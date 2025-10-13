Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei

Posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya au relatat duminică, citând surse arabe, că rămășițele pământești ale celui mai renumit spion israelian, îngropate în Siria, ar putea fi în curând returnate Israelului, potrivit Israel National News. Eli Cohen (1924-1965) a fost un agent de informații israelian care a operat în Siria sub pseudonimul Kamel Amin Thaabet. El a adunat informații detaliate despre pozițiile militare siriene, inclusiv fortificațiile de pe Înălțimile Golan. Cohen a fost capturat în 1965 și executat la Damasc.

În luna mai, Siria a returnat unele dintre obiectele personale ale lui Cohen, într-o mișcare calculată, potrivit Reuters, pentru a semnala bunăvoința față de președintele american Donald Trump și a pregăti terenul pentru o eventuală normalizare diplomatică cu Israelul.

În plus, Mossadul (serviciul israelian de informații externe) și Serviciul de Informații Strategice au recuperat arhiva oficială siriană referitoare la Cohen.

Operațiunea a fost desfășurată în apropierea datei împlinirii a 60 de ani de la execuția lui Cohen și este considerată una dintre cele mai sensibile operațiuni desfășurate în ultimii ani. Obiectele au fost recuperate după ce au fost păstrate timp de zeci de ani de forțele de securitate siriene în condiții de strictă confidențialitate.

Printre obiecte se afla testamentul original al lui Cohen, scris cu câteva ore înainte de moartea spionului, precum și obiecte personale care au fost confiscate din casa sa după arestarea acestuia.

Arhiva conținea 2.500 de obiecte, inclusiv documente, înregistrări, fotografii, scrisori personale și jurnale. Multe dintre obiecte au fost dezvăluite publicului pentru prima dată și constituie o relatare detaliată a activităților lui Cohen și a interogatoriului său de către serviciile secrete siriene.

Editor : Marina Constantinoiu