conducă Administrația Orașului Kiev. Însă o prevedere legală i-a stat în cale – conform legii, funcția aparține primarului ales al orașului.

Zelensky ar fi luat în considerare demiterea lui Kliciko din funcția de șef al Administrației Orașului Kiev după ce un atac rus a ucis trei persoane în apropierea unui adăpost din Kiev în 2023. Adăpostul era încuiat.

„Dacă ne concentrăm pe găsirea vinovaților și pedepsirea lor în mijlocul iernii, cred că am putea ajunge să rămânem fără căldură”, a spus Pavlenko. „Aș sugera să se amâne aceste acuzații publice și pedepse cel puțin până după terminarea sezonului de încălzire.”

Editor : M.C