Rachetele Tomahawk nu sunt o „soluție miraculoasă” pentru Ucraina. Doar în anumite situații pot teroriza „cu adevărat” Rusia

Statele Unite iau în calcul să trimită Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, care pot lovi ținte militare aflate adânc în interiorul Rusiei, însă experții atrag atenția că, deși aceste arme ar extinde dinamica războiului, „niciun sistem de armament nu schimbă cu adevărat situația de pe front”, relatează Kyiv Independent.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze, pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia. El a adăugat însă că a „luat într-un fel o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

Experții spun că aceste arme cu rază lungă de acțiune ar permite Ucrainei să lovească ținte militare aflate adânc în interiorul Rusiei și ar crește presiunea asupra lui Vladimir Putin, oferind Kievului un avantaj mai puternic în viitoarele negocieri de pace.

„Acestea ar fi o completare puternică a arsenalului Ucrainei, ceva ce țării îi lipsește în mare măsură în acest moment”, a declarat pentru Kyiv Independent Emil Kastehelmi, analist la Black Bird Group din Finlanda, care monitorizează îndeaproape războiul prin surse deschise.

Deocamdată, Ucraina se bazează în principal pe drone cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi ținte aflate adânc în interiorul Rusiei. Dar acestea sunt arme care transportă zeci, nu sute de kilograme de explozibili.

„Dacă Ucraina ar obține un număr mare de astfel de rachete, ar fi o situație dificilă pentru Rusia, deoarece rachetele Tomahawk ar acoperi o suprafață mare de teren unde se află mai multe ținte de mare valoare”, a spus Kastehelmi.

„Deci, desigur, este în interesul Kremlinului să nu permită Ucrainei să dețină rachete Tomahawk, cel puțin nu în număr mare”, a adăugat el.

Discuția în sine a stârnit deja reacții vehemente din partea Moscovei. Duminică, Putin a avertizat că orice livrare de rachete Tomahawk ar pune în pericol relațiile dintre SUA și Rusia.

„Livrarea de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv Tomahawk, către Ucraina va duce la distrugerea tendințelor pozitive emergente în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”, a declarat Putin.

„O adevărată bătaie de cap pentru Rusia”

„Dacă sunt furnizate fără restricții majore în ceea ce privește țintele, rachetele Tomahawk ar putea crește semnificativ presiunea asupra sistemului de apărare aeriană al Rusiei”, a declarat Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute (RUSI), pentru Kyiv Independent.

El a spus că Rusia va trebui să-și extindă acoperirea apărării aeriene pentru a proteja centrele de comandă, bazele aeriene și siturile logistice din interiorul țării, o sarcină deja impusă de atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei.

Emil Kastehelmi a adăugat că atacurile Tomahawk la scară largă ar putea forța Moscova să „prioritizeze și să descentralizeze unele dintre activele și operațiunile sale”, în special cele legate de rafinăriile de petrol, logistică și facilități de instruire.

„Rachetele ar putea accelera campania Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere. Acestea ar putea provoca daune foarte semnificative, vorbim de sute de kilograme de explozibili, nu doar de zeci, cum este cazul dronelor”, a spus Kastehelmi.

Amploarea unor astfel de atacuri ar pune la încercare apărarea Rusiei într-un mod în care atacurile cu drone nu ar putea niciodată.

„Ar fi o adevărată bătaie de cap pentru ruși”, a adăugat el, argumentând că „mitralierele utilizate în scopuri antiaeriene nu funcționează împotriva rachetelor, de fapt, este nevoie de rachete antiaeriene pentru a respinge amenințarea pe care o reprezintă rachetele Tomahawk.”

Rachetele Tomahawk nu sunt o „soluție miraculoasă”

Rămâne de văzut dacă SUA le vor trimite efectiv, însă livrarea lor nu ar schimba situația peste noapte, susțin experții.

„De obicei, niciun sistem de armament nu schimbă cu adevărat situația. Este mai degrabă vorba despre dinamica mai largă a jocului”, a afirmat Emil Kastehelmi.

El a subliniat că e important câte rachete ar primi Kievul și dacă va putea să le înlocuiască în cazul în care stocurile s-ar epuiza.

„În cazul rachetelor Tomahawk, una dintre cele mai importante întrebări este câte rachete ar primi Ucraina. Și dacă Ucraina ar rămâne fără rachete Tomahawk, ar putea să le achiziționeze relativ ușor?”, a spus Kastehelmi.

Justin Bronk a fost de acord că, deși rachetele Tomahawk ar putea intensifica presiunea asupra Rusiei, ele nu sunt o „soluție miraculoasă”.

„Ele pot fi interceptate ca orice altă rachetă de croazieră și este puțin probabil să aibă brusc un impact strategic asupra dinamicii războiului, aflat în al patrulea an”, a spus el.

Cu toate acestea, impactul lor nu se limitează neapărat la câmpul de luptă. Unii analiști consideră că însăși discuția privind rachetele Tomahawk ar putea influența evoluția generală a conflictului, afectând atât planurile militare, cât și calculele politice ale Moscovei și Washingtonului.

„Este posibil ca SUA să vrea să arate Rusiei că va suferi daune reale dacă nu acționează în consecință, iar rachetele Tomahawk sunt una dintre cele mai bune declarații politice pentru a sublinia acest lucru”, a spus Kastehelmi.

„Ar putea fi folosite ca instrument de negociere atunci când Statele Unite vor încerca să convingă Rusia să încheie un acord de încetare a focului și, mai târziu, poate, un acord de pace”, conchide expertul.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre. Are o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 de kilometri, deși specialiștii consideră că orice versiune primită de Ucraina ar putea fi limitată la 1.700 de kilometri.

Editor : C.L.B.