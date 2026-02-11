Live TV

Radu Miruță confirmă angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru apărare până în 2030

1 Întrevedere a ministrului apărării naționale cu comisarul European pentru Apărare și Spațiu - foto Laurentiu Turoi
Întrevedere a ministrului Apărării naționale cu comisarul European pentru Apărare și Spațiu Andrius Kubilius. Foto: Laurentiu Turoi/MApN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat. România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare, a transmis ministrul Radu Miruţă, la întrevederea avută miercuri la Bruxelles cu Andrius Kubilius, relatează Agerpres.

Dialogul a evidenţiat importanţa implementării iniţiativelor europene dedicate creşterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu Foaia de parcurs "Defence Readiness Roadmap 2030".

Cei doi oficiali au subliniat nevoia de consolidare a competitivităţii industriale europene şi dezvoltarea unei baze industriale şi tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030. A fost apreciat rolul Comisiei Europene în stimularea investiţiilor şi operaţionalizarea programelor dedicate industriei de apărare, precum SAFE sau Programul privind industria europeană de apărare (EDIP), arată sursa citată.

Totodată, ministrul a accentuat importanţa fructificării eficiente a potenţialului industrial al tuturor statelor membre în avansarea diferitelor instrumente de sprijin ale UE, atât pentru statele membre, cât şi pentru Ucraina.

Conform MApN, eforturile iniţiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investiţiilor în infrastructura existentă şi emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă şi cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin - Ukraine Support Loan, se precizează în comunicatul citat.

"România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în faţa provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat şi din punct de vedere geografic", a declarat ministrul Apărării, în cadrul întrevederii.

Totodată, a fost accentuată importanţa proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul estic cu accent pe operaţionalizarea Eastern Flank Watch. A fost subliniată şi importanţa conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieşire la Marea Neagră, a completat MApN.

Discuţiile au prilejuit şi abordarea tematicii mobilităţii militare, ministrul Miruţă evidenţiind că facilitarea deplasării rapide a forţelor spre Flancul estic reprezintă o prioritate strategică.

În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esenţial în susţinerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare şi apărare a NATO. 

