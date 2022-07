Turiștii care merg la munte în acest weekend, când este anunțat un val de caniculă peste România, sunt rugați insistent să nu aprindă focul, să nu arunce țigări, să nu facă nimic care ar putea duce la izbucnirea unui incendiu, iar dacă văd pe cineva că face, totuși, focul în pădure și nu înțelege să-l stingă, să nu ezite să sune la 112, este îndemnul lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Jandarmii vor fi cu ochii pe turiști, monitorizând în special zonele montane și traseele turistice, dar fiecare persoană trebuie să dea dovadă de responsabilitate, a arătat, joi seara, la Digi24, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.

Întrebat ce să facă un turist care merge la munte și vede pe cineva că face, totuși, focul, Raed Arafat a spus: „Dacă nu vrea să-l stingă, da, să sune la 112. Rugați-i să îl stingă, pentru că este responsabilitatea noastră, a tuturor. Un foc în zonele montane, la acest moment, în păduri, în zonele respective, poate să însemne un incendiu care să dureze zile și să fie cu pagube foarte serioase asupra mediului, asupra pădurilor, poate să fie inclusiv cu victime, plus că poate să pună în pericol viețile pompierilor care vor interveni. Intervențiile respective nu sunt fără risc”, a punctat Raed Arafat.

Țigara aruncată pe geam poate duce la dezastru

Șeful DSU face apel către fiecare persoană care merge la munte, care merge în pădure, să dea dovadă de responsabilitate și să nu aprindă focul în zonele respective. „Uneori crezi că l-ai stins, dar nu l-ai stins, pleci și în urmă apare un incendiu. De aceea, la acest moment e mai bine să nu-l aprinzi, adică să nu folosești foc deschis în zonele respective”, a explicat secretarul de stat.

„De acum temperaturile sunt foarte înalte, e secetă în multe zone, nu a plouat, totul este uscat și un incendiu poate să fie extrem de de violent și poate să ducă la victime”, a subliniat șeful DSU.

„E suficientă țigara aruncată printr-un geam, dintr-o mașină, aruncată nestinsă sau nestinsă bine, să zicem, și asta poate să cadă undeva de unde să pornească un incendiu. Deci, este o perioadă unde responsabilitatea noastră este una extrem de importantă și noi singuri, ca autorități, ca autorități locale, ca autorități naționale, nu putem face nimic, dacă oamenii de rând nu colaborează cu noi. Și eu am încrederea și sper că după toate discuțiile care au apărut, oamenii să înțeleagă seriozitatea situației și gravitatea ei. Temperaturile vor fi foarte ridicate, sunt ele singure suficiente să pornească unele incendii. Dar dacă venim și cu foc, și cu țigara aruncată, atunci s-ar putea să avem situații care să fie foarte greu de controlat”, a insistat Raed Arafat.

Arderea câmpurilor, o practică extrem de periculoasă în această perioadă

Problema cea mai mare rămâne însă cu cei care aprind focul pentru curățirea câmpurilor, spune șeful DSU. „Trebuie să înțeleagă că pot să ducă la incendii devastatoare, care să fie foarte greu de controlat. Deci, să nu se joace nimeni cu aceste situații!”, avertizează oficialul MAI.

Incendiile necontrolate sau arderile necontrolate pe care le cauzează oamenii sunt multe mai ales în perioada weekendului. De obicei, pompierii au 50-60 de intervenții la incendii izbucnite în locuințe, dar au 150 până la 200 de intervenții la focare izbucnite de la arderi necontrolate, a arătat șeful DSU.

„Aceste arderi necontrolate sunt extrem de periculoase și pot să se extindă. De la câmp se poate ajunge la o pădure, am avut recent un exemplu și a fost mai greu pentru pompierii să localizeze și să lichideze incendiul. Acum temperaturile sunt foarte mari, nu este apă, e totul uscat, deci arde mai ușor și dacă mai bate și un pic de vânt, deja răspândirea este mai rapidă. S-ar putea ca temperaturile să persiste o perioadă lungă, cu cât persistă mai mult, cu cât nu scad, cu cât nu plouă, cu atât riscul incendiilor pe zi ce trece este mai mare și orice foc deschis este un factor declanșator”, a subliniat Raed Arafat.

„Cine vede fum, foc, oriunde, în zonele de păduri, pe câmp, să sune imediat la 112, asta este cel mai important lucru”, este apelul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Sfaturi pe timp de caniculă pentru locuitorii orașelor

Medicul Raed Arafat a răspuns cu sfaturi la o serie de situații punctuale care se pot întâlni pe caniculă în special în marile orașe.

Recomandarea generală este de a nu ieși în soare sau în spații deschise între orele 11:00 și 18:00, dar este valabilă mai ales în cazul oamenilor în vârstă, al celor bolnavi, în cazul oamenilor care au probleme, dar și al copiilor.

Raed Arafat: Dacă vrei să ieși și să te plimbi, nu te plimbi atunci (între 11:00 și 18:00), dacă ieși pentru că ai treabă, ai activitate care nu poate fi amânată, atunci îți adaptezi vestimentația. Apa e foarte importantă, hidratarea e foarte importantă, iar dacă te simți rău din cauza căldurii, intră undeva unde este aer condiționat, intră la un magazin, la o farmacie și dacă, bineînțeles, sunt probleme, sună la 112.

„Noi am zis că ideea cu corturile, ca oamenii să intre într-un cort, nu este foarte agreată, pentru că în cort riscul este să fie căldură mai mare decât în afara cortului. Facem excepție dacă e un cort cu aer condiționat și cu răcire, dar cea mai bună soluție: sunt foarte multe magazine, clădiri, locuri cu aer condiționat, unde un om care se simte rău poate să intre acolo pentru câteva minute ca să se răcorească și dacă e o problemă, poate sta chiar până vine Ambulanța sau SMURD-ul să-l vadă”, a arătat Raed Arafat.

Mall-ul, o soluție salvatoare

„Sunt cardiac, am peste 70 de ani, știu că nu mă simt bine pe căldură, n-am aer condiționat acasă, vine ziua de sâmbătă sau duminică. Să mă duc dimineață la mall și să stau acolo câteva ore?” a fost întrebat Raed Arafat.

„Este o idee, dacă în casă este foarte cald, și sunt convins că la mall-uri, la magazinele mari, oamenii vor înțelege acest lucru, adică vor sprijini persoane în vârstă, persoane care vor să se adăpostească de căldură. Eu sunt convins că o să fie sprijiniți. Deci da, asta este o soluție”, a răspuns șeful DSU.

Grijă față de vecinii vulnerabili: invitați-i la aer condiționat!

„Noi am cerut autorităților locale, am cerut prefecturilor să insiste asupra supravegherii persoanelor vârstnice care stau singure, că se știe de ele. Vecinii să verifice dacă vecinul lor sau vecina lor, care e vârstnic, vârstnică, dacă e ok, dacă are apă, dacă au aer condiționat și dacă persoana respectivă n-are, să o invite la ei pentru câteva ore”, a îndemnat Raed Arafat.

„Aici este un moment în care trebuie să fim empatici, trebuie să fim atenți, trebuie să avem grijă unul de celălalt și cea mai bună soluție este ca unul să aibă grijă de cel care e aproape de el, de vecinul lui. Dar dacă totuși nu există aceste soluții, da, e o soluție să se ducă la mall, să stea acolo câteva ore și după care să se întoarcă acasă”, a spus șeful DSU.

Precauții în cazul copiilor

Copiii sunt vulnerabili și ei la caniculă, pot să facă insolație. Trebuie să fim foarte atenți și la ei cu hidratarea. Și la copii se aplică aceeași reguli de evitare de expunere la temperaturile înalte și la soare, mai ales cu capul descoperit.

„Se poate ajunge la probleme destul de grave, așa că trebuie și copiii să fie adăpostiți, adică să rămână în casă sau să rămână undeva pe perioada orelor cu temperaturi maxime. Este o perioadă în care e vacanță, este clar că ei vor avea tendința să iasă, dar poate între 11:00 și 18:00 acest lucru poate să fie evitat, ca să prevenim anumite complicații. Poate că nu la toți copiii vor apărea, dar sigur la cineva, la un copil, la 2, la 3, la câțiva vor apărea complicații, dacă stau foarte mult în soare”, avertizează medicul Raed Arafat.

Cu geamul deschis sau cu geamul închis pe caniculă, cum e mai bine?

Dacă geamul este deschis și dacă pui acolo ceva, pe geam, care este și umezit, poți să ai un pic de răcoare, dar asta depinde de apartament, depinde de casă, depinde unde ești, spune Raed Arafat.

Dar geamul lăsat deschis, totuși, sau semideschis întotdeauna este mai bine, ca să fie curent, să se miște aerul. Este o variantă mult mai bună decât să fie totul închis, mai ales dacă ești la ultimul etaj sau dacă ai mai mulți pereți exteriori și nu e izolata casa. Riscul ca temperatura să crească mult este foarte mare, atrage atenția șeful DSU.

Cum trebuie reglat aerul condiționat în casă?

„Temperatura nu trebuie să fie foarte scăzută în case, nici asta nu este foarte bine, adică să ții în casă aerul condiționat la 19-20 de grade când afară sunt 40. Dacă temperatura în casă este la 22-23-24 de grade, este foarte bine”, spune Raed Arafat.

Se știe că persoanele mai în vârstă de obicei nu se simt confortabil dacă temperatura e prea scăzută, dar aici depinde de toleranța fiecăruia. Important este să fie o temperatură confortabilă pentru corp, iar asta poate să fie la 22-23 de grade. „Dacă vorbim de cineva care e în București și în viața lui n-a ajuns la temperatura de 40 de grade și acum ajunge la temperatura de 40 de grade și are 80 de ani, clar că va avea un impact, persoana respectivă va fi mai vulnerabilă”, a arătat Raed Arafat.

Premierul Nicolae Ciucă a convocat miercuri Comitetul Național pentru Situații de Urgență din cauza caniculei și a riscurilor asociate ei, în condițiile în care începând de vineri 22 iulie și cel puțin și sâmbătă, 23 iulie, vor fi coduri portocalii în Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timișoara, Caraș, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, la care se adaugă o zonă destul de întinsă a țării vizată de cod galben. În aceste regiuni, au fost convocate comitetele județene pentru situații de urgență care au luat decizii pentru a veni în sprijinul populației, al autorităților publice locale, al satelor, comunelor care au nevoie de ajutor și s-a activat monitorizarea în colaborare cu Ministerul Mediului și cu ocoalele silvice, a precizat Raed Arafat la Digi24.

