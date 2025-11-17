Agenții federali au arestat cel puțin 81 de persoane în Charlotte, Carolina de Nord, în acest weekend, a declarat duminică un comandant de rang înalt, acțiuni care marchează o escaladare semnificativă a campaniei de deportări în masă a administrației Trump, scrie Reuters.

Gregory Bovino, oficial al U.S. Border Patrol, care a condus operațiuni similare de reprimare a imigrației în Los Angeles și Chicago înainte de a ajunge în Charlotte săptămâna aceasta, a scris pe rețelele sociale, duminică dimineață, că agenții au făcut arestările în Carolina de Nord într-un interval de aproximativ cinci ore, sâmbătă, în prima lor zi de operațiuni în Charlotte. Mulți dintre cei arestați aveau „antecedente semnificative penale și de imigrație”, a precizat Bovino.

Nici Border Patrol, nici Immigration and Customs Enforcement nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii duminică. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care supraveghează aceste agenții, nu a oferit un comentariu.

Protest în Charlotte, Carolina de Nord – 16 nov. 2025. Foto: Profimedia Images

Deportările în masă și aplicarea strictă a legilor privind imigrația au reprezentat o parte esențială a agendei interne a președintelui american Donald Trump. De când Trump, republican, a preluat mandatul în ianuarie, agenții federali de imigrație au efectuat raiduri în orașe conduse în principal de democrați, precum și în zone rurale mai conservatoare.

Aceste acțiuni au dus la proteste ample în orașele afectate, cetățenii confruntându-se frecvent cu agenții de imigrație care încercau să rețină persoane suspectate că se află ilegal în Statele Unite. Grupurile pentru drepturile imigranților și alții au acuzat administrația că reține ilegal numeroși cetățeni respectuoși ai legii prinși în aceste raiduri.

Guvernatorul Carolinei de Nord, Josh Stein, democrat, a declarat într-un videoclip postat pe rețelele sociale duminică seara că imigranții nedocumentați și infractorii violenți ar trebui deportați, spunând că „toată lumea vrea să fie în siguranță în comunitatea sa, dar acțiunile prea multor agenți federali produc exact contrariul în Charlotte”.

„Am văzut agenți mascați, puternic înarmați, în echipament paramilitar, conducând mașini neinscripționate, vizând cetățeni americani în funcție de culoarea pielii, făcând profilare rasială și ridicând oameni la întâmplare din parcări și de pe trotuarele noastre”, a spus Stein.

„Vânând lucrători care doar împodobeau un brad de Crăciun în curtea cuiva. Și intrând în biserici și magazine pentru a lua oameni. Asta nu ne face mai în siguranță. Asta alimentează frica și dezbină comunitatea noastră”, a mai spus el.

Oficialii DHS au declarat, sâmbătă, că raidurile din Charlotte au fost un răspuns la refuzul autorităților locale de a respecta aproape 1.400 de solicitări de tip „detainer” formulate de agenții de imigrație pentru a reține suspecți până la 48 de ore după momentul în care ar fi trebuit, în mod normal, eliberați.

