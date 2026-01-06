Raidul SUA în Venezuela a expus slăbiciunea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. De ce armele primite de la Putin au fost inutile

Sistemele de apărare antiaeriană rusești, pe care Venezuela a cheltuit miliarde de dolari, nu l-au protejat deloc pe Nicolas Maduro de forțele americane. Scuturile „impenetrabile” primite de la Moscova au fost puse la pământ în doar câteva minute, în timp ce elicopterele Statelor Unite au zburat triumfător pe deasupra capitalei Caracas.

Unii analiști au indicat faptul că raidul fulgerător, în care forțele de elită americane au pătruns într-un complex fortificat din Caracas pentru a-l captura pe Maduro din dormitorul lui, a fost posibil datorită lacunelor sistemelor de apărare antiaeriană de producție rusească folosite de armata Venezuelei.

„Sistemele de apărare de la sol, în special cele rusești, suferă din cauza unui dezavantaj intrinsec împotriva forței aeriene moderne ce nu poate fi depășit”, a spus analistul militar Daniel Bachmat pentru The Telegraph.

„Ele nu pot face față combinației de intelligence în timp real, război electronic și arme de mare precizie”, a explicat Bachmat. Raidul din Venezuela, atacurile asupra instalațiilor nucleare ale Iranului de anul trecut și multele cazuri din Ucraina în care apărarea antiaeriană a Rusiei s-a dovedit inutilă susțin și mai mult această concluzie.

Sistemele rusești S-300 și S-400 sunt folosite și de țări precum China, India, Turcia, Iran, Algeria și Egipt. Foto: Profimedia Images

Condițiile geografice au afectat și ele eficiența sistemelor rusești care au fost gândite să funcționeze pe un teren plat, în timp ce peisajul muntos de pe coasta Venezuelei face dificilă detectarea avioanelor militare care zboară la joasă altitudine.

Generalul american Dan Caine le-a spus reporterilor că SUA au distrus sistemele de apărare antiaeriană ale Venezuelei în timp ce elicopterele se apropiau de Caracas, pentru a le deschide calea înspre complexul unde stătea Maduro.

Eșecul catastrofal al armelor rusești, o „criză strategică” pentru Moscova

Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimul an, toate țările care se bazează pe armele rusești, în special sistemele de apărare antiaeriană care au fost lăudate de ruși ca fiind „impenetrabile”, ar trebui să reconsidere eficiența arsenalului lor, potrivit lui Bachmat.

Vulnerabilitatea acestor sisteme a fost demonstrată clar în timpul atacurilor prin care Israelul a distrus patru sisteme S-300 în Iran în 2024 – unul în luna aprilie și trei într-un singur weekend din luna octombrie.

Maduro s-a lăudat în trecut cu sistemele rusești pe care le-a cumpărat, inclusiv 12 baterii S-300VM, nouă sisteme Buk-M2E, rachete antiaeriene Igla-S și sisteme S-125 Pechora-2M.

„Orice forță militară din lume cunoaște puterea [rachetelor] Igla-S, iar Venezuela are nu mai puțin de 5.000”, a spus Maduro în octombrie 2025.

Analiștii susțin că forțele americane au distrus sistemul de rachete sol-aer Buk-M2E din baza aeriană La Carlota din Caracas, în timp ce bateriile S-300VM nu s-au activat deloc în timpul atacului.

„Viteza cu care aceste sisteme au fost neutralizate indică un eșec catastrofal al tehnologiei de apărare antiaeriană rusească de export împotriva forței aeriene occidentale de generația a cincea”, a spus analistul geopolitic Shanaka Anslem Perera.

„Fiecare client S-300 și S-400, inclusiv China, India, Turcia, Iran, Algeria și Egipt, are acum dovezi empirice că sistemele rusești nu pot înfrânge capacitățile americane de a cincea generație în condiții operaționale”, a mai spus Perera, care a descris situația drept o „criză strategică” pentru Moscova.

Armele din Rusia și radarele din China s-au dovedit inutile în fața unui adversar cu capacități militare superioare

Unii analiști au ridicat și problema radarelor pe care Venezuela le-a cumpărat din China și care s-au dovedit vulnerabile în fața unui adversar cu capacități superioare de război electronic, intelligence și atacuri de mare precizie.

„Neutralizarea rețelei radar a prevenit orice utilizare eficientă a sistemelor de apărare antiaeriană cu rază lungă de acțiune, inclusiv complexele S-300V și Buk-M2 achiziționate din Rusia pentru a forma o apărare pe mai multe straturi”, a scris site-ul de analiză militară Zona Militar.

Venezuela a cheltuit peste 4 miliarde de dolari pe arme din Rusia, inclusiv 24 de avioane de luptă Suhoi, și a primit un împrumut de 2 miliarde de dolari ca să cumpere 92 de tancuri și un sistem S-300.

Rusia și Venezuela au fost aliați apropiați în ultimele două decenii și au semnat un parteneriat strategic la Moscova în 2024. Ministerul rus de externe a cerut eliberarea lui Maduro și a soției lui și și-a exprimat „solidaritatea față de poporul venezuelan în fața agresiunii armate”.

Maduro i-a cerut ajutorul lui Putin în luna octombrie, când Statele Unite își aduna forțele în jurul Venezuelei. Vicepreședintele comisiei parlamentare de apărare a Rusiei, Alexei Juravliov, a spus la acea vreme că Rusia ar putea livra Venezuelei cele mai avansate rachete hipersonice pe care le are. „Americanii s-ar putea să aibă niște surprize.”

Singura „surpriză” a fost viteza cu care au cedat sistemele rusești de apărare antiaeriană. După atacul de sâmbătă, Rusia a lăsat și mai mult impresia că nu este decât un „tigru de hârtie”.

