Raiduri ale poliției în Ucraina și Moldova, care vizează mercenarii pro-ruși Wagner și alte grupări paramilitare

Poliția din Ucraina și Moldova a arestat zeci de mercenari suspectați de legături cu miliția pro-rusă Wagner și alte grupări paramilitare, au declarat oficialii locali, citați de TVPWorld. Europol a confirmat identificarea a 654 de persoane suspectate de crime de război, printre care și cetățeni ai R. Moldova, implicați în activitățile grupărilor paramilitare ruse Wagner și Redut. Suspecții ar fi participat la luptele din Ucraina și alte zone de conflict, fiind bănuiți de execuții ale civililor și prizonierilor de război, acte de violență sexuală și utilizarea armelor interzise, informează și agora.md.

În cadrul unei operațiuni desfășurate miercuri, aproximativ 200 de polițiști au efectuat percheziții în aproape 70 de proprietăți, confiscând documente și dispozitive care conțineau dovezi ale activității mercenare.

A fost a doua rundă de percheziții într-o anchetă mai amplă – susținută de Europol, organismul transfrontalier de combatere a criminalității – privind mercenarii care au legături cu Kremlinul și care au luptat în Ucraina și în alte părți.

Procuratura Generală din Kiev a declarat că 11 cetățeni ucraineni au fost arestați sub suspiciunea de trădare pentru că s-au alăturat Grupului Wagner, care a jucat un rol semnificativ în sprijinirea forțelor regulate ale Rusiei în primele etape ale invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Procuratura a declarat că au fost reținuți și 16 moldoveni, adăugând că acțiunea, denumită „Avengers II”, va transmite „un mesaj clar” că activitatea mercenară nu va rămâne nepedepsită.

Raidurile s-au concentrat asupra persoanelor „implicate în crime de război comise în timpul războiului de agresiune al Rusiei”, a declarat Europol, adăugând că a sprijinit forțele de poliție naționale în identificarea suspecților.

Potrivit instituției internaționale de combatere a criminalității, obiectele confiscate în cadrul acțiunii de aplicare a legii includ „arme de foc și arme albe, muniție, uniforme, chevroane cu simbolurile companiei paramilitare Wagner, precum și echipamente electronice”.

Videoclipurile și fotografiile confiscate ca probe sugerează că unii dintre deținuți au luptat pentru Wagner în Republica Democratică Congo, precum și în Ucraina, a adăugat Europol. De asemenea, a afirmat că unii dintre cei 11 ucraineni acuzați de trădare aveau legături cu Redut, o altă forță paramilitară rusă.

Peste 650 de suspecți

Wagner, care a avut zeci de mii de luptători în perioada de vârf, are legături strânse cu statul rus și a jucat un rol cheie în primul an al invaziei Rusiei în Ucraina, contribuind la capturarea orașului-cheie Bahmut în mai 2023.

Însă liderul grupării, Evgheni Prigojin, s-a întors ulterior împotriva Ministerului Apărării rus, lansând o rebeliune îndrăzneață în cadrul căreia mercenarii au mărșăluit spre Moscova. S-a ajuns la un acord pentru a opri insurecția și, două luni mai târziu, Prigojin a fost ucis într-o explozie de avion.

Organismul de combatere a criminalității, Europol, care are o echipă de specialiști care investighează războiul din Ucraina, a declarat că persoanele identificate sunt suspectate de crime de război.

„Printre acești suspecți se numără cetățeni din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia și Bosnia și Herțegovina”, a declarat acesta.

„Se crede că aceste persoane au comis crime de război, cum ar fi acte de violență sexuală, execuții de prizonieri de război și execuții de civili.”

Raidul din februarie

Nu este clar câți dintre cei 654 se află în arest sau dacă cei arestați săptămâna aceasta sunt incluși în cifre. Europol a declarat că Ucraina a comunicat țărilor relevante identitatea a 280 de cetățeni străini suspectați de activități mercenare.

Operațiunea poliției de miercuri urmează unei „zile de acțiune” anterioare organizate de poliția ucraineană și moldovenească la mijlocul lunii februarie.

Cu acea ocazie, au fost percheziționate 50 de locuri din Moldova, iar trei cetățeni moldoveni au fost arestați. Cei trei ar fi fost implicați în ocuparea orașului Bahmut și ar fi participat la formarea unor grupuri în cadrul Wagner, inclusiv un batalion somalez.

Comunicatul Europol confirmă informațiile făcute publice săptămâna aceasta de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a anunțat că perchezițiile privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni au fost efectuate de angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Potrivit procurorilor, suspecții vizați sunt cercetați în stare de libertate, mai scrie agora.md.

Editor : Marina Constantinoiu