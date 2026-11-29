La 47 de ani de la moartea lui Robert Boulin, survenită la 30 octombrie 1979, ar putea fi în sfârșit dezvăluit adevărul despre decesul fostului ministru francez Robert Boulin. Duminică, Centrul național pentru crime în serie sau nerezolvate din Nanterre (Hauts-de-Seine) a anunțat că rămășițele pământești ale omului politic au fost exhumate săptămâna aceasta, scrie Le Parisien.

Centrul precizează într-un comunicat că rămășițele lui Robert Boulin au fost supuse unei autopsii vineri, a doua zi după exhumare. „Expertizele, în special cele toxicologice și anatomopatologice, sunt în curs de desfășurare”, adaugă Parchetul din Nanterre.

Familia sa crede că a fost vorba de un „asasinat politic”

În iunie 2026, parchetul din Nanterre a deschis o anchetă judiciară pentru răpire, sechestrare, detenție arbitrară, urmată de deces și asasinarea lui Robert Boulin. Faptele ar fi fost comise în 29 și 30 octombrie 1979 în departamentul Yvelines.

La patruzeci și șapte de ani de la descoperirea cadavrului ministrului lui Valéry Giscard d’Estaing într-un lac din Rambouillet, teoria sinuciderii face încă obiectul numeroaselor discuții și ipoteze.

Context politic tulbure

Pe atunci ministru al Muncii, acest demnitar francez și-a pierdut viața la vârsta de 59 de ani.

Robert Boulin. Foto: Profimedia

Deși justiția a concluzionat că a fost vorba de o sinucidere, familia sa susține teza „asasinatului politic”, într-un context marcat, sub președinția lui Valéry Giscard d’Estaing, de moartea a trei miniștri.

Robert Boulin era perceput, potrivit fiicei sale Fabienne Boulin-Burgeat, ca un potențial prim-ministru dornic să întruchipeze „o a treia cale împotriva ultracapitalismului”.

În cadrul unei conferințe de presă din luna aprilie a anului trecut, Fabienne Boulin-Burgeat a denunțat o „catastrofă judiciară” cu alură de „roman polițist”, semnalând mai multe nereguli în cadrul anchetei privind moartea acestuia.

Avocatul Didier Seban a solicitat cu această ocazie o nouă autopsie, convins că prezența microalgelor în oase ar putea dovedi că bărbatul, găsit cu fața „complet însângerată”, nu s-a înecat.

Editor : M.C